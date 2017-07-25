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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Карабах - Шериф
Карабах - Шериф: обзор матча 25 июля 2017
Карабах
25.07.2017, вторник, 20:00
Лига чемпионов, 3 раунд
0 : 0
Ответный матч – 2 : 1
Завершен
Шериф
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Карабах
23
Ибрахим Сехич
ВР
5
Максим Медведев
ЦЗ
25
Анси Аголли
ЦЗ
2
Гара Гараев
ОП
22
Афран Исмаилов
ЦП
8
Мичел
ЦП
20
Ричард Алмейда
ЦП
9
Дино Ндлову
ЦФ
Главный тренер
Гурбан Гурбанов
Шериф
16
Матео Сушич
ЦЗ
5
Вячеслав Посмак
ЦЗ
18
Петру Рацу
ЦЗ
11
Сирил Баяла
ЦФ
9
Стефан Мугоша
ЦФ
Главный тренер
Виктор Михайлов
Карабах
15
Рахид Амиргулиев
ЦП
7
Джошгун Диниев
ЦП
44
Агабала Рамазанов
ЦФ
11
Махир Эмрели
ЦФ
Шериф
90
Ион Жардан
ЦЗ
37
Виталий Бордиян
ЦЗ
2-1-3-1
23
Сехич
5
Медведев
25
Аголли
2
Гараев
22
Исмаилов
8
Мичел
20
Алмейда
9
Ндлову
3-2
16
Сушич
5
Посмак
18
Рацу
9
Мугоша
11
Баяла
Остались в запасе
Карабах
Шериф
15
Рахид Амиргулиев
ЦП
7
Джошгун Диниев
ЦП
44
Агабала Рамазанов
ЦФ
11
Махир Эмрели
ЦФ
Главный тренер
Гурбан Гурбанов
90
Ион Жардан
ЦЗ
37
Виталий Бордиян
ЦЗ
Главный тренер
Виктор Михайлов
Остались в запасе
15
Рахид Амиргулиев
ЦП
7
Джошгун Диниев
ЦП
44
Агабала Рамазанов
ЦФ
11
Махир Эмрели
ЦФ
Остались в запасе
90
Ион Жардан
ЦЗ
37
Виталий Бордиян
ЦЗ
Главный тренер
Гурбан Гурбанов
Главный тренер
Виктор Михайлов
Статистика матча Карабах - Шериф
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Карабах
Азербайджан. Премьер-лига, 12 тур
Кяпаз
- : -
22.11.2026
Карабах
Азербайджан. Премьер-лига, 11 тур
Карабах
0 : 1
06.11.2026
Туран Товуз
Азербайджан. Премьер-лига, 10 тур
Габала
0 : 0
31.10.2026
Карабах
Азербайджан. Премьер-лига, 9 тур
Сабах
0 : 0
25.10.2026
Карабах
Азербайджан. Премьер-лига, 8 тур
Карабах
3 : 3
17.10.2026
Нефтчи
Азербайджан. Премьер-лига, 7 тур
Имишли
0 : 2
11.10.2026
Карабах
Шериф
Лига конференций, 3 раунд
Санкт-Галлен
5 : 1
13.08.2026
Шериф
Лига конференций, 3 раунд
Шериф
1 : 3
06.08.2026
Санкт-Галлен
Лига Европы, 2 раунд
Маккаби
1 : 0
30.07.2026
Шериф
Лига Европы, 2 раунд
Шериф
0 : 5
23.07.2026
Маккаби
Лига Европы, 1 раунд
Алюминий
0 : 1
16.07.2026
Шериф
Информация о матче
Стадион:
Республиканский стадион им. Тофика Бахрамова
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