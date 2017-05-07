Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Шеффилд Уэнсдэй - Фулхэм
Шеффилд Уэнсдэй - Фулхэм: обзор матча 07 мая 2017
Шеффилд Уэнсдэй
07.05.2017, воскресенье, 14:00
Англия. Чемпионшип, 46 тур
1 : 2
Завершен
Фулхэм
9'
С. Уиннелл
25'
Н. Кебану
79'
Н. Кебану
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Шеффилд Уэнсдэй - Фулхэм
79'
ГОЛ! 1:2!
Н. Кебану
Пас отдал
Л. Пиазон
78'
Замена
С. Паркер
️️️️
Т. Кэрни
Замена
А. Нухиу
️️️️
Д. Роудс
77'
Замена
У. Эмануэльсон
️️️️
С. Хатчинсон
74'
69'
Замена
Р. Фредерикс
️️️️
Т. Калас
61'
Замена
Ф. Айите
️️️️
С. Алуко
Замена
У. Бакли
️️️️
К. Ли
61'
59'
Желтая карточка
Т. Калас
Красная карточка
М. Матиаш
45'
+1
25'
ГОЛ! 1:1!
Н. Кебану
Пас отдал
Д. Одои
ГОЛ! 1:0!
С. Уиннелл
Пас отдал
К. Ли
9'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шеффилд Уэнсдэй
33
Джо Уайлдсмит
ВР
3
Морган Фокс
ЦЗ
5
Сэм Хатчинсон
ЦЗ
23
Венсан Сассо
ЦЗ
29
Жозе Семеду
ЦЗ
20
Киран Ли
ОП
2
Лайам Палмер
ЦП
3
Дэвид Джонс
ЦП
7
Марку Матиаш
ПП
11
Сэм Уиннелл
ЦФ
29
Джордан Роудс
ЦФ
Главный тренер
Карлуш Карвальял
Фулхэм
13
Маркус Беттинелли
ВР
3
Тим Рим
ЦЗ
2
Скотт Мэлони
ЦЗ
26
Томаш Калас
ЦЗ
3
Деннис Одои
ПЗ
92
Нискенс Кебану
ЛВ
10
Том Кэрни
ЦП
14
Соне Алуко
ЦП
12
Лукас Пиазон
АП
29
Кевин МакДональд
ПП
18
Крис Мартин
ЦФ
Шеффилд Уэнсдэй
25
Кэмерон Доусон
ВР
3
Адам Рич
ЦЗ
32
Джек Хант
ПЗ
18
Урби Эмануэльсон
ЦП
10
Бэрри Беннэн
ЦП
11
Уилльям Бакли
ЦФ
9
Атдхе Нухиу
ЦФ
Фулхэм
27
Дэвид Баттон
ВР
30
Райан Сессеньон
ЛЗ
2
Райан Фредерикс
ПЗ
10
Стефан Йохансен
ЦП
11
Флойд Айите
ЦП
8
Скотт Паркер
ЦП
90
Гои-Би Сирьяк
ЦФ
4-1-3-2
33
Уайлдсмит
3
Фокс
23
Сассо
29
Семеду
5
Хатчинсон
20
Ли
2
Палмер
3
Джонс
7
Матиаш
29
Роудс
11
Уиннелл
4-3-2-1
13
Беттинелли
3
Одои
2
Мэлони
26
Калас
3
Рим
29
МакДональд
14
Алуко
10
Кэрни
12
Пиазон
92
Кебану
18
Мартин
5
Хатчинсон
18
Эмануэльсон
18
Эмануэльсон
5
Хатчинсон
20
Ли
11
Бакли
11
Бакли
20
Ли
29
Роудс
9
Нухиу
9
Нухиу
29
Роудс
26
Калас
2
Фредерикс
2
Фредерикс
26
Калас
14
Алуко
11
Айите
11
Айите
14
Алуко
10
Кэрни
8
Паркер
8
Паркер
10
Кэрни
Остались в запасе
Шеффилд Уэнсдэй
Фулхэм
32
Джек Хант
ПЗ
25
Кэмерон Доусон
ВР
3
Адам Рич
ЦЗ
10
Бэрри Беннэн
ЦП
Главный тренер
Карлуш Карвальял
30
Райан Сессеньон
ЛЗ
27
Дэвид Баттон
ВР
10
Стефан Йохансен
ЦП
90
Гои-Би Сирьяк
ЦФ
Остались в запасе
32
Джек Хант
ПЗ
25
Кэмерон Доусон
ВР
3
Адам Рич
ЦЗ
10
Бэрри Беннэн
ЦП
Остались в запасе
30
Райан Сессеньон
ЛЗ
27
Дэвид Баттон
ВР
10
Стефан Йохансен
ЦП
90
Гои-Би Сирьяк
ЦФ
Главный тренер
Карлуш Карвальял
Статистика матча Шеффилд Уэнсдэй - Фулхэм
1
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Первая лига, 16 тур
Барнсли
- : -
20.11.2026
Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Первая лига, 15 тур
Шеффилд Уэнсдэй
3 : 0
14.11.2026
Плимут Аргайл
Англия. Первая лига, 14 тур
Шеффилд Уэнсдэй
1 : 1
01.11.2026
Блэкпул
Англия. Первая лига, 9 тур
Шеффилд Уэнсдэй
1 : 1
27.10.2026
Кембридж Юнайтед
Англия. Первая лига, 13 тур
Донкастер Роверс
2 : 0
24.10.2026
Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Первая лига, 12 тур
Ноттс Каунти
2 : 0
20.10.2026
Шеффилд Уэнсдэй
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
- : -
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Фулхэм
1 : 1
07.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
1 : 1
31.10.2026
Фулхэм
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Фулхэм
0 : 1
28.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ковентри
0 : 1
24.10.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Фулхэм
1 : 0
17.10.2026
Халл Сити
Информация о матче
Главный судья:
Грэм Скотт
(Оксфордшир)
Стадион:
Хиллсбро
Новости команд
Все
Шеффилд Уэнсдэй
Фулхэм
АПЛ: шансы «Манчестер Сити» и «Фулхэма» на победу в матче 11-го тура
09:55
«Фулхэм» – «Ньюкасл»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Премьер-лига Англия (АПЛ): шансы «Фулхэма» и «Ньюкасла» на победу в матче 10 тура
6 ноября
Премьер-лига Англии: шансы «Астон Виллы» и «Фулхэма» на победу в матче 9-го тура
30 октября
Кубок английской лиги: шансы «Фулхэма» и «Кристал Пэлас» на победу в матче 1/8 финала
27 октября
ЦСКА отказался от игрока из клуба Лиги 1
2025.08.08 09:45
«Ростов» борется с английским клубом за болгарского таланта
2025.06.26 14:46
«РБ Лейпциг» рассматривает Фабрегаса и еще четырех тренеров
2025.04.10 20:39
Результаты жеребьевки 1/8 финала Кубка английской лиги
2024.09.26 00:36
«Такое возможно где-то еще?»: Гвардиола восхитился матчем английского Д3
2023.05.21 14:28
1
АПЛ: шансы «Манчестер Сити» и «Фулхэма» на победу в матче 11-го тура
09:55
«Фулхэм» – «Ньюкасл»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Премьер-лига Англия (АПЛ): шансы «Фулхэма» и «Ньюкасла» на победу в матче 10 тура
6 ноября
Премьер-лига Англии: шансы «Астон Виллы» и «Фулхэма» на победу в матче 9-го тура
30 октября
Кубок английской лиги: шансы «Фулхэма» и «Кристал Пэлас» на победу в матче 1/8 финала
27 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+