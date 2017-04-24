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Расписание матчей
Россия. МФЛ
Ростов (мол) - Уфа (мол)
Ростов (мол) - Уфа (мол): обзор матча 24 апреля 2017
Ростов (мол)
24.04.2017, понедельник, 13:00
Россия. Молодежное первенство, 25 тур
0 : 1
Завершен
Уфа (мол)
82'
В. Журавлев (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ростов (мол) - Уфа (мол)
90'
Замена
А. Шитов
️️️️
Н. Тихонов
90'
Замена
Д. Гумеров
️️️️
В. Журавлев
82'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
В. Журавлев
81'
Замена
В. Виденеев
️️️️
Д. Емельянов
77'
Замена
Н. Тихонов
️️️️
Т. Кутлусурин
Желтая карточка
А. Соболь
75'
Желтая карточка
Д. Дулаев
60'
Замена
И. Захаров
️️️️
М. Сухомлинов
60'
Замена
Д. Дулаев
️️️️
А. Нескоромный
46'
Желтая карточка
Д. Соловьев
22'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ростов (мол)
1
Евгений Гошев
ВР
33
Максим Сухомлинов
ЛЗ
69
Никита Ковалев
ЦЗ
53
Дмитрий Христис
ЦЗ
60
Филипп Кондрюков
ЦЗ
39
Андрей Сорокин
ОП
6
Артем Соболь
ЦП
47
Андрей Сиденко
ЦП
60
Алексей Нескоромный
ЦП
37
Сергей Забродин
ЦП
17
Дмитрий Соловьев
ЦФ
Главный тренер
Игорь Гамула
Уфа (мол)
53
Глеб Ефимов
ВР
13
Артем Егоров
ЦЗ
75
Артем Надеев
ЦЗ
57
Руслан Хазиев
ЦЗ
78
Игорь Дивеев
ЦЗ
63
Радмир Зарипов
ЦП
91
Андрей Власов
ЦП
51
Марк Криворог
ЦП
99
Данила Емельянов
ЦП
90
Вячеслав Журавлев
ЦФ
66
Тимур Кутлусурин
ЦФ
Главный тренер
Альберт Лукманов
Ростов (мол)
1
Сергей Айдаров
ВР
77
Сергей Киряков
ЦЗ
47
Денис Карнута
ЦП
74
Норик Мкртчян
ЦП
27
Илья Захаров
ЦП
42
Максим Скрынник
ЦП
84
Джамбулат Дулаев
ЦФ
Уфа (мол)
55
Даниил Лясов
ВР
86
Даниэль Гумеров
ЦП
72
Валентин Виденеев
ЦП
67
Артем Шитов
ЦФ
96
Никита Тихонов
ЦФ
4-1-4-1
1
Гошев
33
Сухомлинов
53
Христис
60
Кондрюков
69
Ковалев
39
Сорокин
6
Соболь
60
Нескоромный
37
Забродин
47
Сиденко
17
Соловьев
4-4-2
53
Ефимов
75
Надеев
57
Хазиев
78
Дивеев
13
Егоров
91
Власов
51
Криворог
99
Емельянов
63
Зарипов
66
Кутлусурин
90
Журавлев
60
Нескоромный
84
Дулаев
84
Дулаев
60
Нескоромный
33
Сухомлинов
27
Захаров
27
Захаров
33
Сухомлинов
Тихонов
67
Шитов
67
Шитов
Тихонов
90
Журавлев
86
Гумеров
86
Гумеров
90
Журавлев
66
Кутлусурин
96
Тихонов
96
Тихонов
66
Кутлусурин
99
Емельянов
72
Виденеев
72
Виденеев
99
Емельянов
Остались в запасе
Ростов (мол)
Уфа (мол)
47
Денис Карнута
ЦП
74
Норик Мкртчян
ЦП
77
Сергей Киряков
ЦЗ
42
Максим Скрынник
ЦП
1
Сергей Айдаров
ВР
Главный тренер
Игорь Гамула
55
Даниил Лясов
ВР
Главный тренер
Альберт Лукманов
Остались в запасе
47
Денис Карнута
ЦП
74
Норик Мкртчян
ЦП
77
Сергей Киряков
ЦЗ
42
Максим Скрынник
ЦП
1
Сергей Айдаров
ВР
Остались в запасе
55
Даниил Лясов
ВР
Главный тренер
Игорь Гамула
Главный тренер
Альберт Лукманов
Статистика матча Ростов (мол) - Уфа (мол)
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
0
Матчи команд
Ростов (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Ростов (мол)
- : -
20.11.2026
Родина (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
Чертаново (мол)
1 : 1
06.11.2026
Ростов (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Ростов (мол)
1 : 4
30.10.2026
ЦСКА (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Факел (мол)
2 : 0
23.10.2026
Ростов (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Динамо (мол)
2 : 2
16.10.2026
Ростов (мол)
Россия. МФЛ, 25 тур
Нижний Новгород (мол)
2 : 1
09.10.2026
Ростов (мол)
Уфа (мол)
Россия. М-лига, 10 тур
Уфа (мол)
0 : 5
20.05.2022
Арсенал Т (мол)
Россия. М-лига, 9 тур
Мастер-Сатурн
1 : 5
13.05.2022
Уфа (мол)
Россия. М-лига, 8 тур
Уфа (мол)
0 : 1
05.05.2022
Химки (мол)
Россия. М-лига, 7 тур
Ахмат (мол)
4 : 1
29.04.2022
Уфа (мол)
Россия. М-лига, 6 тур
Уфа (мол)
0 : 0
21.04.2022
Краснодар (мол)
Информация о матче
Главный судья:
Виталий Дорошенко
(Ейск)
Стадион:
Локомотив
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