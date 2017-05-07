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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Арсенал - Манчестер Юнайтед
Арсенал - Манчестер Юнайтед: обзор матча 07 мая 2017
Арсенал
07.05.2017, воскресенье, 18:00
Англия. Премьер-лига, 36 тур
2 : 0
Завершен
Манчестер Юнайтед
54'
Г. Джака
57'
Д. Уэлбек
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Арсенал - Манчестер Юнайтед
Замена
О. Жиру
️️️️
Д. Уэлбек
84'
Замена
Э. Бельерин
️️️️
А. Окслэд-Чемберлен
84'
Замена
Ф. Коклен
️️️️
Г. Джака
76'
Желтая карточка
Л. Косиельни
67'
63'
Замена
М. Рэшфорд
️️️️
А. Эррера
61'
Замена
Д. Лингард
️️️️
Г. Мхитарян
ГОЛ! 2:0!
Д. Уэлбек
57'
ГОЛ! 1:0!
Г. Джака
54'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Арсенал
1
Петр Чех
ВР
18
Начо Монреаль
ЛЗ
6
Лоран Косиельни
ЦЗ
6
Роб Холдинг
ЦЗ
3
Киран Гиббс
ЛП
34
Гранит Джака
ОП
21
Аарон Рэмзи
ЦП
21
Алекс Окслэд-Чемберлен
ЦП
10
Месут Озил
АП
18
Дэнни Уэлбек
ЦФ
4
Алексис Санчес
ЦФ
Главный тренер
Микель Артета
Манчестер Юнайтед
43
Давид Де Хеа
ВР
4
Аксель Туанзебе
ЦЗ
4
Фил Джонс
ЦЗ
6
Крис Смоллинг
ЦЗ
36
Маттео Дармиан
ПЗ
32
Уэйн Руни
ЛП
22
Генрих Мхитарян
ЦП
16
Майкл Кэррик
ЦП
64
Хуан Мата
АП
21
Андер Эррера
ПП
9
Антони Марсьяль
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Арсенал
1
Давид Оспина
ВР
3
Габриэль Паулиста
ЦЗ
2
Эктор Бельерин
ПЗ
17
Алекс Ивоби
ЛВ
13
Франсис Коклен
ОП
32
Тео Уолкотт
ПВ
9
Оливье Жиру
ЦФ
Манчестер Юнайтед
44
Серхио Ромеро
ВР
17
Дейли Блинд
ЛЗ
3
Эрик Байи
ЦЗ
77
Джесси Лингард
ЛВ
9
Маркус Рэшфорд
ЛВ
8
Поль Погба
ЦП
3-1-3-1-2
1
Чех
18
Монреаль
6
Холдинг
6
Косиельни
34
Джака
3
Гиббс
21
Окслэд-Чемберлен
21
Рэмзи
10
Озил
4
Санчес
18
Уэлбек
4-4-1-1
43
Де Хеа
36
Дармиан
4
Джонс
6
Смоллинг
4
Туанзебе
21
Эррера
22
Мхитарян
16
Кэррик
32
Руни
64
Мата
9
Марсьяль
21
Окслэд-Чемберлен
2
Бельерин
2
Бельерин
21
Окслэд-Чемберлен
34
Джака
13
Коклен
13
Коклен
34
Джака
18
Уэлбек
9
Жиру
9
Жиру
18
Уэлбек
22
Мхитарян
77
Лингард
77
Лингард
22
Мхитарян
21
Эррера
9
Рэшфорд
9
Рэшфорд
21
Эррера
Остались в запасе
Арсенал
Манчестер Юнайтед
1
Давид Оспина
ВР
3
Габриэль Паулиста
ЦЗ
17
Алекс Ивоби
ЛВ
32
Тео Уолкотт
ПВ
Главный тренер
Микель Артета
44
Серхио Ромеро
ВР
17
Дейли Блинд
ЛЗ
3
Эрик Байи
ЦЗ
8
Поль Погба
ЦП
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Остались в запасе
1
Давид Оспина
ВР
3
Габриэль Паулиста
ЦЗ
17
Алекс Ивоби
ЛВ
32
Тео Уолкотт
ПВ
Остались в запасе
44
Серхио Ромеро
ВР
17
Дейли Блинд
ЛЗ
3
Эрик Байи
ЦЗ
8
Поль Погба
ЦП
Главный тренер
Микель Артета
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Статистика матча Арсенал - Манчестер Юнайтед
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
- : -
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
Халл Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
1 : 2
04.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Флитвуд
1 : 1
27.10.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Арсенал
2 : 0
24.10.2026
Эвертон
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
- : -
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Манчестер Юнайтед
0 : 3
25.10.2026
Борнмут
Лига чемпионов, Общий этап
Комо
4 : 1
21.10.2026
Манчестер Юнайтед
Информация о матче
Стадион:
Эмирейтс
Где смотреть матч:
МАТЧ! Футбол 1
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