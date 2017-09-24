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    Расписание матчей 24-09-2017

    август 2017
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3
    сентябрь 2017
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1
    октябрь 2017
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5
    Предыдущий день Следующий день
    США. МЛС 2017
    24 сентября, воскресенье
    00:01
    Нью-Инглэнд Революшн
    2:1
    Торонто
    Матч завершен
    24 сентября, воскресенье
    02:00
    Ди Си Юнайтед
    4:0
    Сан-Хосе
    Матч завершен
    24 сентября, воскресенье
    02:00
    Филадельфия Юнион
    3:1
    Чикаго Файр
    Матч завершен
    24 сентября, воскресенье
    02:30
    Коламбус
    3:2
    Нью-Йорк Ред Буллз
    Матч завершен
    24 сентября, воскресенье
    03:00
    Миннесота Юнайтед
    4:1
    Даллас
    Матч завершен
    24 сентября, воскресенье
    04:30
    Реал Солт-Лейк
    2:0
    Сиэтл
    Матч завершен
    24 сентября, воскресенье
    05:00
    Ванкувер Уайткепс
    2:1
    Колорадо
    Матч завершен
    24 сентября, воскресенье
    21:00
    Канзаc Сити
    2:1
    Лос-Анджелес Гэлакси
    Матч завершен
    Бразилия. Серия А 2017, 25 тур
    24 сентября, воскресенье
    01:00
    Фламенго
    1:1
    Аваи
    Матч завершен
    24 сентября, воскресенье
    03:00
    Сантос
    1:0
    Атлетико Паранаэнсе
    Матч завершен
    24 сентября, воскресенье
    17:00
    Сан-Паулу
    1:1
    Коринтианс
    Матч завершен
    24 сентября, воскресенье
    22:00
    Атлетико Гойяненсе
    1:2
    Крузейро
    Матч завершен
    24 сентября, воскресенье
    22:00
    Коритиба
    2:3
    Ботафого
    Матч завершен
    24 сентября, воскресенье
    22:00
    Флуминенсе
    0:1
    Палмейрас
    Матч завершен
    24 сентября, воскресенье
    22:00
    Шапекоэнсе
    1:0
    Понте-Прета
    Матч завершен
    Россия. Молодежное первенство (2017/2018), 11 тур
    24 сентября, воскресенье
    10:00
    Уфа (мол)
    3:1
    Арсенал Т (мол)
    Матч завершен
    24 сентября, воскресенье
    12:00
    Амкар (мол)
    1:0
    СКА-Хабаровск (мол)
    Матч завершен
    Россия. ФНЛ (2017/2018), 15 тур
    24 сентября, воскресенье
    11:00
    Луч
    0:0
    Факел
    Матч завершен
    24 сентября, воскресенье
    13:00
    Енисей
    1:0
    Крылья Советов
    Матч завершен
    24 сентября, воскресенье
    13:00
    Сибирь
    1:1
    Сочи
    Матч завершен
    24 сентября, воскресенье
    14:00
    Ротор
    2:1
    Кубань (ЛФЛ)
    Матч завершен
    24 сентября, воскресенье
    15:00
    Оренбург
    1:0
    Шинник
    Матч завершен
    24 сентября, воскресенье
    15:00
    Тамбов
    3:1
    Волгарь
    Матч завершен
    24 сентября, воскресенье
    15:00
    Тюмень
    4:0
    Авангард
    Матч завершен
    24 сентября, воскресенье
    16:00
    Спартак-2
    0:1
    Химки
    Матч завершен
    24 сентября, воскресенье
    17:00
    Зенит-2
    2:1
    Пари НН
    Матч завершен
    24 сентября, воскресенье
    18:00
    Балтика
    2:1
    Томь
    Матч завершен
    Казахстан. Премьер-лига 2017, 28 тур
    24 сентября, воскресенье
    12:00
    Кайрат
    2:0
    Тобол
    Матч завершен
    24 сентября, воскресенье
    12:30
    Окжетпес
    1:2
    Атырау
    Матч завершен
    24 сентября, воскресенье
    14:00
    Актобе
    0:1
    Кайсар
    Матч завершен
    24 сентября, воскресенье
    15:00
    Акжайык
    1:2
    Шахтер
    Матч завершен
    24 сентября, воскресенье
    16:00
    Ордабасы
    1:2
    Иртыш
    Матч завершен
    Испания. Сегунда (2017/2018), 6 тур
    24 сентября, воскресенье
    13:00
    Уэска
    1:0
    Вальядолид
    Матч завершен
    24 сентября, воскресенье
    17:00
    Райо Вальекано
    3:1
    Леонеса
    Матч завершен
    24 сентября, воскресенье
    19:00
    Альбасете
    2:1
    Реал Ов
    Матч завершен
    24 сентября, воскресенье
