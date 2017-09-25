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    Расписание матчей 25-09-2017

    август 2017
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3
    сентябрь 2017
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1
    октябрь 2017
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5
    Предыдущий день Следующий день
    США. МЛС 2017
    25 сентября, понедельник
    00:01
    Атланта Юнайтед
    2:0
    Монреаль Импакт
    Матч завершен
    25 сентября, понедельник
    03:00
    Портленд
    3:0
    Орландо Сити
    Матч завершен
    Бразилия. Серия А 2017, 25 тур
    25 сентября, понедельник
    01:00
    Атлетико Минейро
    1:3
    Витория
    Матч завершен
    25 сентября, понедельник
    01:00
    Баия
    1:0
    Гремио
    Матч завершен
    Россия. Молодежное первенство (2017/2018), 11 тур
    25 сентября, понедельник
    13:00
    Ахмат (мол)
    3:2
    Рубин (мол)
    Матч завершен
    Россия. ПФЛ. Зона Урал-Поволжье (2017/2018), 11 тур
    25 сентября, понедельник
    15:00
    Урал-2
    0:2
    Сызрань-2003
    Матч завершен
    Россия. ПФЛ. Зона Запад (2017/2018), 10 тур
    25 сентября, понедельник
    15:00
    Коломна
    0:1
    Чертаново
    Матч завершен
    Россия. ПФЛ. Зона Юг (2017/2018), 10 тур
    25 сентября, понедельник
    15:30
    Анжи-2
    0:1
    Легион
    Матч завершен
    25 сентября, понедельник
    17:00
    Краснодар-2
    4:2
    Спартак-Нальчик
    Матч завершен
    Россия. Премьер-лига (2017/2018), 11 тур
    25 сентября, понедельник
    17:00
    Амкар-Пермь
    3:0
    СКА-Хабаровск
    Матч завершен
    25 сентября, понедельник
    19:30
    Ахмат
    1:0
    Рубин
    Матч завершен
    Россия. ПФЛ. Зона Центр (2017/2018), 10 тур
    25 сентября, понедельник
    19:00
    Арарат-Армения
    3:2
    Торпедо
    Матч завершен
    Греция. Суперлига (2017/2018), 5 тур
    25 сентября, понедельник
    19:30
    Ксанти
    0:0
    Астерас
    Матч завершен
    Турция. Суперлига (2017/2018), 6 тур
    25 сентября, понедельник
    20:00
    Антальяспор
    3:0
    Османлыспор
    Матч завершен
    Чехия. Синот Лига (2017/2018), 8 тур
    25 сентября, понедельник
    20:00
    Слован
    1:1
    Словацко
    Матч завершен
    Дания. Суперлига (2017/2018), 10 тур
    25 сентября, понедельник
    20:00
    Орхус
    0:3
    Мидтьюлланд
    Матч завершен
    Норвегия. Элитсериен 2017, 23 тур
    25 сентября, понедельник
    20:00
    Сарпсборг 08
    2:1
    Одд
    Матч завершен
    Испания. Сегунда (2017/2018), 6 тур
    25 сентября, понедельник
    21:30
    Барселона Б
    1:2
    Луго
    Матч завершен
    Испания. Примера (2017/2018), 6 тур
    25 сентября, понедельник
    22:00
    Бетис
    4:0
    Леванте
    Матч завершен
    Португалия. Примейра (2017/2018), 7 тур
    25 сентября, понедельник
    22:00
    Витория Сетубал
    1:1
    Боавишта
    Матч завершен
    Англия. Премьер-лига (2017/2018), 6 тур
    25 сентября, понедельник
    22:00
    Арсенал
    2:0
    Вест Бромвич
    Матч завершен
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