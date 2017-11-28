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    Расписание матчей 28-11-2017

    октябрь 2017
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5
    ноябрь 2017
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3
    декабрь 2017
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
    Предыдущий день Следующий день
    Португалия. Примейра (2017/2018), 12 тур
    28 ноября, вторник
    00:01
    Риу Аве
    0:1
    Витория Гимараеш
    Матч завершен
    Бразилия. Серия А 2017, 37 тур
    28 ноября, вторник
    01:00
    Палмейрас
    2:0
    Ботафого
    Матч завершен
    Италия. Кубок (2017/2018), 1/16 финала
    28 ноября, вторник
    17:00
    Кальяри
    1:2
    Порденоне
    Матч завершен
    28 ноября, вторник
    20:00
    СПАЛ
    0:2
    Циттаделла
    Матч завершен
    28 ноября, вторник
    23:00
    Сампдория
    4:1
    Пескара
    Матч завершен
    Франция. Лига 1 (2017/2018), 15 тур
    28 ноября, вторник
    21:00
    Амьен
    2:1
    Дижон
    Матч завершен
    28 ноября, вторник
    21:00
    Страсбур
    0:0
    Кан
    Матч завершен
    28 ноября, вторник
    23:00
    Бордо
    3:0
    Сент-Этьен
    Матч завершен
    Австрия. Бундеслига (2017/2018), 17 тур
    28 ноября, вторник
    21:00
    Штурм
    6:1
    Адмира
    Матч завершен
    Испания. Кубок (2017/2018), 1/16 финала, ответный матч
    28 ноября, вторник
    21:30
    Леганес
    1:0
    Вальядолид
    Матч завершен
    28 ноября, вторник
    21:30
    Малага
    1:1
    Нумансия
    Матч завершен
    28 ноября, вторник
    23:30
    Леванте
    1:1
    Жирона
    Матч завершен
    28 ноября, вторник
    23:30
    Реал
    2:2
    Фуэнлабрада
    Матч завершен
    28 ноября, вторник
    23:30
    Сельта
    1:0
    Эйбар
    Матч завершен
    Англия. Чемпионшип (2017/2018), 7 тур
    28 ноября, вторник
    22:45
    Дерби Каунти
    0:1
    Ипсвич Таун
    Матч завершен
    28 ноября, вторник
    23:00
    Рединг
    3:0
    Барнсли
    Матч завершен
    Англия. Премьер-лига (2017/2018), 14 тур
    28 ноября, вторник
    22:45
    Брайтон
    0:0
    Кристал Пэлас
    Матч завершен
    28 ноября, вторник
    22:45
    Лестер
    2:1
    Тоттенхэм
    Матч завершен
    28 ноября, вторник
    23:00
    Уотфорд
    2:4
    Манчестер Юнайтед
    Матч завершен
    28 ноября, вторник
    23:00
    Вест Бромвич
    2:2
    Ньюкасл
    Матч завершен
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