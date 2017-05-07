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    Расписание матчей 07-05-2017

    апрель 2017
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
    май 2017
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4
    июнь 2017
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2
    Предыдущий день Следующий день
    Россия. ПФЛ. Зона Центр (2016/2017), 22 тур
    7 мая, воскресенье
    00:00
    Чертаново
    3:0
    Орел
    Тех. поражение
    7 мая, воскресенье
    15:00
    Сатурн
    1:1
    Торпедо
    Матч завершен
    7 мая, воскресенье
    15:00
    Металлург Л
    0:1
    Чертаново
    Матч завершен
    7 мая, воскресенье
    16:00
    Авангард
    0:0
    Рязань
    Матч завершен
    7 мая, воскресенье
    17:00
    Энергомаш
    2:1
    Калуга
    Матч завершен
    США. МЛС 2017
    7 мая, воскресенье
    01:00
    Ди Си Юнайтед
    0:1
    Монреаль Импакт
    Матч завершен
    7 мая, воскресенье
    02:00
    Филадельфия Юнион
    3:0
    Нью-Йорк Ред Буллз
    Матч завершен
    7 мая, воскресенье
    02:30
    Коламбус
    2:0
    Нью-Инглэнд Революшн
    Матч завершен
    7 мая, воскресенье
    03:30
    Хьюстон
    4:0
    Орландо Сити
    Матч завершен
    7 мая, воскресенье
    04:30
    Реал Солт-Лейк
    0:3
    Даллас
    Матч завершен
    7 мая, воскресенье
    05:30
    Лос-Анджелес Гэлакси
    2:2
    Чикаго Файр
    Матч завершен
    7 мая, воскресенье
    05:30
    Сан-Хосе
    3:0
    Портленд
    Матч завершен
    7 мая, воскресенье
    20:30
    Миннесота Юнайтед
    2:0
    Канзаc Сити
    Матч завершен
    7 мая, воскресенье
    23:00
    Нью-Йорк Сити
    3:1
    Атланта Юнайтед
    Матч завершен
    Россия. Молодежное первенство (2016/2017), 27 тур
    7 мая, воскресенье
    12:00
    Зенит (мол)
    1:1
    Ахмат (мол)
    Матч завершен
    7 мая, воскресенье
    16:00
    Анжи (мол)
    1:2
    Локомотив (мол)
    Матч завершен
    Испания. Примера (2016/2017), 36 тур
    7 мая, воскресенье
    13:00
    Алавес
    1:0
    Атлетик
    Матч завершен
    7 мая, воскресенье
    17:15
    Валенсия
    4:1
    Осасуна
    Матч завершен
    7 мая, воскресенье
    19:30
    Депортиво
    1:2
    Эспаньол
    Матч завершен
    7 мая, воскресенье
    21:45
    Малага
    3:0
    Сельта
    Матч завершен
    Италия. Серия А (2016/2017), 35 тур
    7 мая, воскресенье
    13:30
    Удинезе
    1:1
    Аталанта
    Матч завершен
    7 мая, воскресенье
    16:00
    Дженоа
    1:0
    Интер
    Матч завершен
    7 мая, воскресенье
    16:00
    Кьево
    1:1
    Палермо
    Матч завершен
    7 мая, воскресенье
    16:00
    Лацио
    7:3
    Сампдория
    Матч завершен
    7 мая, воскресенье
    16:00
    Пескара
    0:1
    Кротоне
    Матч завершен
    7 мая, воскресенье
    16:00
    Сассуоло
    2:2
    Фиорентина
    Матч завершен
    7 мая, воскресенье
    16:00
    Эмполи
    3:1
    Болонья
    Матч завершен
    7 мая, воскресенье
    21:45
    Милан
    1:4
    Рома
    Матч завершен
    Португалия. Примейра (2016/2017), 32 тур
    7 мая, воскресенье
    13:45
    Спортинг
    1:3
    Белененсеш
    Матч завершен
    7 мая, воскресенье
    18:00
    Тондела
    2:1
    Витория Сетубал
    Матч завершен
    7 мая, воскресенье
    20:00
    Витория Гимараеш
    1:0
    Арука
    Матч завершен
    7 мая, воскресенье
    22:15
    Риу Аве
    0:1
    Бенфика
    Матч завершен
    Дания. Плей-офф (2016/2017), 6 тур, группа 1
    7 мая, воскресенье
    14:00
    Люнгбю
    2:0
    Сендерийск
    Матч завершен
    7 мая, воскресенье
    19:00
    Мидтьюлланд
    4:2
    Брондбю
    Матч завершен
    Украина. Плей-офф (2016/2017), 6 тур, группа B
    7 мая, воскресенье
    14:00
    Сталь
    2:1
    Карпаты
    Матч завершен
    7 мая, воскресенье
    17:00
    Звезда К
    1:1
    Днепр
