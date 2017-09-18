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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Эспаньол - Сельта
Эспаньол - Сельта: обзор матча 18 сентября 2017
Эспаньол
18.09.2017, понедельник, 22:00
Испания. Примера, 4 тур
2 : 1
Завершен
Сельта
10'
Ж. Морено
24'
П. Пьятти
69'
П. Систо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Эспаньол - Сельта
82'
Замена
Э. Юлсагер
️️️️
У. Мальо
Замена
П. Диоп
️️️️
С. Дардер
82'
77'
Желтая карточка
Г. Кабрал
77'
Желтая карточка
М. Гомес
Замена
М. Рока
️️️️
Х. Фуэго
75'
72'
Замена
Э. Мор
️️️️
П. Систо
69'
ГОЛ! 2:1!
П. Систо
Пас отдал
Я. Аспас
Желтая карточка
Х. Фуэго
64'
Замена
С. Гарсия
️️️️
П. Пьятти
62'
59'
Замена
П. Эрнандес
️️️️
Х. Санчес
56'
Желтая карточка
У. Мальо
48'
Желтая карточка
Я. Аспас
ГОЛ! 2:0!
П. Пьятти
Пас отдал
Х. Мануэль Хурадо
24'
ГОЛ! 1:0!
Ж. Морено
Пас отдал
Л. Баптистао
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эспаньол
13
Пау Лопес
ВР
24
Аарон Мартин
ЛЗ
22
Марио Эрмосо
ЦЗ
10
Пабло Пьятти
ЛВ
5
Давид Лопес
ОП
10
Серхи Дардер
ЦП
4
Виктор Санчес
ЦП
14
Хосе Мануэль Хурадо
ЦП
18
Хави Фуэго
ЦП
12
Лео Баптистао
ЦФ
7
Жерар Морено
ЦФ
Главный тренер
Кике Санчес Флорес
Сельта
1
Серхио Альварес
ВР
17
Хонни Кастро
ЛЗ
22
Густаво Кабрал
ЦЗ
3
Андреу Фонтас
ЦЗ
22
Уго Мальо
ПЗ
10
Даниэль Васс
ЦП
77
Пионе Систо
ЦП
68
Станислав Лоботка
ЦП
19
Хосабед Санчес
ЦП
9
Максимилиано Гомес
ЦФ
10
Яго Аспас
ЦФ
Главный тренер
Хуан Карлос Унсуэ
Эспаньол
13
Диего Лопес
ВР
5
Налдо
ЦЗ
22
Марк Наварро
ПЗ
21
Марк Рока
ОП
18
Папакоули Диоп
ОП
23
Эстебан Гранеро
ЦП
9
Серхио Гарсия
ЦФ
Сельта
36
Рубен Бланко
ВР
21
Серхи Гомес
ЦЗ
14
Факундо Ронкалья
ПЗ
19
Пабло Эрнандес
ЦП
17
Эндрю Юлсагер
ЦП
7
Эмре Мор
ПВ
10
Брайс Мендес
ПВ
2-1-4-1-2
13
Лопес
24
Мартин
22
Эрмосо
5
Лопес
10
Дардер
14
Хурадо
18
Фуэго
4
Санчес
10
Пьятти
7
Морено
12
Баптистао
4-4-2
1
Альварес
22
Мальо
22
Кабрал
3
Фонтас
17
Кастро
77
Систо
68
Лоботка
19
Санчес
10
Васс
10
Аспас
9
Гомес
18
Фуэго
21
Рока
21
Рока
18
Фуэго
10
Дардер
18
Диоп
18
Диоп
10
Дардер
10
Пьятти
9
Гарсия
9
Гарсия
10
Пьятти
77
Систо
7
Мор
7
Мор
77
Систо
19
Санчес
19
Эрнандес
19
Эрнандес
19
Санчес
22
Мальо
17
Юлсагер
17
Юлсагер
22
Мальо
Остались в запасе
Эспаньол
Сельта
13
Диего Лопес
ВР
5
Налдо
ЦЗ
22
Марк Наварро
ПЗ
23
Эстебан Гранеро
ЦП
Главный тренер
Кике Санчес Флорес
10
Брайс Мендес
ПВ
36
Рубен Бланко
ВР
21
Серхи Гомес
ЦЗ
14
Факундо Ронкалья
ПЗ
Главный тренер
Хуан Карлос Унсуэ
Остались в запасе
13
Диего Лопес
ВР
5
Налдо
ЦЗ
22
Марк Наварро
ПЗ
23
Эстебан Гранеро
ЦП
Остались в запасе
10
Брайс Мендес
ПВ
36
Рубен Бланко
ВР
21
Серхи Гомес
ЦЗ
14
Факундо Ронкалья
ПЗ
Главный тренер
Кике Санчес Флорес
Главный тренер
Хуан Карлос Унсуэ
Статистика матча Эспаньол - Сельта
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Эспаньол
Испания. Примера, 13 тур
Атлетик
- : -
20.11.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 12 тур
Эспаньол
0 : 0
07.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
0 : 1
30.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 10 тур
Расинг
2 : 1
24.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 9 тур
Эспаньол
0 : 1
17.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 8 тур
Малага
1 : 1
09.10.2026
Эспаньол
Сельта
Испания. Примера, 13 тур
Реал
- : -
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Сельта
0 : 0
08.11.2026
Леванте
Лига Европы, 4 тур
Сельта
1 : 2
05.11.2026
Юнион СЖ
Испания. Примера, 11 тур
Райо Вальекано
3 : 0
31.10.2026
Сельта
Испания. Примера, 10 тур
Сельта
0 : 0
25.10.2026
Бетис
Лига Европы, 3 тур
Селтик
1 : 2
22.10.2026
Сельта
Информация о матче
Главный судья:
Хавьер Альберола Рохас
Стадион:
Стейдж Фронт
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