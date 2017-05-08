Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Урал - Крылья Советов
Урал - Крылья Советов: обзор матча 08 мая 2017
Урал
08.05.2017, понедельник, 14:30
Россия. Премьер-лига, 27 тур
1 : 3
Завершен
Крылья Советов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Урал - Крылья Советов
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Урал
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Уфа
- : -
22.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Урал
2 : 0
08.11.2026
Волга
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Сочи
0 : 2
01.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Челябинск
1 : 3
25.10.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Урал
1 : 2
18.10.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Урал
1 : 2
10.10.2026
Велес
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Ростов
- : -
20.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Крылья Советов
2 : 0
08.11.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Крылья Советов
0 : 3
02.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 5 тур
Крылья Советов
2 : 0
29.10.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Рубин
0 : 2
24.10.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Крылья Советов
1 : 2
17.10.2026
Факел
Информация о матче
Стадион:
СКБ-Банк Арена - Уралмаш
Где смотреть матч:
Наш Футбол
Новости команд
Все
Урал
Крылья Советов
«Ростов» – «Крылья Советов»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 20 ноября 2026
18:20
Стала известна позиция «Крыльев» по возвращению Зиньковского из «Спартака»
13:38
1
Расписание 15-го тура РПЛ 2026/27
12:43
Расписание РПЛ на 20 ноября 2026
11:55
Горшков: «Из «Зенита» уходил с широчайшей улыбкой»
00:53
13
В «Урале» честно ответили, довольны ли работой Юрана
Вчера, 20:48
1
Хохлов может привести в «Локомотив» лидера «Урала», за него просят 200 миллионов
14 ноября
15
Названа причина, почему Юрана не приглашают топ-клубы
10 ноября
3
Григорий Иванов выступил в защиту Ельцина: «А как на Руси не пить?»
8 ноября
16
Иванов – о 90-х годах: «Хотелось бы, чтобы сейчас такого не повторилось»
7 ноября
9
«Ростов» – «Крылья Советов»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 20 ноября 2026
18:20
Стала известна позиция «Крыльев» по возвращению Зиньковского из «Спартака»
13:38
1
Расписание 15-го тура РПЛ 2026/27
12:43
Расписание РПЛ на 20 ноября 2026
11:55
Горшков: «Из «Зенита» уходил с широчайшей улыбкой»
00:53
13
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+