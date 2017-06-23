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    Расписание матчей 23-06-2017

    май 2017
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4
    июнь 2017
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2
    июль 2017
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6
    Предыдущий день Следующий день
    Бразилия. Серия А 2017, 9 тур
    23 июня, пятница
    01:30
    Коринтианс
    3:0
    Баия
    Матч завершен
    23 июня, пятница
    01:30
    Понте-Прета
    1:0
    Крузейро
    Матч завершен
    23 июня, пятница
    03:00
    Гремио
    2:0
    Коритиба
    Матч завершен
    23 июня, пятница
    03:00
    Фламенго
    5:1
    Шапекоэнсе
    Матч завершен
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