Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Бурсаспор - Галатасарай
Бурсаспор - Галатасарай: обзор матча 24 сентября 2017
Бурсаспор
24.09.2017, воскресенье, 19:30
Турция. Суперлига, 6 тур
1 : 2
Завершен
Галатасарай
14'
Д. Деларж
74'
С. Фегули
82'
Т. Чигерчи
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бурсаспор - Галатасарай
82'
ГОЛ! 1:2!
Т. Чигерчи
74'
ГОЛ! 1:1!
С. Фегули
68'
Желтая карточка
С. Азиз
ГОЛ! 1:0!
Д. Деларж
14'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бурсаспор
23
Харун Текин
ВР
16
Азиз Бехич
ЛЗ
26
Барыш Ярдымджи
ЦЗ
4
Тити
ЦЗ
24
Микел
ОП
18
Пабло Баталья
ЦП
7
Эммануэль Агьеманг-Баду
ЦП
10
Богдан Станку
ЦФ
28
Джон Деларж
ЦФ
Главный тренер
Хамза Хамзаоглу
Галатасарай
16
Фернандо Муслера
ВР
25
Феррейра Фильо Мариано
ЦЗ
4
Сердар Азиз
ЦЗ
14
Ясмин Латовлевич
ЦЗ
10
Гарри Родригеш
ЛВ
38
Толга Чигерчи
ОП
5
Фернандо
ОП
20
Юнес Бельханда
ЦП
5
Баду Ндиайе
ЦП
18
Бафетимби Гомис
ЦФ
Главный тренер
Окан Бурук
Бурсаспор
10
Юсуф Эрдоган
ЛЗ
5
Билал Киса
ЦП
14
Кристобаль Хоркера
ЦФ
Галатасарай
6
Ахмет Джалик
ЦЗ
22
Корай Гюнтер
ЦЗ
64
Джейсон Денайе
ЦЗ
25
Мартин Линнес
ПЗ
8
Софиан Фегули
ОП
8
Селчук Инан
ЦП
7
Ясин Озтекин
ЦП
9
Эрен Дердийок
ЦФ
11
Зинан Гюмюш
ЦФ
3-1-2-2
23
Текин
16
Бехич
4
Тити
26
Ярдымджи
24
Микел
18
Баталья
7
Агьеманг-Баду
28
Деларж
10
Станку
3-2-2-1-1
16
Муслера
25
Мариано
4
Азиз
14
Латовлевич
38
Чигерчи
5
Фернандо
20
Бельханда
5
Ндиайе
10
Родригеш
18
Гомис
Остались в запасе
Бурсаспор
Галатасарай
10
Юсуф Эрдоган
ЛЗ
5
Билал Киса
ЦП
14
Кристобаль Хоркера
ЦФ
Главный тренер
Хамза Хамзаоглу
8
Софиан Фегули
ОП
6
Ахмет Джалик
ЦЗ
22
Корай Гюнтер
ЦЗ
64
Джейсон Денайе
ЦЗ
25
Мартин Линнес
ПЗ
8
Селчук Инан
ЦП
7
Ясин Озтекин
ЦП
9
Эрен Дердийок
ЦФ
11
Зинан Гюмюш
ЦФ
Главный тренер
Окан Бурук
Остались в запасе
10
Юсуф Эрдоган
ЛЗ
5
Билал Киса
ЦП
14
Кристобаль Хоркера
ЦФ
Остались в запасе
8
Софиан Фегули
ОП
6
Ахмет Джалик
ЦЗ
22
Корай Гюнтер
ЦЗ
64
Джейсон Денайе
ЦЗ
25
Мартин Линнес
ПЗ
8
Селчук Инан
ЦП
7
Ясин Озтекин
ЦП
9
Эрен Дердийок
ЦФ
11
Зинан Гюмюш
ЦФ
Главный тренер
Хамза Хамзаоглу
Главный тренер
Окан Бурук
Статистика матча Бурсаспор - Галатасарай
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Бурсаспор
Турция. Суперлига, 34 тур
Йени Малатьяспор
1 : 2
26.05.2019
Бурсаспор
Турция. Суперлига, 33 тур
Бурсаспор
0 : 0
19.05.2019
Гезтепе
Турция. Суперлига, 32 тур
Антальяспор
0 : 1
10.05.2019
Бурсаспор
Турция. Суперлига, 31 тур
Эрзурумспор
2 : 0
04.05.2019
Бурсаспор
Турция. Суперлига, 30 тур
Бурсаспор
0 : 0
28.04.2019
Акхисар Беледиеспор
Галатасарай
Турция. Суперлига, 12 тур
Галатасарай
- : -
21.11.2026
Самсунспор
Турция. Суперлига, 11 тур
Галатасарай
4 : 3
07.11.2026
Амед
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
2 : 0
03.11.2026
Штутгарт
Турция. Суперлига, 10 тур
Коньяспор
0 : 4
30.10.2026
Галатасарай
Турция. Суперлига, 9 тур
Галатасарай
2 : 1
26.10.2026
Фенербахче
Лига чемпионов, Общий этап
Лилль
2 : 4
21.10.2026
Галатасарай
Информация о матче
Стадион:
Бурса Ататюрк
Новости команд
Все
Бурсаспор
Галатасарай
«Галатасарай» следил за Батраковым с 2023 года
09:43
3
Батраков ответил на два вопроса о Кисляке в «Галатасарае»
08:36
2
Непомнящий восхитился игроком сборной России
00:09
Батракова признали лучшим в «Галатасарае»
Вчера, 17:29
«Манчестер Сити» нацелился на лидера «Галатасарая»
Вчера, 16:27
2
Бывший форвард ЦСКА стал лучшим игроком и бомбардиром чешской ФНЛ
2025.05.26 13:40
1
Российский вратарь стал чемпионом Австрии
2025.05.26 13:40
Ивелин Попов может сменить «Спартак» на «Бурсаспор»
2018.07.22 21:27
7
Муса не хочет переезжать в Турцию
2018.01.07 06:50
3
Экс-нападающий ЦСКА Муса перейдет в «Бурсаспор»
2018.01.04 15:00
12
«Галатасарай» следил за Батраковым с 2023 года
09:43
3
Батраков ответил на два вопроса о Кисляке в «Галатасарае»
08:36
2
Непомнящий восхитился игроком сборной России
00:09
Батракова признали лучшим в «Галатасарае»
Вчера, 17:29
«Манчестер Сити» нацелился на лидера «Галатасарая»
Вчера, 16:27
2
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+