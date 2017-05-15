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Расписание матчей
МЛС 2026
Нью-Йорк Ред Буллз - Лос-Анджелес Гэлакси
Нью-Йорк Ред Буллз - Лос-Анджелес Гэлакси: обзор матча 15 мая 2017
Нью-Йорк Ред Буллз
15.05.2017, понедельник, 01:00
США. МЛС, Общий этап
1 : 3
Завершен
Лос-Анджелес Гэлакси
90'
Д. Ройер
8'
Р. Алессандрини
9'
Р. Алессандрини
78'
Д. Дос Сантос (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Нью-Йорк Ред Буллз - Лос-Анджелес Гэлакси
ГОЛ! 1:3!
Д. Ройер
90'
78'
ГОЛ с пенальти! 0:3!
Д. Дос Сантос
75'
Замена
Д. Ромни
️️️️
Э. Боатенг
Замена
С. Зиццо
️️️️
К. Лэйд
74'
Замена
Ф. Гульбрандсен
️️️️
Ш. Дэвис
63'
Желтая карточка
С. Клестан
55'
9'
ГОЛ! 0:2!
Р. Алессандрини
8'
ГОЛ! 0:1!
Р. Алессандрини
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Нью-Йорк Ред Буллз
31
Луис Роблес
ВР
5
Коннор Лэйд
ЦЗ
92
Кемар Лоуренс
ЦЗ
8
Фелипе Мартинс
ЛП
77
Даниэль Ройер
ЦП
98
Шон Райт-Филлипс
ЦП
16
Саша Клестан
АП
27
Шон Дэвис
ПП
Главный тренер
Майкл Брэдли
Лос-Анджелес Гэлакси
12
Брайан Роу
ВР
3
Эшли Коул
ЛЗ
5
Даниэль Стерес
ЦЗ
24
Эммануэль Боатенг
ЛП
8
Жоау Педру
ЦП
6
Баджо Хусидич
ЦП
7
Ромэйн Алессандрини
ПП
9
Гьяси Зардес
ЦФ
10
Джовани Дос Сантос
ЦФ
Главный тренер
Грегг Вэйни
Нью-Йорк Ред Буллз
15
Салваторе Зиццо
ЦП
13
Майк Грелла
ЦФ
8
Фредрик Гульбрандсен
ЦФ
30
Гонсало Верон
ЦФ
Лос-Анджелес Гэлакси
27
Дэйв Ромни
ЦЗ
25
Рафаэль Гарсия
ЦП
5
Хосе Вильярреал
ЦФ
99
Джек МакИнерни
ЦФ
2-4-1
31
Роблес
5
Лэйд
92
Лоуренс
8
Мартинс
77
Ройер
98
Райт-Филлипс
27
Дэвис
16
Клестан
2-4-2
12
Роу
5
Стерес
3
Коул
7
Алессандрини
8
Педру
6
Хусидич
24
Боатенг
10
Дос Сантос
9
Зардес
5
Лэйд
15
Зиццо
15
Зиццо
5
Лэйд
27
Дэвис
8
Гульбрандсен
8
Гульбрандсен
27
Дэвис
24
Боатенг
27
Ромни
27
Ромни
24
Боатенг
Остались в запасе
Нью-Йорк Ред Буллз
Лос-Анджелес Гэлакси
13
Майк Грелла
ЦФ
30
Гонсало Верон
ЦФ
Главный тренер
Майкл Брэдли
25
Рафаэль Гарсия
ЦП
5
Хосе Вильярреал
ЦФ
99
Джек МакИнерни
ЦФ
Главный тренер
Грегг Вэйни
Остались в запасе
13
Майк Грелла
ЦФ
30
Гонсало Верон
ЦФ
Остались в запасе
25
Рафаэль Гарсия
ЦП
5
Хосе Вильярреал
ЦФ
99
Джек МакИнерни
ЦФ
Главный тренер
Майкл Брэдли
Главный тренер
Грегг Вэйни
Статистика матча Нью-Йорк Ред Буллз - Лос-Анджелес Гэлакси
2
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Нью-Йорк Ред Буллз
США. МЛС, 35 тур
Нью-Йорк Ред Буллз
3 : 0
08.11.2026
Атланта Юнайтед
США. МЛС, 34 тур
Нэшвилл
3 : 2
02.11.2026
Нью-Йорк Ред Буллз
США. МЛС, 33 тур
Нью-Инглэнд Революшн
3 : 2
29.10.2026
Нью-Йорк Ред Буллз
США. МЛС, 32 тур
Нью-Йорк Ред Буллз
2 : 0
25.10.2026
Интер Майами
США. МЛС, 31 тур
Нью-Йорк Ред Буллз
0 : 2
18.10.2026
Торонто
Лос-Анджелес Гэлакси
США. МЛС, 35 тур
Реал Солт-Лейк
2 : 1
08.11.2026
Лос-Анджелес Гэлакси
США. МЛС, 34 тур
Лос-Анджелес Гэлакси
4 : 1
01.11.2026
Остин
США. МЛС, 32 тур
Лос-Анджелес
2 : 2
26.10.2026
Лос-Анджелес Гэлакси
США. МЛС, 31 тур
Лос-Анджелес Гэлакси
2 : 2
18.10.2026
Сан-Диего
США. МЛС, 30 тур
Лос-Анджелес Гэлакси
2 : 0
15.10.2026
Портленд
Информация о матче
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