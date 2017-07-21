июнь 2017
июль 2017
Бразилия. Серия А 2017, 15 тур
21 июля, пятница
01:30
Матч завершен
21 июля, пятница
02:00
Матч завершен
21 июля, пятница
03:00
Матч завершен
Золотой кубок КОНКАКАФ 2017, 1/4 финала
Международный кубок чемпионов 2017
21 июля, пятница
05:00
Матч завершен
Россия. Молодежное первенство (2017/2018), 2 тур
21 июля, пятница
12:00
Матч завершен
21 июля, пятница
17:30
Матч завершен
21 июля, пятница
18:00
Матч завершен
Россия. Премьер-лига (2017/2018), 2 тур
Дания. Суперлига (2017/2018), 2 тур