    21:00
    Кадис
    0:0
    Нумансия
    Матч завершен
    24 сентября, воскресенье
    21:30
    Сарагоса
    1:1
    Химнастик
    Матч завершен
    Испания. Примера (2017/2018), 6 тур
    24 сентября, воскресенье
    13:00
    Эспаньол
    4:1
    Депортиво
    Матч завершен
    24 сентября, воскресенье
    17:15
    Хетафе
    4:0
    Вильярреал
    Матч завершен
    24 сентября, воскресенье
    19:30
    Лас-Пальмас
    0:2
    Леганес
    Матч завершен
    24 сентября, воскресенье
    19:30
    Эйбар
    0:4
    Сельта
    Матч завершен
    24 сентября, воскресенье
    21:45
    Реал Сосьедад
    2:3
    Валенсия
    Матч завершен
    Россия. ПФЛ. Зона Урал-Поволжье (2017/2018), 11 тур
    24 сентября, воскресенье
    13:00
    Челябинск
    1:3
    Носта
    Матч завершен
    24 сентября, воскресенье
    16:00
    Лада-Тольятти
    0:2
    Зенит-Ижевск
    Матч завершен
    24 сентября, воскресенье
    16:00
    Мордовия
    1:0
    Крылья Советов-2
    Матч завершен
    24 сентября, воскресенье
    17:00
    Волга
    1:0
    Анжи-Юниор
    Матч завершен
    Италия. Серия А (2017/2018), 6 тур
    24 сентября, воскресенье
    13:30
    Сампдория
    2:0
    Милан
    Матч завершен
    24 сентября, воскресенье
    16:00
    Верона
    0:3
    Лацио
    Матч завершен
    24 сентября, воскресенье
    16:00
    Интер
    1:0
    Дженоа
    Матч завершен
    24 сентября, воскресенье
    16:00
    Кальяри
    0:2
    Кьево
    Матч завершен
    24 сентября, воскресенье
    16:00
    Кротоне
    2:0
    Беневенто
    Матч завершен
    24 сентября, воскресенье
    19:00
    Сассуоло
    0:1
    Болонья
    Матч завершен
    24 сентября, воскресенье
    21:45
    Фиорентина
    1:1
    Аталанта
    Матч завершен
    Голландия. Эредивизие (2017/2018), 6 тур
    24 сентября, воскресенье
    13:30
    Утрехт
    1:7
    ПСВ
    Матч завершен
    24 сентября, воскресенье
    15:30
    Аякс
    1:2
    Витесс
    Матч завершен
    24 сентября, воскресенье
    15:30
    Венло
    1:1
    Зволле
    Матч завершен
    24 сентября, воскресенье
    15:30
    Гронинген
    1:0
    Твенте
    Матч завершен
    24 сентября, воскресенье
    17:45
    АЗ Алкмаар
    0:2
    Экселсиор
    Матч завершен
    Турция. Суперлига (2017/2018), 6 тур
    24 сентября, воскресенье
    14:00
    Карабюкспор
    2:4
    Йени Малатьяспор
    Матч завершен
    24 сентября, воскресенье
    14:00
    Сивасспор
    2:3
    Гезтепе
    Матч завершен
    24 сентября, воскресенье
    16:30
    Касымпаша
    1:1
    Кайсериспор
    Матч завершен
    24 сентября, воскресенье
    19:30
    Бурсаспор
    1:2
    Галатасарай
    Матч завершен
    Россия. ПФЛ. Зона Центр (2017/2018), 10 тур
    24 сентября, воскресенье
    14:00
    Металлург Л
    2:1
    Ротор (мол)
    Матч завершен
    Украина. Премьер-лига (2017/2018), 10 тур
    24 сентября, воскресенье
    14:00
    Сталь
    1:1
    Олимпик
    Матч завершен
    24 сентября, воскресенье
    17:00
    Мариуполь
    1:1
    Александрия
    Матч завершен
    24 сентября, воскресенье
    19:30
    Ворскла
    1:1
    Заря
    Матч завершен
    24 сентября, воскресенье
    19:30
    Карпаты
    1:1
    Черноморец
    Матч завершен
    Россия. Премьер-лига (2017/2018), 11 тур
    24 сентября, воскресенье
    14:00
    Урал
    3:1
    Тосно
    Матч завершен
    24 сентября, воскресенье
    16:30
    Ростов
    0:1
    Локомотив
    Матч завершен
    24 сентября, воскресенье
    16:30
    Уфа
    1:0
    Арсенал
    Матч завершен
    24 сентября, воскресенье
    19:00
    Краснодар
    0:2
    Зенит
    Матч завершен
    Шотландия. Премьер-Лига (2017/2018), 7 тур
    24 сентября, воскресенье
    14:15
    Мазервелл
    0:1
    Абердин
    Матч завершен
    Дания. Суперлига (2017/2018), 10 тур
    24 сентября, воскресенье
    15:00
    Ольборг
    3:1
    Люнгбю
    Матч завершен
    24 сентября, воскресенье
    17:00
    Оденсе
    3:1
    Рандерс
