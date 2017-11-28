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Расписание матчей
Испания. Кубок
Леванте - Жирона
Леванте - Жирона: обзор матча 28 ноября 2017
Леванте
28.11.2017, вторник, 23:30
Испания. Кубок, 1/16 финала
1 : 1
Первый матч – 2 : 0
Завершен
Жирона
74'
Х. Луис Моралес
33'
Й. Мохика
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Леванте - Жирона
Желтая карточка
Джейсон
82'
ГОЛ! 1:1!
Х. Луис Моралес
74'
Желтая карточка
Э. Кабако
61'
44'
Желтая карточка
Д. Луис
33'
ГОЛ! 0:1!
Й. Мохика
Пас отдал
М. Морено
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Леванте
22
Митчелл Лангерак
ВР
13
Антонио Луна
ЛЗ
21
Серхио Поштиго
ЦЗ
23
Эрик Кабако
ЦЗ
19
Педро Лопес
ПЗ
14
Саму
ЦП
20
Хосе Кампанья
ЦП
23
Джейсон
ПВ
23
Нано Меса
ЦФ
9
Эммануэль Боатенг
ЦФ
Главный тренер
Луиш Каштру
Жирона
1
Горка Ирайсос
ВР
22
Йохан Мохика
ЛЗ
21
Карлес Планас
ЦЗ
20
Бернардо Эспиноcа
ЦЗ
22
Хонас Рамальо
ЦЗ
24
Давид Тимор
ОП
24
Алеш Гарсия
ЦП
12
Дуглас Луис
ЦП
21
Марлос Морено
ПВ
14
Майкл Олунга
ЦФ
Главный тренер
Кике Альварес
Леванте
1
Рауль Фернандес
ВР
3
Антонио Гарсия
ЛЗ
10
Энис Барди
АП
25
Хосе Луис Моралес
ЦФ
19
Энес Унал
ЦФ
Жирона
37
Яссин Буну
ВР
6
Алекс Гранель
ЦП
10
Борха Гарсия
АП
10
Порту
ПВ
4-2-1-2
22
Лангерак
13
Луна
21
Поштиго
23
Кабако
19
Лопес
14
Саму
20
Кампанья
23
Джейсон
9
Боатенг
23
Меса
4-1-2-1-1
1
Ирайсос
21
Планас
20
Эспиноcа
22
Рамальо
22
Мохика
24
Тимор
24
Гарсия
12
Луис
21
Морено
14
Олунга
Остались в запасе
Леванте
Жирона
10
Энис Барди
АП
1
Рауль Фернандес
ВР
3
Антонио Гарсия
ЛЗ
25
Хосе Луис Моралес
ЦФ
19
Энес Унал
ЦФ
Главный тренер
Луиш Каштру
10
Порту
ПВ
10
Борха Гарсия
АП
37
Яссин Буну
ВР
6
Алекс Гранель
ЦП
Главный тренер
Кике Альварес
Остались в запасе
10
Энис Барди
АП
1
Рауль Фернандес
ВР
3
Антонио Гарсия
ЛЗ
25
Хосе Луис Моралес
ЦФ
19
Энес Унал
ЦФ
Остались в запасе
10
Порту
ПВ
10
Борха Гарсия
АП
37
Яссин Буну
ВР
6
Алекс Гранель
ЦП
Главный тренер
Луиш Каштру
Главный тренер
Кике Альварес
Статистика матча Леванте - Жирона
4
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
1
Матчи команд
Леванте
Испания. Примера, 13 тур
Леванте
- : -
23.11.2026
Эльче
Испания. Примера, 12 тур
Сельта
0 : 0
08.11.2026
Леванте
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 10 тур
Реал Сосьедад
2 : 1
25.10.2026
Леванте
Испания. Примера, 6 тур
Леванте
3 : 1
21.10.2026
Атлетик
Испания. Примера, 9 тур
Депортиво
1 : 1
16.10.2026
Леванте
Жирона
Испания. Сегунда, 15 тур
Жирона
- : -
22.11.2026
Эйбар
Испания. Сегунда, 14 тур
Овьедо
1 : 2
14.11.2026
Жирона
Испания. Сегунда, 13 тур
Жирона
0 : 1
08.11.2026
Альмерия
Испания. Сегунда, 12 тур
Реал Сосьедад Б
1 : 0
31.10.2026
Жирона
Испания. Сегунда, 11 тур
Жирона
5 : 1
24.10.2026
Сельта (Б)
Испания. Сегунда, 10 тур
Жирона
2 : 0
18.10.2026
ФК Андорра
Информация о матче
Стадион:
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