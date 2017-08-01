Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Расписание матчей 01-08-2017

    июль 2017
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6
    август 2017
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3
    сентябрь 2017
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1
    Предыдущий день Следующий день
    Бразилия. Серия А 2017, 17 тур
    1 августа, вторник
    02:00
    Васко да Гама
    0:1
    Атлетико Паранаэнсе
    Матч завершен
    Россия. Кубок (2017/2018), 1/64 финала
    1 августа, вторник
    11:00
    Смена
    1:0
    Сахалин
    Матч завершен
    1 августа, вторник
    13:00
    Зенит
    1:5
    Чита
    Матч завершен
    1 августа, вторник
    15:00
    Иртыш
    3:2
    Динамо
    Матч завершен
    Россия. ФНЛ (2017/2018), 5 тур
    1 августа, вторник
    17:00
    Спартак-2
    0:2
    Балтика
    Матч завершен
    Лига чемпионов (2017/2018), 3 раунд, ответный матч
    1 августа, вторник
    20:00
    Шериф
    1:2
    Карабах
    Матч завершен
    • Читайте нас: 
    11