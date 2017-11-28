Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Италия. Кубок
Сампдория - Пескара
Сампдория - Пескара: обзор матча 28 ноября 2017
Сампдория
28.11.2017, вторник, 23:00
Италия. Кубок, 1/16 финала
4 : 1
Завершен
Пескара
2'
Д. Ковнацки
9'
Г. Рамирес
31'
Д. Капрари
74'
Д. Ковнацки
53'
А. Бенали
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Сампдория - Пескара
90'
+2
Желтая карточка
М. Форнасьер
ГОЛ! 4:1!
Д. Ковнацки
Пас отдал
Р. Альварес
74'
58'
Желтая карточка
У. Кампаньяро
53'
ГОЛ! 3:1!
А. Бенали
Пас отдал
М. Пильячелли
ГОЛ! 3:0!
Д. Капрари
31'
ГОЛ! 2:0!
Г. Рамирес
Пас отдал
Д. Ковнацки
9'
ГОЛ! 1:0!
Д. Ковнацки
Пас отдал
В. Верре
2'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сампдория
1
Кристиан Пуджиони
ВР
29
Никола Мурру
ЛЗ
13
Васко Реджини
ЛЗ
26
Матиас Сильвестре
ЦЗ
7
Джакопо Сала
ЦП
82
Леонардо Капецци
ЦП
26
Деннис Прат
ЦП
26
Валерио Верре
ЦП
11
Гастон Рамирес
АП
10
Джанлука Капрари
ЦФ
9
Давид Ковнацки
ЦФ
Пескара
22
Мирко Пильячелли
ВР
14
Уго Кампаньяро
ЦЗ
7
Франческо Дзампано
ПЗ
16
Гастон Бругман
ОП
28
Мамаду Кулибали
ЦП
50
Ахмад Бенали
ЦП
Главный тренер
Зденек Земан
Сампдория
22
Андреа Тоццо
ВР
16
Додо
ЛЗ
67
Джанмарко Феррари
ЦЗ
18
Бартош Берешиньски
ЦЗ
34
Лукас Торрейра
ОП
8
Эдгар Баррето
ЦП
95
Давид Иван
ЦП
11
Рикардо Альварес
ЦП
31
Филип Джуричич
АП
91
Дуван Сапата
ЦФ
Пескара
19
Винченцо Фьорилло
ВР
44
Микеле Форнасьер
ЦЗ
23
Алессандро Кресценци
ЦЗ
98
Фердинандо Дель Соле
ЦП
98
Кристиан Капоне
ЦП
14
Лука Вальзаниа
ЦП
18
Стефано Петтинари
ЦФ
3-4-1-2
1
Пуджиони
13
Реджини
26
Сильвестре
29
Мурру
7
Сала
26
Прат
26
Верре
82
Капецци
11
Рамирес
9
Ковнацки
10
Капрари
2-1-2
22
Пильячелли
7
Дзампано
14
Кампаньяро
16
Бругман
28
Кулибали
50
Бенали
Остались в запасе
Сампдория
Пескара
22
Андреа Тоццо
ВР
16
Додо
ЛЗ
67
Джанмарко Феррари
ЦЗ
18
Бартош Берешиньски
ЦЗ
34
Лукас Торрейра
ОП
8
Эдгар Баррето
ЦП
95
Давид Иван
ЦП
11
Рикардо Альварес
ЦП
31
Филип Джуричич
АП
91
Дуван Сапата
ЦФ
19
Винченцо Фьорилло
ВР
44
Микеле Форнасьер
ЦЗ
23
Алессандро Кресценци
ЦЗ
98
Фердинандо Дель Соле
ЦП
98
Кристиан Капоне
ЦП
14
Лука Вальзаниа
ЦП
18
Стефано Петтинари
ЦФ
Главный тренер
Зденек Земан
Остались в запасе
22
Андреа Тоццо
ВР
16
Додо
ЛЗ
67
Джанмарко Феррари
ЦЗ
18
Бартош Берешиньски
ЦЗ
34
Лукас Торрейра
ОП
8
Эдгар Баррето
ЦП
95
Давид Иван
ЦП
11
Рикардо Альварес
ЦП
31
Филип Джуричич
АП
91
Дуван Сапата
ЦФ
Остались в запасе
19
Винченцо Фьорилло
ВР
44
Микеле Форнасьер
ЦЗ
23
Алессандро Кресценци
ЦЗ
98
Фердинандо Дель Соле
ЦП
98
Кристиан Капоне
ЦП
14
Лука Вальзаниа
ЦП
18
Стефано Петтинари
ЦФ
Главный тренер
Зденек Земан
Статистика матча Сампдория - Пескара
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Сампдория
Италия. Серия В, 12 тур
Сампдория
- : -
21.11.2026
Беневенто
Италия. Серия В, 11 тур
Каррарезе
0 : 1
08.11.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 10 тур
Сампдория
2 : 0
31.10.2026
Виртус Энтелла
Италия. Серия В, 9 тур
Асколи
2 : 0
27.10.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 8 тур
Зюйдтироль
1 : 1
24.10.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 7 тур
Сампдория
1 : 2
18.10.2026
Ареццо
Пескара
Италия. Серия В, 38 тур
Пескара
1 : 1
08.05.2026
Специя
Италия. Серия В, 37 тур
Падова
1 : 0
01.05.2026
Пескара
Италия. Серия В, 36 тур
Пескара
1 : 1
25.04.2026
Юве Стабиа
Италия. Серия В, 35 тур
Каррарезе
2 : 2
19.04.2026
Пескара
Италия. Серия В, 34 тур
Пескара
1 : 2
11.04.2026
Сампдория
Информация о матче
Стадион:
Луиджи Феррарис
Новости команд
Все
Сампдория
Пескара
Участник ЧМ-2026, которого «Ростов» больше 4 лет отправлял в аренды, нашел новый клуб
21 августа
Победитель Евро Инсинье нашел новый клуб
30 января
Игрок «Ростова» перешел в клуб Серии B
2025.09.02 10:10
«Рубин» отдал в аренду воспитанника «Баварии», купленного за 2 миллиона
2025.08.01 18:50
«Сампдория» впервые в истории вылетела в третий итальянский дивизион
2025.05.14 00:12
Участник ЧМ-2026, которого «Ростов» больше 4 лет отправлял в аренды, нашел новый клуб
21 августа
Игрок «Ростова» перешел в клуб Серии B
2025.09.02 10:10
«Рубин» отдал в аренду воспитанника «Баварии», купленного за 2 миллиона
2025.08.01 18:50
«Сампдория» впервые в истории вылетела в третий итальянский дивизион
2025.05.14 00:12
Экс-защитник «Милана» закончил карьеру в 31 год
2025.04.19 09:00
Победитель Евро Инсинье нашел новый клуб
30 января
«Лацио» отдал в аренду правнука Муссолини
2023.08.04 13:19
1
Новая форма «Пескары» – с дельфином и радугой. Дизайнером футболки стал шестилетний мальчик
2020.04.20 19:51
2
Джилардино пройдет просмотр в «Монреале»
2017.09.12 11:29
Экс-полузащитник сборной Италии Аквилани перешел в «Лас-Пальмас»
2017.08.25 22:59
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+