    Матч завершен
    Россия. ПФЛ. Зона Урал-Поволжье (2016/2017), 22 тур
    7 мая, воскресенье
    14:00
    Челябинск
    0:2
    Динамо
    Матч завершен
    7 мая, воскресенье
    16:00
    Пари НН
    1:0
    Волга
    Матч завершен
    7 мая, воскресенье
    18:00
    Сызрань-2003
    2:0
    КАМАЗ
    Матч завершен
    Испания. Сегунда (2016/2017), 37 тур
    7 мая, воскресенье
    14:00
    Тенерифе
    2:1
    Луго
    Матч завершен
    7 мая, воскресенье
    17:00
    Мирандес
    0:1
    Севилья
    Матч завершен
    7 мая, воскресенье
    19:00
    Кадис
    0:0
    Химнастик
    Матч завершен
    7 мая, воскресенье
    19:00
    Хетафе
    2:0
    Кордоба
    Матч завершен
    7 мая, воскресенье
    19:00
    Альмерия
    0:3
    Вальядолид
    Матч завершен
    7 мая, воскресенье
    21:30
    Реус Депортиу
    1:0
    Сарагоса
    Матч завершен
    Англия. Чемпионшип (2016/2017), 46 тур
    7 мая, воскресенье
    14:00
    Астон Вилла
    1:1
    Брайтон
    Матч завершен
    7 мая, воскресенье
    14:00
    Брентфорд
    1:3
    Блэкберн
    Матч завершен
    7 мая, воскресенье
    14:00
    Бристоль Сити
    0:1
    Бирмингем Сити
    Матч завершен
    7 мая, воскресенье
    14:00
    Бертон Альбион
    2:4
    Рединг
    Матч завершен
    7 мая, воскресенье
    14:00
    Хаддерсфилд Таун
    0:3
    Кардифф
    Матч завершен
    7 мая, воскресенье
    14:00
    Ньюкасл
    3:0
    Барнсли
    Матч завершен
    7 мая, воскресенье
    14:00
    Норвич Сити
    4:0
    Куинз Парк Рейнджерс
    Матч завершен
    7 мая, воскресенье
    14:00
    Ноттингем Форест
    3:0
    Ипсвич Таун
    Матч завершен
    7 мая, воскресенье
    14:00
    Ротерхэм
    1:1
    Дерби Каунти
    Матч завершен
    7 мая, воскресенье
    14:00
    Шеффилд Уэнсдэй
    1:2
    Фулхэм
    Матч завершен
    7 мая, воскресенье
    14:00
    Уиган Атлетик
    1:1
    Лидс
    Матч завершен
    7 мая, воскресенье
    14:00
    Вулверхэмптон
    1:0
    Престон
    Матч завершен
    Россия. Премьер-лига (2016/2017), 27 тур
    7 мая, воскресенье
    14:00
    Оренбург
    1:0
    Краснодар
    Матч завершен
    7 мая, воскресенье
    16:30
    Рубин
    2:1
    Уфа
    Матч завершен
    7 мая, воскресенье
    19:00
    Зенит
    0:1
    Ахмат
    Матч завершен
    Шотландия. Плей-офф (2016/2017), 2 тур, группа A
    7 мая, воскресенье
    14:15
    Партик Тисл
    1:2
    Рейнджерс
    Матч завершен
    7 мая, воскресенье
    17:00
    Хартс
    1:2
    Абердин
    Матч завершен
    Швейцария. Суперлига (2016/2017), 31 тур
    7 мая, воскресенье
    14:45
    Лозанна-Спорт
    0:1
    Санкт-Галлен
    Матч завершен
    7 мая, воскресенье
    14:45
    Лугано
    2:2
    Базель
    Матч завершен
    7 мая, воскресенье
    17:00
    Сьон
    0:1
    Янг Бойз
    Матч завершен
    Россия. ПФЛ. Зона Запад (2016/2017), 22 тур
    7 мая, воскресенье
    15:00
    Волга
    2:0
    Псков-747
    Матч завершен
    7 мая, воскресенье
    15:00
    Сочи
    1:0
    Коломна
    Матч завершен
    7 мая, воскресенье
    16:00
    Динамо-2
    2:1
    ЦРФСО
    Матч завершен
    7 мая, воскресенье
    16:00
    Олимп-Долгопрудный
    1:1
    Спартак К
    Матч завершен
    7 мая, воскресенье
    16:00
    Торпедо Вл
    0:0
    Строгино
    Матч завершен
    Бельгия. Плей-офф (2016/2017), 7 тур
    7 мая, воскресенье
    15:30
    Остенде
    4:3
    Гент
    Матч завершен
    7 мая, воскресенье
    19:00
    Андерлехт
    2:0
    Зюлте-Варегем
    Матч завершен
    7 мая, воскресенье
    21:00
    Генк
    2:1
    Эйпен
    Матч завершен
    Беларусь. Высшая лига 2017, 6 тур
    7 мая, воскресенье
    15:30
    Крумкачи
    0:2
    Шахтер
    Матч завершен
    7 мая, воскресенье
    17:00
    Нафтан
    0:1
    Торпедо-БелАЗ
    Матч завершен
    7 мая, воскресенье
    18:00
    Днепр
    0:3
    Неман
    Матч завершен
    Голландия. Эредивизие (2016/2017), 33 тур
