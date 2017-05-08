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    Расписание матчей 08-05-2017

    апрель 2017
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
    май 2017
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4
    июнь 2017
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2
    Предыдущий день Следующий день
    Россия. Молодежное первенство (2016/2017), 27 тур
    8 мая, понедельник
    10:00
    Урал (мол)
    3:2
    Кр. Советов (мол)
    Матч завершен
    Россия. Премьер-лига (2016/2017), 27 тур
    8 мая, понедельник
    14:30
    Урал
    1:3
    Крылья Советов
    Матч завершен
    8 мая, понедельник
    17:00
    Анжи
    0:0
    Локомотив
    Матч завершен
    Россия. ПФЛ. Зона Центр (2016/2017), 22 тур
    8 мая, понедельник
    15:00
    Витязь
    4:4
    Арсенал-2
    Матч завершен
    8 мая, понедельник
    15:00
    Динамо Бр
    0:3
    Зенит
    Матч завершен
    Россия. ПФЛ. Зона Урал-Поволжье (2016/2017), 22 тур
    8 мая, понедельник
    16:00
    Лада-Тольятти
    1:2
    Зенит-Ижевск
    Матч завершен
    Дания. Плей-офф (2016/2017), 6 тур, группа A
    8 мая, понедельник
    20:00
    Хорсенс
    2:1
    Рандерс
    Матч завершен
    8 мая, понедельник
    20:00
    Эсбьерг
    1:1
    Оденсе
    Матч завершен
    Норвегия. Элитсериен 2017, 7 тур
    8 мая, понедельник
    20:00
    Лиллестрем
    0:1
    Одд
    Матч завершен
    Турция. Суперлига (2016/2017), 30 тур
    8 мая, понедельник
    20:00
    Акхисар Беледиеспор
    6:0
    Газиантепспор
    Матч завершен
    8 мая, понедельник
    20:00
    Карабюкспор
    1:0
    Османлыспор
    Матч завершен
    Испания. Примера (2016/2017), 36 тур
    8 мая, понедельник
    21:45
    Леганес
    4:0
    Бетис
    Матч завершен
    Португалия. Примейра (2016/2017), 32 тур
    8 мая, понедельник
    22:00
    Эшторил
    2:1
    Шавиш
    Матч завершен
    Англия. Премьер-лига (2016/2017), 36 тур
    8 мая, понедельник
    22:00
    Челси
    3:0
    Мидлсбро
    Матч завершен
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