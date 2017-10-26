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Расписание матчей
Испания. Кубок
Жирона - Леванте
Жирона - Леванте: обзор матча 26 октября 2017
Жирона
26.10.2017, четверг, 21:30
Испания. Кубок, 1/16 финала
0 : 2
Ответный матч – 1 : 1
Завершен
Леванте
39'
Э. Боатенг
61'
Ш. Дукур
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Жирона - Леванте
90'
+2
Желтая карточка
Иви
Желтая карточка
О. Кайоде
78'
61'
ГОЛ! 0:2!
Ш. Дукур
44'
Желтая карточка
Х. Луис Моралес
39'
ГОЛ! 0:1!
Э. Боатенг
2'
Желтая карточка
С. Лукич
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Жирона
37
Яссин Буну
ВР
22
Йохан Мохика
ЛЗ
21
Карлес Планас
ЦЗ
5
Марк Муниеса
ЦЗ
22
Хонас Рамальо
ЦЗ
24
Пабло Маффео
ПЗ
24
Давид Тимор
ОП
6
Алекс Гранель
ЦП
12
Дуглас Луис
ЦП
21
Марлос Морено
ПВ
14
Майкл Олунга
ЦФ
Главный тренер
Кике Альварес
Леванте
25
Тоньо
ВР
13
Ойер
ВР
23
Эрик Кабако
ЦЗ
44
Робер Пьер
ЦЗ
8
Шейк Дукур
ОП
14
Саму
ЦП
16
Саша Лукич
ЦП
10
Энис Барди
АП
25
Хосе Луис Моралес
ЦФ
9
Эммануэль Боатенг
ЦФ
Главный тренер
Луиш Каштру
Жирона
1
Горка Ирайсос
ВР
11
Адай
ЦП
24
Алеш Гарсия
ЦП
10
Борха Гарсия
АП
10
Порту
ПВ
80
Оларенваю Кайоде
ЦФ
Леванте
22
Митчелл Лангерак
ВР
13
Антонио Луна
ЛЗ
5
Чема
ЦЗ
19
Педро Лопес
ПЗ
8
Жефферсон Лерма
ЦП
11
Иви
ЦФ
15
Алекс Алегрия
ЦФ
3-3-2-1-1
37
Буну
21
Планас
5
Муниеса
22
Рамальо
22
Мохика
24
Тимор
24
Маффео
6
Гранель
12
Луис
21
Морено
14
Олунга
2-1-2-1-2
25
Тоньо
23
Кабако
44
Пьер
8
Дукур
14
Саму
16
Лукич
10
Барди
9
Боатенг
25
Моралес
Остались в запасе
Жирона
Леванте
10
Борха Гарсия
АП
10
Порту
ПВ
1
Горка Ирайсос
ВР
11
Адай
ЦП
24
Алеш Гарсия
ЦП
80
Оларенваю Кайоде
ЦФ
Главный тренер
Кике Альварес
22
Митчелл Лангерак
ВР
13
Антонио Луна
ЛЗ
5
Чема
ЦЗ
19
Педро Лопес
ПЗ
8
Жефферсон Лерма
ЦП
11
Иви
ЦФ
15
Алекс Алегрия
ЦФ
Главный тренер
Луиш Каштру
Остались в запасе
10
Борха Гарсия
АП
10
Порту
ПВ
1
Горка Ирайсос
ВР
11
Адай
ЦП
24
Алеш Гарсия
ЦП
80
Оларенваю Кайоде
ЦФ
Остались в запасе
22
Митчелл Лангерак
ВР
13
Антонио Луна
ЛЗ
5
Чема
ЦЗ
19
Педро Лопес
ПЗ
8
Жефферсон Лерма
ЦП
11
Иви
ЦФ
15
Алекс Алегрия
ЦФ
Главный тренер
Кике Альварес
Главный тренер
Луиш Каштру
Статистика матча Жирона - Леванте
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Жирона
Испания. Сегунда, 15 тур
Жирона
- : -
22.11.2026
Эйбар
Испания. Сегунда, 14 тур
Овьедо
1 : 2
14.11.2026
Жирона
Испания. Сегунда, 13 тур
Жирона
0 : 1
08.11.2026
Альмерия
Испания. Сегунда, 12 тур
Реал Сосьедад Б
1 : 0
31.10.2026
Жирона
Испания. Сегунда, 11 тур
Жирона
5 : 1
24.10.2026
Сельта (Б)
Испания. Сегунда, 10 тур
Жирона
2 : 0
18.10.2026
ФК Андорра
Леванте
Испания. Примера, 13 тур
Леванте
- : -
23.11.2026
Эльче
Испания. Примера, 12 тур
Сельта
0 : 0
08.11.2026
Леванте
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 10 тур
Реал Сосьедад
2 : 1
25.10.2026
Леванте
Испания. Примера, 6 тур
Леванте
3 : 1
21.10.2026
Атлетик
Испания. Примера, 9 тур
Депортиво
1 : 1
16.10.2026
Леванте
Информация о матче
Стадион:
Мунисипал де Монтиливи
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