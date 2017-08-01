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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Шериф - Карабах
Шериф - Карабах: обзор матча 01 августа 2017
Шериф
01.08.2017, вторник, 20:00
Лига чемпионов, 3 раунд
1 : 2
Первый матч – 0 : 0
Завершен
Карабах
45+3'
Д. Ндлову
86'
Мичел
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Шериф - Карабах
86'
ГОЛ! 0:2!
Мичел
Пас отдал
А. Аголли
73'
Желтая карточка
А. Аголли
57'
Желтая карточка
И. Сехич
45'
+3
ГОЛ! 0:1!
Д. Ндлову
Желтая карточка
В. Посмак
38'
35'
Желтая карточка
Мичел
28'
Желтая карточка
У. Геррье
Начало матча
Показать весь матч
Статистика матча Шериф - Карабах
3
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Шериф
Лига конференций, 3 раунд
Санкт-Галлен
5 : 1
13.08.2026
Шериф
Лига конференций, 3 раунд
Шериф
1 : 3
06.08.2026
Санкт-Галлен
Лига Европы, 2 раунд
Маккаби
1 : 0
30.07.2026
Шериф
Лига Европы, 2 раунд
Шериф
0 : 5
23.07.2026
Маккаби
Лига Европы, 1 раунд
Алюминий
0 : 1
16.07.2026
Шериф
Карабах
Азербайджан. Премьер-лига, 12 тур
Кяпаз
- : -
22.11.2026
Карабах
Азербайджан. Премьер-лига, 11 тур
Карабах
0 : 1
06.11.2026
Туран Товуз
Азербайджан. Премьер-лига, 10 тур
Габала
0 : 0
31.10.2026
Карабах
Азербайджан. Премьер-лига, 9 тур
Сабах
0 : 0
25.10.2026
Карабах
Азербайджан. Премьер-лига, 8 тур
Карабах
3 : 3
17.10.2026
Нефтчи
Азербайджан. Премьер-лига, 7 тур
Имишли
0 : 2
11.10.2026
Карабах
Информация о матче
Стадион:
Шериф
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