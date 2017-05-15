апрель 2017
май 2017
Бразилия. Серия А 2017, 1 тур
США. МЛС 2017
15 мая, понедельник
01:00
Матч завершен
15 мая, понедельник
03:00
Матч завершен
Россия. ПФЛ. Зона Запад (2016/2017), 23 тур
15 мая, понедельник
15:00
Матч завершен
15 мая, понедельник
17:00
Матч завершен
15 мая, понедельник
18:00
Матч завершен
Беларусь. Высшая лига 2017, 8 тур
Турция. Суперлига (2016/2017), 31 тур
Португалия. Примейра (2016/2017), 33 тур
15 мая, понедельник
22:00
Матч завершен
Англия. Премьер-лига (2016/2017), 28 тур