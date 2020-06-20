Экс-тренер «Барселоны» Унсуэ: «Мне осталось жить четыре года»

Бывший тренер «Барселоны» Хуан Карлос Унсуэ, у которого диагностировали боковой амиотрофический склероз, рассказал, какие прогнозы ему дают врачи.
«Мне сказали, что жить осталось четыре года. Я встречал других больных людей, которые несмотря на все трудности, хотят продолжать жить, потому что это того стоит», – сказал 53-летний специалист.
- Унсуэ тренировал в «Нумансии», «Расинге», «Сельте», «Жироне» и «Барселоне».
- БАС или болезнь Лу Герига неизлечима. В прошлом году от нее умер экс-игрок «Зенита» Фернандо Риксен.
Источник: Football Espana