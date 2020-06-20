Экс-тренер «Барселоны» Унсуэ: «Мне осталось жить четыре года»

Бывший тренер «Барселоны» Хуан Карлос Унсуэ, у которого диагностировали боковой амиотрофический склероз, рассказал, какие прогнозы ему дают врачи.

«Мне сказали, что жить осталось четыре года. Я встречал других больных людей, которые несмотря на все трудности, хотят продолжать жить, потому что это того стоит», – сказал 53-летний специалист.