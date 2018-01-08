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Материалы

Сельта - Реал

07.01.2018, Воскресенье, 22:45 мск Виго, стадион Балаидос Трансляция: МАТЧ ТВ Испания. Примера, 18 тур Сельта - Реал
Испания. Примера (2016/2017)
21 тур
17 мая, среда 22:00 Сельта 1:4 Реал
2 тур
27 августа, суббота 21:15 Реал 2:1 Сельта
Испания. Кубок (2016/2017)
1/4 финала
ответный матч		 25 января, среда 23:15 Сельта 2:2 Реал
Испания. Кубок (2016/2017)
1/4 финала
первый матч		 18 января, среда 23:15 Реал 1:2 Сельта
Испания. Примера (2015/2016)
28 тур
5 марта, суббота 18:00 Реал 7:1 Сельта
9 тур
24 октября, суббота 17:00 Сельта 1:3 Реал
Испания. Примера (2014/2015)
33 тур
26 апреля, воскресенье 22:00 Сельта 2:4 Реал
14 тур
6 декабря, суббота 22:00 Реал 3:0 Сельта
Испания. Примера (2013/2014)
37 тур
11 мая, воскресенье 21:00 Сельта 2:0 Реал
18 тур
6 января, понедельник 22:00 Реал 3:0 Сельта
Испания. Примера (2012/2013)
27 тур
10 марта, воскресенье 22:00 Сельта 1:2 Реал
8 тур
20 октября, суббота 20:00 Реал 2:0 Сельта
Испания. Кубок (2012/2013)
1/8 финала
ответный матч		 10 января, четверг 00:30 Реал 4:0 Сельта
Испания. Кубок (2012/2013)
1/8 финала
первый матч		 13 декабря, четверг 01:00 Сельта 2:1 Реал
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Барселона 38 28 9 1 99:29 +70 93
2. Атлетико М 38 23 10 5 58:22 +36 79
3. Реал 38 22 10 6 94:44 +50 76
4. Валенсия 38 22 7 9 65:38 +27 73
5. Вильярреал 38 18 7 13 57:50 +7 61
6. Бетис 38 18 6 14 60:61 -1 60
7. Севилья 38 17 7 14 49:58 -9 58
8. Хетафе 38 15 10 13 42:33 +9 55
9. Эйбар 38 14 9 15 44:50 -6 51
10. Жирона 38 14 9 15 50:59 -9 51
11. Эспаньол 38 12 13 13 36:42 -6 49
12. Сельта 38 13 10 15 59:60 -1 49
13. Реал Сосьедад 38 14 7 17 66:59 +7 49
14. Алавес 38 15 2 21 40:50 -10 47
15. Леванте 38 11 13 14 44:58 -14 46
16. Атлетик Б 38 10 13 15 41:49 -8 43
17. Леганес 38 12 7 19 34:51 -17 43
18. Депортиво 38 6 11 21 38:76 -38 29
19. Лас-Пальмас 38 5 7 26 24:74 -50 22
20. Малага 38 5 5 28 24:61 -37 20
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    Рейтинг: +502

    diemens74 8 января 2018, 12:14

    В топ лигах есть две команды-сральни: Арсенал и Реал

    1
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    Рейтинг: +15876

    сапёр75 8 января 2018, 11:42

    Сельта вчера была просто космос !!!

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    Рейтинг: +2556

    andrej-lucevich 8 января 2018, 09:08

    сельта - красавцы!!! а могли и вдуть реалу еще парочку!!!

    1
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    Рейтинг: +13

    AVATAR 2001 8 января 2018, 01:12

    Не ждать Реалу чемпионства в этом году.

    2
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    Рейтинг: +1707

    Benifacto 8 января 2018, 00:48

    мля Зизу убрал Бэйла, я ставил на его хет трик(после дубля), вот был бы он на месте Лукаса аааааа

    0
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    Рейтинг: +4870

    dinar7777dinar 8 января 2018, 00:32

    ждем реал в лиге европы в следующем году !

    3
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    Рейтинг: +4870

    dinar7777dinar 8 января 2018, 00:26

    кристинка вообще ни о чем !

    2
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    Рейтинг: +4870

    dinar7777dinar 8 января 2018, 00:24

    давай сельта добей реал

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    Рейтинг: +4870

    dinar7777dinar 8 января 2018, 00:24

    красавцы

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    Рейтинг: +4870

    dinar7777dinar 8 января 2018, 00:15

    пока реал отскакивает ! давай жми сельта
    ! зря не забил пенальт !

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