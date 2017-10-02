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    Расписание матчей 02-10-2017

    сентябрь 2017
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1
    октябрь 2017
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5
    ноябрь 2017
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3
    Предыдущий день Следующий день
    Бразилия. Серия А 2017, 26 тур
    2 октября, понедельник
    01:00
    Атлетико Паранаэнсе
    0:2
    Атлетико Минейро
    Матч завершен
    Греция. Суперлига (2017/2018), 6 тур
    2 октября, понедельник
    19:30
    ПАС Ламия
    1:0
    Паниониос
    Матч завершен
    Испания. Сегунда (2017/2018), 7 тур
    2 октября, понедельник
    22:00
    Реал Ов
    2:2
    Сарагоса
    Матч завершен
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