    Матч завершен
    24 сентября, воскресенье
    19:00
    Хобро
    1:2
    Брондбю
    Матч завершен
    Беларусь. Высшая лига 2017, 23 тур
    24 сентября, воскресенье
    15:00
    Славия-Мозырь
    3:1
    Крумкачи
    Матч завершен
    24 сентября, воскресенье
    16:00
    Минск
    0:0
    Витебск
    Матч завершен
    24 сентября, воскресенье
    17:00
    Городея
    2:0
    Нафтан
    Матч завершен
    24 сентября, воскресенье
    18:00
    Неман
    0:1
    Торпедо-БелАЗ
    Матч завершен
    Англия. Чемпионшип (2017/2018), 9 тур
    24 сентября, воскресенье
    15:15
    Шеффилд Уэнсдэй
    2:4
    Шеффилд Юнайтед
    Матч завершен
    Бельгия. Про-Лига (2017/2018), 8 тур
    24 сентября, воскресенье
    15:30
    Гент
    0:1
    Зюлте-Варегем
    Матч завершен
    24 сентября, воскресенье
    19:00
    Шарлеруа
    1:2
    Брюгге
    Матч завершен
    24 сентября, воскресенье
    21:00
    Стандард
    2:1
    Локерен
    Матч завершен
    Греция. Суперлига (2017/2018), 5 тур
    24 сентября, воскресенье
    16:00
    ПАОК
    1:0
    ПАС
    Матч завершен
    24 сентября, воскресенье
    18:15
    Керкира
    1:1
    Левадиакос
    Матч завершен
    24 сентября, воскресенье
    18:15
    Паниониос
    4:1
    Ларисса
    Матч завершен
    24 сентября, воскресенье
    20:30
    АЕК
    3:2
    Олимпиакос
    Матч завершен
    Франция. Лига 1 (2017/2018), 7 тур
    24 сентября, воскресенье
    16:00
    Сент-Этьен
    2:2
    Ренн
    Матч завершен
    24 сентября, воскресенье
    18:00
    Страсбур
    1:2
    Нант
    Матч завершен
    24 сентября, воскресенье
    22:00
    Марсель
    2:0
    Тулуза
    Матч завершен
    Германия. Бундеслига (2017/2018), 6 тур
    24 сентября, воскресенье
    16:30
    Ганновер-96
    0:0
    Кельн
    Матч завершен
    24 сентября, воскресенье
    19:00
    Байер
    3:0
    Гамбург
    Матч завершен
    Швейцария. Суперлига (2017/2018), 9 тур
    24 сентября, воскресенье
    17:00
    Лугано
    0:3
    Грассхоппер
    Матч завершен
    24 сентября, воскресенье
    17:00
    Санкт-Галлен
    3:0
    Тун
    Матч завершен
    24 сентября, воскресенье
    17:00
    Сьон
    0:1
    Янг Бойз
    Матч завершен
    Австрия. Бундеслига (2017/2018), 9 тур
    24 сентября, воскресенье
    17:30
    Зальцбург
    0:0
    Аустрия
    Матч завершен
    Португалия. Примейра (2017/2018), 7 тур
    24 сентября, воскресенье
    18:00
    Витория Гимараеш
    2:1
    Маритиму
    Матч завершен
    24 сентября, воскресенье
    18:00
    Фейренсе
    1:4
    Белененсеш
    Матч завершен
    24 сентября, воскресенье
    20:00
    Тондела
    1:2
    Брага
    Матч завершен
    24 сентября, воскресенье
    22:15
    Авеш
    0:0
    Риу Аве
    Матч завершен
    Чехия. Синот Лига (2017/2018), 8 тур
    24 сентября, воскресенье
    18:00
    Карвина
    2:1
    Зброевка
    Матч завершен
    24 сентября, воскресенье
    18:00
    Высочина
    2:1
    Баник
    Матч завершен
    24 сентября, воскресенье
    19:00
    Спарта
    3:0
    Теплице
    Матч завершен
    Россия. ПФЛ. Зона Юг (2017/2018), 10 тур
    24 сентября, воскресенье
    18:00
    Армавир
    5:0
    Динамо
    Матч завершен
    Англия. Премьер-лига (2017/2018), 6 тур
    24 сентября, воскресенье
    18:00
    Брайтон
    1:0
    Ньюкасл
    Матч завершен
    Норвегия. Элитсериен 2017, 23 тур
    24 сентября, воскресенье
    19:00
    Кристиансунн
    1:0
    Стабек
    Матч завершен
    24 сентября, воскресенье
    19:00
    Лиллестрем
    0:3
    Русенборг
    Матч завершен
    24 сентября, воскресенье
    19:00
    Мольде
    3:1
    Сандефьорд
    Матч завершен
    24 сентября, воскресенье
    19:00
    Олесунн
    0:1
    Согндаль
    Матч завершен
    24 сентября, воскресенье
    19:00
    Стремсгодсет
    2:1
    Тромсе
    Матч завершен
    24 сентября, воскресенье
    21:00
    Волеренга
    2:1
    Бранн
    Матч завершен
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