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Расписание матчей
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Авеш - Риу Аве
Авеш - Риу Аве: обзор матча 24 сентября 2017
Авеш
24.09.2017, воскресенье, 22:15
Португалия. Примейра, 7 тур
0 : 0
Завершен
Риу Аве
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Авеш - Риу Аве
79'
Желтая карточка
Марсело
Начало матча
Статистика матча Авеш - Риу Аве
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Авеш
Португалия. Примейра, 34 тур
Портимоненси
2 : 0
26.07.2020
Авеш
Португалия. Примейра, 33 тур
Авеш
0 : 5
21.07.2020
Бенфика
Португалия. Примейра, 32 тур
Санта-Клара
3 : 0
14.07.2020
Авеш
Португалия. Примейра, 31 тур
Авеш
1 : 0
08.07.2020
Витория Сетубал
Португалия. Примейра, 30 тур
Брага
4 : 0
04.07.2020
Авеш
Риу Аве
Португалия. Примейра, 12 тур
Арука
- : -
28.11.2026
Риу Аве
Португалия. Примейра, 11 тур
Риу Аве
0 : 1
08.11.2026
Брага
Португалия. Примейра, 10 тур
Академика де Визеу
2 : 1
01.11.2026
Риу Аве
Португалия. Примейра, 9 тур
Риу Аве
0 : 4
25.10.2026
Фамаликан
Португалия. Примейра, 8 тур
Риу Аве
3 : 2
11.10.2026
Насьональ
Португалия. Примейра, 7 тур
Алверка
1 : 0
19.09.2026
Риу Аве
Информация о матче
Стадион:
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