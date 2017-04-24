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Расписание матчей
Вторая Лига Б группа 4
Носта - Ижевск
Носта - Ижевск: обзор матча 24 апреля 2017
Носта
24.04.2017, понедельник, 16:00
Россия. ПФЛ. Зона Урал-Поволжье, 20 тур
1 : 2
Завершен
Ижевск
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Матчи команд
Носта
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 10 тур
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5 : 1
25.10.2026
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18.10.2026
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2 : 1
11.10.2026
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Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 6 тур
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1 : 2
04.10.2026
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Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 10 тур
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2 : 1
29.10.2026
Ижевск
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 9 тур
Ижевск
1 : 1
24.10.2026
Рубин-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 8 тур
Урал-2
0 : 2
19.10.2026
Ижевск
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 7 тур
Ижевск
1 : 0
11.10.2026
Челябинск-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 6 тур
Ижевск
3 : 1
04.10.2026
Оренбург-2
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