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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Леганес - Бетис
Леганес - Бетис: обзор матча 08 мая 2017
Леганес
08.05.2017, понедельник, 21:45
Испания. Примера, 36 тур
4 : 0
Завершен
Бетис
7'
А. Шимановски (П)
15'
Н. Эль-Жар
65'
Габриэл
80'
А. Шимановски
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Леганес - Бетис
Желтая карточка
Лусиано
90'
ГОЛ! 4:0!
А. Шимановски
80'
Желтая карточка
Д. Сиовас
76'
Замена
Лусиано
️️️️
М. Анхель Герреро
75'
Замена
А. Буэно
️️️️
Габриэл
69'
ГОЛ! 3:0!
Габриэл
65'
61'
Замена
Хоакин
️️️️
Ж. Мартен
61'
Замена
А. Сехудо
️️️️
А. Мартинес
Желтая карточка
Тито
43'
ГОЛ! 2:0!
Н. Эль-Жар
15'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
А. Шимановски
7'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Леганес
1
Яго Эррерин
ВР
15
Диего Рико
ЛЗ
22
Димитриос Сиовас
ЦЗ
44
Пабло Инсуа
ЦЗ
2
Тито
ЦЗ
24
Давид Тимор
ОП
8
Александер Шимановски
ЦП
18
Габриэл
АП
21
Рубен Перес
ПП
10
Мигель Анхель Герреро
ЦФ
25
Набиль Эль-Жар
ЦФ
Главный тренер
Игор Ока
Бетис
1
Антонио Адан
ВР
12
Рафа Наварро
ЦЗ
3
Алехандро Мартинес
ЦЗ
2
Герман Пеццелла
ЦЗ
14
Алин Тошка
ЦЗ
14
Рубен Пардо
ЛП
2
Айсса Манди
ОП
8
Жонас Мартен
АП
5
Дарко Брашанац
ПП
15
Алекс Алегрия
ЦФ
24
Рубен Кастро
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Леганес
13
Нерео Чампанье
ВР
5
Унаи Бустинса
ЦЗ
11
Дарвин Мачис
ЛВ
14
Саму
ЦП
39
Эрик Моран
ЦП
10
Лусиано
ЦФ
19
Альберто Буэно
ЦФ
Бетис
1
Даниэль Хименес
ВР
4
Райан Донк
ЦЗ
22
Риза Дурмиси
ЦЗ
18
Бруно Гонсалес
ЦЗ
6
Петрос
ОП
16
Альваро Сехудо
ПП
17
Хоакин
ПВ
4-1-2-1-2
1
Эррерин
15
Рико
44
Инсуа
2
Тито
22
Сиовас
24
Тимор
8
Шимановски
21
Перес
18
Габриэл
25
Эль-Жар
10
Герреро
4-1-2-1-2
1
Адан
3
Мартинес
2
Пеццелла
14
Тошка
12
Наварро
2
Манди
5
Брашанац
14
Пардо
8
Мартен
24
Кастро
15
Алегрия
10
Герреро
10
Лусиано
10
Лусиано
10
Герреро
18
Габриэл
19
Буэно
19
Буэно
18
Габриэл
3
Мартинес
16
Сехудо
16
Сехудо
3
Мартинес
8
Мартен
17
Хоакин
17
Хоакин
8
Мартен
Остались в запасе
Леганес
Бетис
11
Дарвин Мачис
ЛВ
13
Нерео Чампанье
ВР
5
Унаи Бустинса
ЦЗ
14
Саму
ЦП
39
Эрик Моран
ЦП
Главный тренер
Игор Ока
1
Даниэль Хименес
ВР
4
Райан Донк
ЦЗ
22
Риза Дурмиси
ЦЗ
18
Бруно Гонсалес
ЦЗ
6
Петрос
ОП
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Остались в запасе
11
Дарвин Мачис
ЛВ
13
Нерео Чампанье
ВР
5
Унаи Бустинса
ЦЗ
14
Саму
ЦП
39
Эрик Моран
ЦП
Остались в запасе
1
Даниэль Хименес
ВР
4
Райан Донк
ЦЗ
22
Риза Дурмиси
ЦЗ
18
Бруно Гонсалес
ЦЗ
6
Петрос
ОП
Главный тренер
Игор Ока
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Статистика матча Леганес - Бетис
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
0
Матчи команд
Леганес
Испания. Сегунда, 15 тур
ФК Андорра
- : -
20.11.2026
Леганес
Испания. Сегунда, 14 тур
Леганес
3 : 1
13.11.2026
Бургос
Испания. Сегунда, 13 тур
Леганес
1 : 3
07.11.2026
Альбасете
Испания. Сегунда, 12 тур
Вальядолид
4 : 3
02.11.2026
Леганес
Испания. Сегунда, 11 тур
Леганес
1 : 1
24.10.2026
Мальорка
Испания. Сегунда, 10 тур
Леганес
0 : 1
16.10.2026
Кордоба
Бетис
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
- : -
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Эльче
0 : 2
08.11.2026
Бетис
Лига чемпионов, Общий этап
Боруссия Д
2 : 1
04.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 11 тур
Бетис
2 : 1
31.10.2026
Малага
Испания. Примера, 10 тур
Сельта
0 : 0
25.10.2026
Бетис
Лига чемпионов, Общий этап
Бетис
1 : 0
21.10.2026
Фейеноорд
Информация о матче
Стадион:
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