Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Челси - Уотфорд
Челси - Уотфорд: обзор матча 15 мая 2017
Челси
15.05.2017, понедельник, 22:00
Англия. Премьер-лига, 28 тур
4 : 3
Завершен
Уотфорд
22'
Д. Терри
36'
С. Аспиликуэта
49'
М. Батшуайи
88'
С. Фабрегас
24'
Э. Капу
51'
Д. Янмат
74'
С. Окака-Чука
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Челси - Уотфорд
90'
+4
Желтая карточка
С. Окака-Чука
90'
+4
Желтая карточка
Т. Дини
90'
+2
Вторая желтая
С. Предль
90'
+1
Замена
Т. Дини
️️️️
Э. Капу
ГОЛ! 4:3!
С. Фабрегас
Пас отдал
Виллиан
88'
Замена
Педро
️️️️
М. Батшуайи
84'
83'
Желтая карточка
С. Предль
Замена
С. Фабрегас
️️️️
Н. Чалоба
79'
Замена
О. Эйна
️️️️
Р. Кенеди
75'
74'
ГОЛ! 3:3!
С. Окака-Чука
71'
Замена
С. Окака-Чука
️️️️
М. Ньянг
Желтая карточка
Н. Чалоба
58'
51'
ГОЛ! 3:2!
Д. Янмат
ГОЛ! 3:1!
М. Батшуайи
Пас отдал
Н. Аке
49'
ГОЛ! 2:1!
С. Аспиликуэта
36'
Желтая карточка
Н. Аке
30'
24'
ГОЛ! 1:1!
Э. Капу
ГОЛ! 1:0!
Д. Терри
Пас отдал
К. Зума
22'
11'
Желтая карточка
Н. Амрабат
4'
Желтая карточка
Х. Холебас
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Челси
31
Асмир Бегович
ВР
15
Натан Аке
ЦЗ
26
Джон Терри
ЦЗ
4
Курт Зума
ЦЗ
3
Сесар Аспиликуэта
ПЗ
29
Роберт Кенеди
ЛВ
10
Виллиан
ЛВ
10
Эден Азар
ЛВ
15
Натаниэль Чалоба
ОП
91
Н'Голо Канте
ОП
44
Миши Батшуайи
ЦФ
Главный тренер
Антонио Конте
Уотфорд
1
Эурелью Гомес
ВР
25
Хосе Холебас
ЛЗ
22
Дэрил Янмат
ЦЗ
4
Себастьян Предль
ЦЗ
5
Эдриан Мариаппа
ЦЗ
6
Этьенн Капу
ОП
8
Том Клеверли
ЦП
6
Абдулайе Дукуре
ЦП
85
Валон Бехрами
ЦП
99
М'Байе Ньянг
ЦФ
39
Нордин Амрабат
ЦФ
Главный тренер
Вальтер Маццарри
Челси
82
Эдуарду
ВР
3
Маркос Алонсо
ЛЗ
24
Гари Кэхилл
ЦЗ
34
Ола Эйна
ПЗ
4
Сеск Фабрегас
ЦП
9
Педро
ПВ
19
Диего Коста
ЦФ
Уотфорд
25
Костел Пантилимон
ВР
42
Эндрю Элефтериу
ЦЗ
18
Камило Суньига
ЛП
32
Брэндон Мэйсон
ЛП
19
Дион Перейра
ЦП
14
Трой Дини
ЦФ
77
Стефано Окака-Чука
ЦФ
4-2-3-1
31
Бегович
15
Аке
26
Терри
4
Зума
3
Аспиликуэта
15
Чалоба
91
Канте
10
Азар
10
Виллиан
29
Кенеди
44
Батшуайи
4-1-3-2
1
Гомес
22
Янмат
4
Предль
5
Мариаппа
25
Холебас
6
Капу
8
Клеверли
6
Дукуре
85
Бехрами
39
Амрабат
99
Ньянг
29
Кенеди
34
Эйна
34
Эйна
29
Кенеди
15
Чалоба
4
Фабрегас
4
Фабрегас
15
Чалоба
44
Батшуайи
9
Педро
9
Педро
44
Батшуайи
6
Капу
14
Дини
14
Дини
6
Капу
99
Ньянг
77
Окака-Чука
77
Окака-Чука
99
Ньянг
Остались в запасе
Челси
Уотфорд
82
Эдуарду
ВР
3
Маркос Алонсо
ЛЗ
24
Гари Кэхилл
ЦЗ
19
Диего Коста
ЦФ
Главный тренер
Антонио Конте
42
Эндрю Элефтериу
ЦЗ
25
Костел Пантилимон
ВР
18
Камило Суньига
ЛП
32
Брэндон Мэйсон
ЛП
19
Дион Перейра
ЦП
Главный тренер
Вальтер Маццарри
Остались в запасе
82
Эдуарду
ВР
3
Маркос Алонсо
ЛЗ
24
Гари Кэхилл
ЦЗ
19
Диего Коста
ЦФ
Остались в запасе
42
Эндрю Элефтериу
ЦЗ
25
Костел Пантилимон
ВР
18
Камило Суньига
ЛП
32
Брэндон Мэйсон
ЛП
19
Дион Перейра
ЦП
Главный тренер
Антонио Конте
Главный тренер
Вальтер Маццарри
Статистика матча Челси - Уотфорд
2
1
5
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
5
Матчи команд
Челси
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
- : -
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Эвертон
0 : 2
17.10.2026
Челси
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Шеффилд Юнайтед
- : -
21.11.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Уотфорд
0 : 0
07.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Уотфорд
1 : 0
03.11.2026
Линкольн
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Норвич Сити
3 : 2
31.10.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вулверхэмптон
1 : 0
24.10.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Уотфорд
2 : 0
17.10.2026
Чарльтон
Информация о матче
Главный судья:
Ли Мэйсон
(Болтон)
Стадион:
Стэмфорд Бридж
Где смотреть матч:
МАТЧ! Футбол 1
Новости команд
Все
Челси
Уотфорд
Мудрик раскрыл, сколько потратил денег на адвокатов из-за допингового скандала
09:59
2
Мудрик – о допинге: «Он мог попасть в мой организм только в Украине»
08:16
7
Сафонов – в топ-10 самых дорогих вратарей мира
Вчера, 14:57
1
Экс-игрок сборной Испании, бравший ЧМ и Евро, закончил карьеру в 38 лет
Вчера, 12:31
У «Барсы» на руках 4 предложения по Фермину – все на 100+ миллионов
15 ноября
1
Мудрик раскрыл, сколько потратил денег на адвокатов из-за допингового скандала
09:59
2
Мудрик – о допинге: «Он мог попасть в мой организм только в Украине»
08:16
7
Сафонов – в топ-10 самых дорогих вратарей мира
Вчера, 14:57
1
Экс-игрок сборной Испании, бравший ЧМ и Евро, закончил карьеру в 38 лет
Вчера, 12:31
У «Барсы» на руках 4 предложения по Фермину – все на 100+ миллионов
15 ноября
1
«Бристоль Сити» – «Уотфорд»: кто победит в матче 8 тура Чемпионшипа 2026/2027
17 сентября
Английский клуб объявил о назначении экс-тренера «Рубина»
2025.10.08 16:29
«Локомотив» начал переговоры с английским клубом о 6-миллионном трансфере
2025.08.25 14:56
3
5 футболистов покинули «Астон Виллу» – среди них 3-кратный победитель ЛЧ
2025.06.30 20:38
1
Форвард «Краснодара» может переехать в Англию
2025.06.25 15:41
3
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+