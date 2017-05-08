апрель 2017
май 2017
Россия. Молодежное первенство (2016/2017), 27 тур
8 мая, понедельник
10:00
Матч завершен
Россия. Премьер-лига (2016/2017), 27 тур
Россия. ПФЛ. Зона Центр (2016/2017), 22 тур
Россия. ПФЛ. Зона Урал-Поволжье (2016/2017), 22 тур
8 мая, понедельник
16:00
Матч завершен
Дания. Плей-офф (2016/2017), 6 тур, группа A
Норвегия. Элитсериен 2017, 7 тур
8 мая, понедельник
20:00
Матч завершен
Турция. Суперлига (2016/2017), 30 тур
8 мая, понедельник
20:00
Матч завершен
8 мая, понедельник
20:00
Матч завершен
Испания. Примера (2016/2017), 36 тур
Португалия. Примейра (2016/2017), 32 тур
Англия. Премьер-лига (2016/2017), 36 тур