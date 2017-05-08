Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Челси - Мидлсбро
Челси - Мидлсбро: обзор матча 08 мая 2017
Челси
08.05.2017, понедельник, 22:00
Англия. Премьер-лига, 36 тур
3 : 0
Завершен
Мидлсбро
23'
Д. Коста
34'
М. Алонсо
65'
Н. Матич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Челси - Мидлсбро
89'
Желтая карточка
П. Бэмфорд
Замена
Д. Терри
️️️️
Д. Луис
84'
83'
Замена
Р. Жестеде
️️️️
А. Негредо
Замена
Н. Чалоба
️️️️
Педро
81'
Замена
Виллиан
️️️️
Э. Азар
72'
ГОЛ! 3:0!
Н. Матич
65'
60'
Желтая карточка
Фабио
57'
Замена
П. Бэмфорд
️️️️
А. Траоре
56'
Замена
Г. Лидбиттер
️️️️
А. Форшоу
ГОЛ! 2:0!
М. Алонсо
34'
ГОЛ! 1:0!
Д. Коста
23'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Челси
1
Тибо Куртуа
ВР
3
Маркос Алонсо
ЛЗ
4
Давид Луис
ЦЗ
24
Гари Кэхилл
ЦЗ
3
Сесар Аспиликуэта
ПЗ
10
Эден Азар
ЛВ
18
Неманья Матич
ОП
4
Сеск Фабрегас
ЦП
11
Виктор Мозес
ПП
9
Педро
ПВ
19
Диего Коста
ЦФ
Главный тренер
Хаби Алонсо
Мидлсбро
1
Брэд Гьюзан
ВР
12
Калум Чамберс
ЦЗ
32
Джордж Фрэнд
ЦЗ
23
Бен Гибсон
ЦЗ
2
Фабио
ПЗ
28
Адам Форшоу
ЛП
15
Мартен де Рон
ОП
7
Адам Клэйтон
ЦП
24
Адама Траоре
ПВ
19
Стюарт Даунинг
ЛФ
21
Альваро Негредо
ЦФ
Главный тренер
Ким Хелльберг
Челси
31
Асмир Бегович
ВР
4
Курт Зума
ЦЗ
15
Натан Аке
ЦЗ
26
Джон Терри
ЦЗ
10
Виллиан
ЛВ
15
Натаниэль Чалоба
ОП
20
Рубен Лофтус-Чик
ЦП
Мидлсбро
1
Димитриос Константопулос
ВР
20
Бернардо Эспиноcа
ЦЗ
19
Антонио Барраган
ПЗ
7
Грант Лидбиттер
ЦП
6
Адлан Гедиура
ЦП
39
Руди Жестеде
ЦФ
45
Патрик Бэмфорд
ЦФ
4-1-2-2-1
1
Куртуа
3
Алонсо
4
Луис
24
Кэхилл
3
Аспиликуэта
18
Матич
4
Фабрегас
11
Мозес
10
Азар
9
Педро
19
Коста
4-1-2-1-2
1
Гьюзан
2
Фабио
32
Фрэнд
23
Гибсон
12
Чамберс
15
де Рон
7
Клэйтон
28
Форшоу
24
Траоре
21
Негредо
19
Даунинг
9
Педро
15
Чалоба
15
Чалоба
9
Педро
10
Азар
10
Виллиан
10
Виллиан
10
Азар
4
Луис
26
Терри
26
Терри
4
Луис
28
Форшоу
7
Лидбиттер
7
Лидбиттер
28
Форшоу
21
Негредо
39
Жестеде
39
Жестеде
21
Негредо
24
Траоре
45
Бэмфорд
45
Бэмфорд
24
Траоре
Остались в запасе
Челси
Мидлсбро
31
Асмир Бегович
ВР
4
Курт Зума
ЦЗ
15
Натан Аке
ЦЗ
20
Рубен Лофтус-Чик
ЦП
Главный тренер
Хаби Алонсо
1
Димитриос Константопулос
ВР
20
Бернардо Эспиноcа
ЦЗ
19
Антонио Барраган
ПЗ
6
Адлан Гедиура
ЦП
Главный тренер
Ким Хелльберг
Остались в запасе
31
Асмир Бегович
ВР
4
Курт Зума
ЦЗ
15
Натан Аке
ЦЗ
20
Рубен Лофтус-Чик
ЦП
Остались в запасе
1
Димитриос Константопулос
ВР
20
Бернардо Эспиноcа
ЦЗ
19
Антонио Барраган
ПЗ
6
Адлан Гедиура
ЦП
Главный тренер
Хаби Алонсо
Главный тренер
Ким Хелльберг
Статистика матча Челси - Мидлсбро
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Челси
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
- : -
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Эвертон
0 : 2
17.10.2026
Челси
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Мидлсбро
- : -
21.11.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Уотфорд
0 : 0
07.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Рексхэм
2 : 0
04.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Мидлсбро
3 : 0
31.10.2026
Чарльтон
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Болтон
1 : 5
23.10.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Мидлсбро
2 : 2
17.10.2026
Кардифф
Информация о матче
Стадион:
Стэмфорд Бридж
Где смотреть матч:
МАТЧ! Футбол 1
Новости команд
Все
Челси
Мидлсбро
Мудрик раскрыл, сколько потратил денег на адвокатов из-за допингового скандала
09:59
2
Мудрик – о допинге: «Он мог попасть в мой организм только в Украине»
08:16
7
Сафонов – в топ-10 самых дорогих вратарей мира
Вчера, 14:57
1
Экс-игрок сборной Испании, бравший ЧМ и Евро, закончил карьеру в 38 лет
Вчера, 12:31
У «Барсы» на руках 4 предложения по Фермину – все на 100+ миллионов
15 ноября
1
Мудрик раскрыл, сколько потратил денег на адвокатов из-за допингового скандала
09:59
2
Мудрик – о допинге: «Он мог попасть в мой организм только в Украине»
08:16
7
Сафонов – в топ-10 самых дорогих вратарей мира
Вчера, 14:57
1
Экс-игрок сборной Испании, бравший ЧМ и Евро, закончил карьеру в 38 лет
Вчера, 12:31
У «Барсы» на руках 4 предложения по Фермину – все на 100+ миллионов
15 ноября
1
«Мидлсбро» – «Миллуолл»: кто победит в матче 6 тура Чемпионшипа 2026/2027
14 сентября
«Мидлсбро» – «Кристал Пэлас»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 8 сентября 2026
8 сентября
«Кристал Пэлас» – «Мидлсбро»: кто победит в матче 3-го раунда Кубка английской лиги 2026/2027
7 сентября
«Бернли» – «Мидлсбро»: кто победит в матче 4-го тура Чемпионшипа 2026/2027
1 сентября
«Ньюкасл» объявил об уходе шести футболистов
2 июня
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+