Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Тренер «Сельты»: «Могли рассчитывать на три очка в матче с «Реалом»

    Главный тренер «Сельты» Хуан Карлос Унсуэ считает, что его команда могла взять больше одного очка в прошедшей встрече с «Реалом».

    «Мы заслужили большего в этом матче, чем одно очко. Могли рассчитывать на три, но не нам немного не хватило.

    Мы провели отличный матч. Я доволен результатом, но все же мы могли добиться большего.

    Обе команды показали захватывающий футбол. На протяжении всех 90 минут футболисты держали нас в напряжении», – заявил Унсуэ.

    Матч 18-го тура испанской Примеры «Сельта» – «Реал» завершился со счетом 2:2. На данный момент «Барселона» лидирует в турнирной таблице Примеры, имея на своем счету 48 очков. В активе «Реала» 32 балла и четвертая позиция.

    Источник: Marca

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    08.01.2018 08:43
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11