    7 мая, воскресенье
    15:30
    Аякс
    4:0
    Гоу Эхед Иглс
    Матч завершен
    7 мая, воскресенье
    15:30
    Гронинген
    1:1
    ПСВ
    Матч завершен
    7 мая, воскресенье
    15:30
    Зволле
    2:1
    Херенвен
    Матч завершен
    7 мая, воскресенье
    15:30
    НЕК
    2:1
    АЗ Алкмаар
    Матч завершен
    7 мая, воскресенье
    15:30
    Рода
    1:0
    Виллем II
    Матч завершен
    7 мая, воскресенье
    15:30
    Спарта
    1:0
    Твенте
    Матч завершен
    7 мая, воскресенье
    15:30
    Утрехт
    1:0
    Витесс
    Матч завершен
    7 мая, воскресенье
    15:30
    Хераклес
    4:0
    АДО Ден Хааг
    Матч завершен
    7 мая, воскресенье
    15:30
    Экселсиор
    3:0
    Фейеноорд
    Матч завершен
    Англия. Премьер-лига (2016/2017), 36 тур
    7 мая, воскресенье
    15:30
    Ливерпуль
    0:0
    Саутгемптон
    Матч завершен
    7 мая, воскресенье
    18:00
    Арсенал
    2:0
    Манчестер Юнайтед
    Матч завершен
    Турция. Суперлига (2016/2017), 30 тур
    7 мая, воскресенье
    16:00
    Ризеспор
    6:0
    Бурсаспор
    Матч завершен
    7 мая, воскресенье
    19:00
    Бешикташ
    1:1
    Фенербахче
    Матч завершен
    Россия. ПФЛ. Зона Юг (2016/2017), 26 тур
    7 мая, воскресенье
    16:00
    Ангушт
    0:0
    Алания
    Матч завершен
    7 мая, воскресенье
    16:00
    Динамо
    2:1
    Кубань-2
    Матч завершен
    7 мая, воскресенье
    16:00
    Дружба
    2:0
    Биолог-Новокубанск
    Матч завершен
    7 мая, воскресенье
    16:00
    Легион
    0:1
    Машук-КМВ
    Матч завершен
    7 мая, воскресенье
    16:00
    Чайка
    2:0
    Ротор
    Матч завершен
    7 мая, воскресенье
    17:00
    Армавир
    1:0
    Черноморец
    Матч завершен
    7 мая, воскресенье
    17:00
    Краснодар-2
    2:1
    Афипс
    Матч завершен
    7 мая, воскресенье
    17:00
    ФК Сочи-2013
    1:1
    СКА
    Матч завершен
    Франция. Лига 1 (2016/2017), 36 тур
    7 мая, воскресенье
    16:00
    Ренн
    1:0
    Монпелье
    Матч завершен
    7 мая, воскресенье
    18:00
    Лион
    3:2
    Нант
    Матч завершен
    7 мая, воскресенье
    22:00
    Марсель
    2:1
    Ницца
    Матч завершен
    Германия. Бундеслига (2016/2017), 32 тур
    7 мая, воскресенье
    16:30
    Гамбург
    0:0
    Майнц
    Матч завершен
    7 мая, воскресенье
    18:30
    Фрайбург
    2:0
    Шальке-04
    Матч завершен
    Дания. Плей-офф (2016/2017), 6 тур, группа B
    7 мая, воскресенье
    17:00
    Ольборг
    0:1
    Силькеборг
    Матч завершен
    7 мая, воскресенье
    17:00
    Орхус
    1:0
    Виборг
    Матч завершен
    Австрия. Бундеслига (2016/2017), 32 тур
    7 мая, воскресенье
    17:30
    Альтах
    1:1
    Аустрия
    Матч завершен
    Чехия. Синот Лига (2016/2017), 27 тур
    7 мая, воскресенье
    18:00
    Градец-Кралове
    0:2
    Теплице
    Матч завершен
    7 мая, воскресенье
    18:00
    Зброевка
    2:0
    Фастав
    Матч завершен
    7 мая, воскресенье
    18:00
    Спарта
    1:0
    Слован
    Матч завершен
    7 мая, воскресенье
    20:00
    Млада Болеслав
    3:1
    Высочина
    Матч завершен
    Норвегия. Элитсериен 2017, 7 тур
    7 мая, воскресенье
    19:00
    Волеренга
    1:1
    Стабек
    Матч завершен
    7 мая, воскресенье
    19:00
    Викинг
    0:2
    Сандефьорд
    Матч завершен
    7 мая, воскресенье
    19:00
    Хаугесунд
    0:0
    Согндаль
    Матч завершен
    7 мая, воскресенье
    19:00
    Стремсгодсет
    1:1
    Сарпсборг 08
    Матч завершен
    7 мая, воскресенье
    19:00
    Тромсе
    1:1
    Кристиансунн
    Матч завершен
    7 мая, воскресенье
    21:00
    Русенборг
    2:1
    Бранн
    Матч завершен
    Украина. Плей-офф (2016/2017), 6 тур, группа A
    7 мая, воскресенье
    19:30
    Динамо
    6:0
    Александрия
    Матч завершен
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