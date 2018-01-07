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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Сельта - Реал
Сельта - Реал: обзор матча 07 января 2018
Сельта
07.01.2018, воскресенье, 22:45
Испания. Примера, 18 тур
2 : 2
Завершен
Реал
33'
Д. Васс
82'
М. Гомес
36'
Г. Бэйл
38'
Г. Бэйл
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сельта - Реал
Желтая карточка
Я. Аспас
88'
ГОЛ! 2:2!
М. Гомес
Пас отдал
Д. Васс
82'
71'
Желтая карточка
К. Навас
Желтая карточка
У. Мальо
67'
44'
Желтая карточка
Каземиро
38'
ГОЛ! 1:2!
Г. Бэйл
Пас отдал
Иско
36'
ГОЛ! 1:1!
Г. Бэйл
Пас отдал
Т. Кроос
ГОЛ! 1:0!
Д. Васс
Пас отдал
Я. Аспас
33'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сельта
36
Рубен Бланко
ВР
17
Хонни Кастро
ЛЗ
22
Густаво Кабрал
ЦЗ
22
Неманья Радойя
ЦЗ
22
Уго Мальо
ПЗ
14
Факундо Ронкалья
ПЗ
10
Даниэль Васс
ЦП
19
Пабло Эрнандес
ЦП
77
Пионе Систо
ЦП
9
Максимилиано Гомес
ЦФ
10
Яго Аспас
ЦФ
Главный тренер
Клаудио Хиральдес
Реал
1
Кейлор Навас
ВР
12
Марсело
ЛЗ
19
Рафаэль Варан
ЦЗ
6
Начо
ЦЗ
2
Ашраф Хакими
ПЗ
5
Каземиро
ОП
14
Лука Модрич
ЦП
8
Тони Кроос
ЦП
18
Гарет Бэйл
ЦП
22
Иско
АП
7
Криштиану Роналду
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Сельта
1
Серхио Альварес
ВР
21
Серхи Гомес
ЦЗ
3
Андреу Фонтас
ЦЗ
68
Станислав Лоботка
ЦП
19
Хосабед Санчес
ЦП
10
Брайс Мендес
ПВ
7
Эмре Мор
ПВ
Реал
1
Кико Касилья
ВР
19
Тео Эрнандес
ЛЗ
24
Хесус Вальехо
ЦЗ
8
Матео Ковачич
ЦП
10
Марко Асенсио
ПВ
17
Лукас Васкес
ПВ
9
Борха Майорал
ЦФ
3-2-3-2
36
Бланко
22
Мальо
22
Кабрал
22
Радойя
17
Кастро
14
Ронкалья
10
Васс
19
Эрнандес
77
Систо
10
Аспас
9
Гомес
4-1-3-1-1
1
Навас
2
Хакими
19
Варан
6
Начо
12
Марсело
5
Каземиро
14
Модрич
8
Кроос
18
Бэйл
22
Иско
7
Роналду
Остались в запасе
Сельта
Реал
10
Брайс Мендес
ПВ
7
Эмре Мор
ПВ
1
Серхио Альварес
ВР
21
Серхи Гомес
ЦЗ
3
Андреу Фонтас
ЦЗ
68
Станислав Лоботка
ЦП
19
Хосабед Санчес
ЦП
Главный тренер
Клаудио Хиральдес
10
Марко Асенсио
ПВ
1
Кико Касилья
ВР
19
Тео Эрнандес
ЛЗ
24
Хесус Вальехо
ЦЗ
8
Матео Ковачич
ЦП
17
Лукас Васкес
ПВ
9
Борха Майорал
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Остались в запасе
10
Брайс Мендес
ПВ
7
Эмре Мор
ПВ
1
Серхио Альварес
ВР
21
Серхи Гомес
ЦЗ
3
Андреу Фонтас
ЦЗ
68
Станислав Лоботка
ЦП
19
Хосабед Санчес
ЦП
Остались в запасе
10
Марко Асенсио
ПВ
1
Кико Касилья
ВР
19
Тео Эрнандес
ЛЗ
24
Хесус Вальехо
ЦЗ
8
Матео Ковачич
ЦП
17
Лукас Васкес
ПВ
9
Борха Майорал
ЦФ
Главный тренер
Клаудио Хиральдес
Главный тренер
Жозе Моуринью
Статистика матча Сельта - Реал
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Сельта
Испания. Примера, 13 тур
Реал
- : -
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Сельта
0 : 0
08.11.2026
Леванте
Лига Европы, 4 тур
Сельта
1 : 2
05.11.2026
Юнион СЖ
Испания. Примера, 11 тур
Райо Вальекано
3 : 0
31.10.2026
Сельта
Испания. Примера, 10 тур
Сельта
0 : 0
25.10.2026
Бетис
Лига Европы, 3 тур
Селтик
1 : 2
22.10.2026
Сельта
Реал
Испания. Примера, 13 тур
Реал
- : -
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
АЕК
2 : 3
04.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Расинг
0 : 3
01.11.2026
Реал
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
Реал
4 : 1
21.10.2026
РБ Лейпциг
Информация о матче
Стадион:
Балаидос
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