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Расписание матчей
Швейцария. Суперлига
Сьон - Янг Бойз
Сьон - Янг Бойз: обзор матча 24 сентября 2017
Сьон
24.09.2017, воскресенье, 17:00
Швейцария. Суперлига, 9 тур
0 : 1
Завершен
Янг Бойз
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сьон
1
Антон Митрюшкин
ВР
33
Эрмир Леньяни
ЦЗ
31
Эльсад Зверотич
ЦЗ
23
Пайтим Касами
ЦП
16
Бурим Кукели
ЦП
13
Грегори Карлен
АП
Главный тренер
Дидье Толо
Янг Бойз
5
Стив фон Берген
ЦЗ
4
Касим Нуху
ЦЗ
43
Кевин Мбабу
ПЗ
20
Михел Эбишер
ЦП
15
Джибриль Соу
ЦП
17
Жан-Пьер Нсаме
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Вики
Сьон
18
Кевин Фикеншер
ВР
34
Бирама Ндойе
ЦЗ
Янг Бойз
1
Марко Вельфли
ВР
5
Грегори Вютрих
ЦЗ
39
Свен Йосс
ЦЗ
23
Марко Бюрки
ЦЗ
10
Миралем Сулеймани
ЛП
13
Торстен Шик
ЦП
2-2-1
1
Митрюшкин
33
Леньяни
31
Зверотич
23
Касами
16
Кукели
13
Карлен
3-2-1
43
Мбабу
4
Нуху
5
фон Берген
20
Эбишер
15
Соу
17
Нсаме
Остались в запасе
Сьон
Янг Бойз
18
Кевин Фикеншер
ВР
34
Бирама Ндойе
ЦЗ
Главный тренер
Дидье Толо
1
Марко Вельфли
ВР
5
Грегори Вютрих
ЦЗ
39
Свен Йосс
ЦЗ
23
Марко Бюрки
ЦЗ
10
Миралем Сулеймани
ЛП
13
Торстен Шик
ЦП
Главный тренер
Рафаэль Вики
Остались в запасе
18
Кевин Фикеншер
ВР
34
Бирама Ндойе
ЦЗ
Остались в запасе
1
Марко Вельфли
ВР
5
Грегори Вютрих
ЦЗ
39
Свен Йосс
ЦЗ
23
Марко Бюрки
ЦЗ
10
Миралем Сулеймани
ЛП
13
Торстен Шик
ЦП
Главный тренер
Дидье Толо
Главный тренер
Рафаэль Вики
Статистика матча Сьон - Янг Бойз
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Сьон
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Сьон
- : -
21.11.2026
Серветт
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Вадуц
0 : 4
07.11.2026
Сьон
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Люцерн
1 : 1
31.10.2026
Сьон
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Сьон
1 : 0
25.10.2026
Лозанна-Спорт
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Серветт
0 : 0
10.10.2026
Сьон
Швейцария. Суперлига, 9 тур
Сьон
1 : 1
19.09.2026
Цюрих
Янг Бойз
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Янг Бойз
- : -
21.11.2026
Тун
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Люцерн
2 : 3
07.11.2026
Янг Бойз
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Янг Бойз
3 : 5
01.11.2026
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Янг Бойз
2 : 0
24.10.2026
Санкт-Галлен
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Грассхоппер
0 : 2
11.10.2026
Янг Бойз
Швейцария. Суперлига, 9 тур
Янг Бойз
3 : 2
19.09.2026
Серветт
Информация о матче
Стадион:
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