Тренер «Сельты»: «Могли рассчитывать на три очка в матче с «Реалом»

Главный тренер «Сельты» Хуан Карлос Унсуэ считает, что его команда могла взять больше одного очка в прошедшей встрече с «Реалом».

«Мы заслужили большего в этом матче, чем одно очко. Могли рассчитывать на три, но не нам немного не хватило.

Мы провели отличный матч. Я доволен результатом, но все же мы могли добиться большего.

Обе команды показали захватывающий футбол. На протяжении всех 90 минут футболисты держали нас в напряжении», – заявил Унсуэ.

Матч 18-го тура испанской Примеры «Сельта» – «Реал» завершился со счетом 2:2. На данный момент «Барселона» лидирует в турнирной таблице Примеры, имея на своем счету 48 очков. В активе «Реала» 32 балла и четвертая позиция.