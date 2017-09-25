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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Арсенал - Вест Бромвич
Арсенал - Вест Бромвич: обзор матча 25 сентября 2017
Арсенал
25.09.2017, понедельник, 22:00
Англия. Премьер-лига, 6 тур
2 : 0
Завершен
Вест Бромвич
20'
А. Ляказетт
67'
А. Ляказетт (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Арсенал - Вест Бромвич
Замена
Э. Мэйтленд-Найлс
️️️️
А. Рэмзи
90'
+3
Замена
О. Жиру
️️️️
А. Ляказетт
83'
Замена
М. Озил
️️️️
А. Санчес
83'
74'
Замена
М. Филлипс
️️️️
А. Ньом
67'
Желтая карточка
А. Ньом
ГОЛ с пенальти! 2:0!
А. Ляказетт
67'
64'
Замена
Х. Саломон Рондон
️️️️
Х. Робсон-Кану
63'
Замена
Д. Моррисон
️️️️
Д. Ливермор
56'
Желтая карточка
Г. Крыховяк
49'
Желтая карточка
К. Доусон
Желтая карточка
А. Санчес
44'
35'
Желтая карточка
Д. Эванс
ГОЛ! 1:0!
А. Ляказетт
20'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Арсенал
1
Петр Чех
ВР
18
Начо Монреаль
ЛЗ
23
Сеад Колашинац
ЛЗ
13
Шкодран Мустафи
ЦЗ
6
Лоран Косиельни
ЦЗ
2
Эктор Бельерин
ПЗ
34
Гранит Джака
ОП
21
Аарон Рэмзи
ЦП
6
Мохамед Эль-Ненни
ЦП
4
Алексис Санчес
ЦФ
91
Александр Ляказетт
ЦФ
Главный тренер
Арсен Венгер
Вест Бромвич
12
Бен Фостер
ВР
3
Киран Гиббс
ЛЗ
26
Ахмед Хегази
ЦЗ
35
Джонни Эванс
ЦЗ
15
Крейг Доусон
ЦЗ
12
Аллан Ньом
ПЗ
8
Джейк Ливермор
ОП
20
Гжегож Крыховяк
ОП
18
Гарет Бэрри
ЦП
4
Хол Робсон-Кану
ЦФ
16
Джей Родригес
ЦФ
Главный тренер
Тони Пулис
Арсенал
1
Давид Оспина
ВР
4
Пер Мертезакер
ЦЗ
10
Джек Уилшир
ЦП
10
Месут Озил
АП
2
Эйнсли Мэйтленд-Найлс
ПП
32
Тео Уолкотт
ПВ
9
Оливье Жиру
ЦФ
Вест Бромвич
13
Боаз Майхилл
ВР
16
Джеймс МакКлин
ЦП
22
Клаудио Якоб
ЦП
11
Крис Брант
ЦП
7
Джеймс Моррисон
ЦП
25
Мэтт Филлипс
ПП
23
Хосе Саломон Рондон
ЦФ
3-3-2-2
1
Чех
18
Монреаль
13
Мустафи
6
Косиельни
23
Колашинац
34
Джака
2
Бельерин
21
Рэмзи
6
Эль-Ненни
91
Ляказетт
4
Санчес
3-4-1-2
12
Фостер
26
Хегази
35
Эванс
15
Доусон
12
Ньом
8
Ливермор
20
Крыховяк
3
Гиббс
18
Бэрри
16
Родригес
4
Робсон-Кану
4
Санчес
10
Озил
10
Озил
4
Санчес
21
Рэмзи
2
Мэйтленд-Найлс
2
Мэйтленд-Найлс
21
Рэмзи
91
Ляказетт
9
Жиру
9
Жиру
91
Ляказетт
8
Ливермор
7
Моррисон
7
Моррисон
8
Ливермор
12
Ньом
25
Филлипс
25
Филлипс
12
Ньом
4
Робсон-Кану
23
Рондон
23
Рондон
4
Робсон-Кану
Остались в запасе
Арсенал
Вест Бромвич
1
Давид Оспина
ВР
4
Пер Мертезакер
ЦЗ
10
Джек Уилшир
ЦП
32
Тео Уолкотт
ПВ
Главный тренер
Арсен Венгер
13
Боаз Майхилл
ВР
16
Джеймс МакКлин
ЦП
22
Клаудио Якоб
ЦП
11
Крис Брант
ЦП
Главный тренер
Тони Пулис
Остались в запасе
1
Давид Оспина
ВР
4
Пер Мертезакер
ЦЗ
10
Джек Уилшир
ЦП
32
Тео Уолкотт
ПВ
Остались в запасе
13
Боаз Майхилл
ВР
16
Джеймс МакКлин
ЦП
22
Клаудио Якоб
ЦП
11
Крис Брант
ЦП
Главный тренер
Арсен Венгер
Главный тренер
Тони Пулис
Статистика матча Арсенал - Вест Бромвич
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
- : -
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
Халл Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
1 : 2
04.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Флитвуд
1 : 1
27.10.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Арсенал
2 : 0
24.10.2026
Эвертон
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Суонси
- : -
21.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Вест Бромвич
3 : 0
07.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Вест Бромвич
1 : 1
03.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вест Хэм
1 : 3
31.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Престон
1 : 1
24.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Вест Бромвич
3 : 2
17.10.2026
Блэкберн
Информация о матче
Главный судья:
Роберт Мэдли
(Йоркшир)
Стадион:
Эмирейтс
Где смотреть матч:
МАТЧ ТВ
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