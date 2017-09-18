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    Расписание матчей 18-09-2017

    август 2017
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3
    сентябрь 2017
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1
    октябрь 2017
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5
    Предыдущий день Следующий день
    Бразилия. Серия А 2017, 24 тур
    18 сентября, понедельник
    01:00
    Крузейро
    1:0
    Баия
    Матч завершен
    Казахстан. Премьер-лига 2017, 27 тур
    18 сентября, понедельник
    14:30
    Кайсар
    1:4
    Астана
    Матч завершен
    Греция. Суперлига (2017/2018), 4 тур
    18 сентября, понедельник
    19:00
    ПАС
    1:1
    Паниониос
    Матч завершен
    Чехия. Синот Лига (2017/2018), 7 тур
    18 сентября, понедельник
    19:00
    Виктория
    2:1
    Фастав
    Матч завершен
    Россия. Премьер-лига (2017/2018), 10 тур
    18 сентября, понедельник
    19:30
    Локомотив
    0:1
    Амкар-Пермь
    Матч завершен
    18 сентября, понедельник
    20:00
    Зенит
    3:0
    Уфа
    Матч завершен
    Беларусь. Высшая лига 2017, 22 тур
    18 сентября, понедельник
    19:45
    Ислочь
    0:2
    БАТЭ
    Матч завершен
    Турция. Суперлига (2017/2018), 5 тур
    18 сентября, понедельник
    20:00
    Бешикташ
    2:0
    Коньяспор
    Матч завершен
    Дания. Суперлига (2017/2018), 9 тур
    18 сентября, понедельник
    20:00
    Нордшелланд
    1:2
    Орхус
    Матч завершен
    Норвегия. Элитсериен 2017, 22 тур
    18 сентября, понедельник
    20:00
    Одд
    3:2
    Олесунн
    Матч завершен
    Португалия. Примейра (2017/2018), 6 тур
    18 сентября, понедельник
    21:00
    Портимоненси
    2:1
    Фейренсе
    Матч завершен
    18 сентября, понедельник
    23:00
    Шавиш
    3:0
    Морейренcе
    Матч завершен
    Испания. Примера (2017/2018), 4 тур
    18 сентября, понедельник
    22:00
    Эспаньол
    2:1
    Сельта
    Матч завершен
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