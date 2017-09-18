август 2017
сентябрь 2017
Бразилия. Серия А 2017, 24 тур
Казахстан. Премьер-лига 2017, 27 тур
Греция. Суперлига (2017/2018), 4 тур
Чехия. Синот Лига (2017/2018), 7 тур
Россия. Премьер-лига (2017/2018), 10 тур
Беларусь. Высшая лига 2017, 22 тур
Турция. Суперлига (2017/2018), 5 тур
Дания. Суперлига (2017/2018), 9 тур
18 сентября, понедельник
20:00
Матч завершен
Норвегия. Элитсериен 2017, 22 тур
Португалия. Примейра (2017/2018), 6 тур
18 сентября, понедельник
21:00
Матч завершен
18 сентября, понедельник
23:00
Матч завершен
Испания. Примера (2017/2018), 4 тур