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    Расписание матчей 21-07-2017

    июнь 2017
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2
    июль 2017
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6
    август 2017
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3
    Предыдущий день Следующий день
    Бразилия. Серия А 2017, 15 тур
    21 июля, пятница
    01:30
    Флуминенсе
    1:1
    Крузейро
    Матч завершен
    21 июля, пятница
    02:00
    Спорт Ресифи
    4:0
    Атлетико Гойяненсе
    Матч завершен
    21 июля, пятница
    03:00
    Атлетико Паранаэнсе
    0:0
    Ботафого
    Матч завершен
    Золотой кубок КОНКАКАФ 2017, 1/4 финала
    21 июля, пятница
    02:30
    Ямайка
    2:1
    Канада
    Матч завершен
    21 июля, пятница
    05:30
    Мексика
    1:0
    Гондурас
    Матч завершен
    Международный кубок чемпионов 2017
    21 июля, пятница
    05:00
    Манчестер Сити
    0:2
    Манчестер Юнайтед
    Матч завершен
    Россия. Молодежное первенство (2017/2018), 2 тур
    21 июля, пятница
    12:00
    ЦСКА (мол)
    2:3
    Локомотив (мол)
    Матч завершен
    21 июля, пятница
    17:30
    Краснодар (мол)
    4:1
    Тосно (мол)
    Матч завершен
    21 июля, пятница
    18:00
    Зенит (мол)
    2:3
    Рубин (мол)
    Матч завершен
    Россия. Премьер-лига (2017/2018), 2 тур
    21 июля, пятница
    19:30
    Анжи
    1:0
    Амкар-Пермь
    Матч завершен
    21 июля, пятница
    19:30
    ЦСКА
    1:3
    Локомотив
    Матч завершен
    Дания. Суперлига (2017/2018), 2 тур
    21 июля, пятница
    20:00
    Орхус
    2:0
    Хобро
    Матч завершен
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