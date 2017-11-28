октябрь 2017
ноябрь 2017
Португалия. Примейра (2017/2018), 12 тур
28 ноября, вторник
00:01
Матч завершен
Бразилия. Серия А 2017, 37 тур
Италия. Кубок (2017/2018), 1/16 финала
Франция. Лига 1 (2017/2018), 15 тур
Австрия. Бундеслига (2017/2018), 17 тур
Испания. Кубок (2017/2018), 1/16 финала, ответный матч
Англия. Чемпионшип (2017/2018), 7 тур
28 ноября, вторник
22:45
Матч завершен
Англия. Премьер-лига (2017/2018), 14 тур
28 ноября, вторник
22:45
Матч завершен
28 ноября, вторник
23:00
Матч завершен
28 ноября, вторник
23:00
Матч завершен