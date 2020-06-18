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    Экс-тренер «Барселоны» Унсуэ: «Мне осталось жить четыре года»

    Бывший тренер «Барселоны» Хуан Карлос Унсуэ, у которого диагностировали боковой амиотрофический склероз, рассказал, какие прогнозы ему дают врачи.

    «Мне сказали, что жить осталось четыре года. Я встречал других больных людей, которые несмотря на все трудности, хотят продолжать жить, потому что это того стоит», – сказал 53-летний специалист.

    Источник: Football Espana

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