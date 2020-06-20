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    Хуан Карлос Унсуэ

    Тренер
    Имя Хуан Карлос
    Фамилия Унсуэ
    Гражданство Испания
    Дата рождения 22 апреля 1967
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Жирона 4 3 1 0
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    02.12.2021 Кальво Сотело 1 : 5 Жирона
    14.12.2021 Уэска 0 : 1 Жирона
    06.01.2022 Жирона 1 : 0 Осасуна
    15.01.2022 Жирона 1 : 2 Райо Вальекано
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