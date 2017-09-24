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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Краснодар - Зенит
Краснодар - Зенит: обзор матча 24 сентября 2017
Краснодар
24.09.2017, воскресенье, 19:00
Россия. Премьер-лига, 11 тур
0 : 2
Завершен
Зенит
30'
А. Ерохин
36'
Д. Полоз
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Краснодар - Зенит
86'
Замена
Д. Терентьев
️️️️
Д. Кузяев
Замена
Жоаозиньо
️️️️
Р. Шишкин
79'
Замена
Т. Окриашвили
️️️️
Ш. Каборе
75'
69'
Замена
Л. Паредес
️️️️
Д. Полоз
63'
Желтая карточка
М. Краневиттер
Замена
Вандерсон
️️️️
В. Подберезкин
46'
Желтая карточка
М. Перейра
45'
+2
36'
ГОЛ! 0:2!
Д. Полоз
Пас отдал
Б. Иванович
30'
ГОЛ! 0:1!
А. Ерохин
Пас отдал
Д. Кришито
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Краснодар
33
Станислав Крицюк
ВР
4
Андреас Гранквист
ЦЗ
14
Александр Мартынович
ЦЗ
49
Роман Шишкин
ПЗ
98
Сергей Петров
ПЗ
7
Виктор Классон
ЛВ
77
Шарль Каборе
ОП
18
Юрий Газинский
ЦП
10
Маурисио Перейра
ЦП
92
Вячеслав Подберезкин
ПП
90
Федор Смолов
ЦФ
Главный тренер
Игорь Шалимов
Зенит
99
Андрей Лунев
ВР
20
Бранислав Иванович
ЦЗ
2
Эмануэль Маммана
ЦЗ
32
Миха Мевля
ЦЗ
4
Доменико Кришито
ЦЗ
7
Дмитрий Полоз
ЛВ
14
Далер Кузяев
ЦП
5
Матиас Краневиттер
ЦП
21
Александр Ерохин
АП
9
Александр Кокорин
ЦФ
22
Артем Дзюба
ЦФ
Главный тренер
Роберто Манчини
Краснодар
88
Андрей Синицын
ВР
1
Евгений Латышонок
ВР
23
Михайло Ристич
ЛЗ
55
Ренат Янбаев
ЛЗ
2
Кристиан Рамирес
ЛЗ
27
Алексей Грицаенко
ЦЗ
22
Жоаозиньо
ЛП
10
Илья Жигулев
ЦП
10
Павел Мамаев
ЦП
30
Торнике Окриашвили
ЦП
21
Рикардо Лаборде
ПП
94
Вандерсон
РФ
Зенит
41
Михаил Кержаков
ВР
23
Егор Бабурин
ВР
51
Максим Карпов
ЦЗ
99
Иван Новосельцев
ЦЗ
8
Игорь Смольников
ПЗ
43
Денис Терентьев
ПЗ
22
Александр Анюков
ПЗ
9
Себастьян Дриусси
ЛВ
5
Леандро Паредес
ОП
55
Кирилл Капленко
ЦП
16
Кристиан Нобоа
ЦП
24
Эмилиано Ригони
ПВ
4-1-3-1-1
33
Крицюк
49
Шишкин
4
Гранквист
14
Мартынович
98
Петров
77
Каборе
18
Газинский
10
Перейра
92
Подберезкин
7
Классон
90
Смолов
4-2-2-2
99
Лунев
2
Маммана
32
Мевля
4
Кришито
20
Иванович
14
Кузяев
5
Краневиттер
21
Ерохин
7
Полоз
22
Дзюба
9
Кокорин
49
Шишкин
22
Жоаозиньо
22
Жоаозиньо
49
Шишкин
77
Каборе
30
Окриашвили
30
Окриашвили
77
Каборе
92
Подберезкин
94
Вандерсон
94
Вандерсон
92
Подберезкин
14
Кузяев
43
Терентьев
43
Терентьев
14
Кузяев
7
Полоз
5
Паредес
5
Паредес
7
Полоз
Остались в запасе
Краснодар
Зенит
23
Михайло Ристич
ЛЗ
88
Андрей Синицын
ВР
1
Евгений Латышонок
ВР
55
Ренат Янбаев
ЛЗ
2
Кристиан Рамирес
ЛЗ
27
Алексей Грицаенко
ЦЗ
10
Илья Жигулев
ЦП
10
Павел Мамаев
ЦП
21
Рикардо Лаборде
ПП
Главный тренер
Игорь Шалимов
41
Михаил Кержаков
ВР
23
Егор Бабурин
ВР
51
Максим Карпов
ЦЗ
99
Иван Новосельцев
ЦЗ
8
Игорь Смольников
ПЗ
22
Александр Анюков
ПЗ
55
Кирилл Капленко
ЦП
16
Кристиан Нобоа
ЦП
9
Себастьян Дриусси
ЛВ
24
Эмилиано Ригони
ПВ
Главный тренер
Роберто Манчини
Остались в запасе
23
Михайло Ристич
ЛЗ
88
Андрей Синицын
ВР
1
Евгений Латышонок
ВР
55
Ренат Янбаев
ЛЗ
2
Кристиан Рамирес
ЛЗ
27
Алексей Грицаенко
ЦЗ
10
Илья Жигулев
ЦП
10
Павел Мамаев
ЦП
21
Рикардо Лаборде
ПП
Остались в запасе
41
Михаил Кержаков
ВР
23
Егор Бабурин
ВР
51
Максим Карпов
ЦЗ
99
Иван Новосельцев
ЦЗ
8
Игорь Смольников
ПЗ
22
Александр Анюков
ПЗ
55
Кирилл Капленко
ЦП
16
Кристиан Нобоа
ЦП
9
Себастьян Дриусси
ЛВ
24
Эмилиано Ригони
ПВ
Главный тренер
Игорь Шалимов
Главный тренер
Роберто Манчини
Статистика матча Краснодар - Зенит
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
- : -
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Родина
2 : 1
31.10.2026
Краснодар
Россия. Кубок, 5 тур
Краснодар
2 : 1
27.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Краснодар
1 : 1
24.10.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Локомотив
3 : 3
17.10.2026
Краснодар
Зенит
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Рубин
- : -
21.11.2026
Зенит
Товарищеские матчи
Зенит
3 : 0
15.11.2026
Трабзонспор
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Крылья Советов
0 : 3
02.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 5 тур
Балтика
2 : 3
29.10.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Зенит
2 : 0
25.10.2026
Динамо Мх
Информация о матче
Главный судья:
Михаил Вилков
(Нижний Новгород)
Стадион:
Ozon Арена
Где смотреть матч:
МАТЧ ТВ
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