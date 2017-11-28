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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Страсбур - Кан
Страсбур - Кан: обзор матча 28 ноября 2017
Страсбур
28.11.2017, вторник, 21:00
Франция. Лига 1, 15 тур
0 : 0
Завершен
Кан
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Страсбур - Кан
Желтая карточка
Б. Коне
80'
51'
Желтая карточка
Р. Женевуа
45'
Желтая карточка
А. Джику
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Страсбур
21
Бингуру Камара
ВР
26
Бакари Коне
ЦЗ
12
Кадер Мангане
ЦЗ
22
Эрнест Сека
ЦЗ
70
Кенни Лала
ПЗ
11
Мартен Терье
ЛВ
14
Жан-Эде Аолу
ОП
17
Антони Гонсалвеш
ЦП
14
Димитри Ленар
ЦП
8
Жонас Мартен
ЦП
10
Нуну Да Кошта
ЦФ
Главный тренер
Уго Оливейра
Кан
1
Реми Веркутр
ВР
25
Ромен Женевуа
ЦЗ
4
Александер Джику
ЦЗ
5
Баиссама Санко
ЦЗ
24
Фредерик Жилберт
ПЗ
29
Дюрель Авуну
ЦП
35
Жордан Н'Кололо
ЦП
25
Жюльен Фере
ЦП
18
Иван Сантини
ЦФ
23
Ронни Роделен
ЦФ
11
Аблае Мбенг
ЦФ
Главный тренер
Фабьен Меркадаль
Страсбур
90
Александр Окиджа
ВР
21
Йоанн Салмье
ЦЗ
6
Жереми Гримм
ЦП
13
Исан Сако
ЦП
13
Стефан Баокен
ЦФ
9
Идрисс Саади
ЦФ
13
Жереми Блаяк
ЦФ
Кан
30
Брис Самба
ВР
8
Стеф Питерс
ЦЗ
15
Юссеф Айт Беннассер
ОП
4
Исмаэль Диоманд
ЦП
22
Жонатан Делаплас
ЦП
4-1-3-1-1
21
Камара
26
Коне
12
Мангане
22
Сека
70
Лала
14
Аолу
17
Гонсалвеш
14
Ленар
8
Мартен
11
Терье
10
Да Кошта
4-3-3
1
Веркутр
24
Жилберт
4
Джику
5
Санко
25
Женевуа
29
Авуну
35
Н'Кололо
25
Фере
11
Мбенг
23
Роделен
18
Сантини
Остались в запасе
Страсбур
Кан
90
Александр Окиджа
ВР
21
Йоанн Салмье
ЦЗ
6
Жереми Гримм
ЦП
13
Исан Сако
ЦП
13
Стефан Баокен
ЦФ
9
Идрисс Саади
ЦФ
13
Жереми Блаяк
ЦФ
Главный тренер
Уго Оливейра
15
Юссеф Айт Беннассер
ОП
30
Брис Самба
ВР
8
Стеф Питерс
ЦЗ
4
Исмаэль Диоманд
ЦП
22
Жонатан Делаплас
ЦП
Главный тренер
Фабьен Меркадаль
Остались в запасе
90
Александр Окиджа
ВР
21
Йоанн Салмье
ЦЗ
6
Жереми Гримм
ЦП
13
Исан Сако
ЦП
13
Стефан Баокен
ЦФ
9
Идрисс Саади
ЦФ
13
Жереми Блаяк
ЦФ
Остались в запасе
15
Юссеф Айт Беннассер
ОП
30
Брис Самба
ВР
8
Стеф Питерс
ЦЗ
4
Исмаэль Диоманд
ЦП
22
Жонатан Делаплас
ЦП
Главный тренер
Уго Оливейра
Главный тренер
Фабьен Меркадаль
Статистика матча Страсбур - Кан
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Страсбур
Франция. Лига 1, 11 тур
Страсбур
- : -
21.11.2026
Брест
Франция. Лига 1, 10 тур
Тулуза
3 : 1
06.11.2026
Страсбур
Франция. Лига 1, 9 тур
Страсбур
5 : 1
01.11.2026
Осер
Франция. Лига 1, 8 тур
Ренн
3 : 0
25.10.2026
Страсбур
Франция. Лига 1, 7 тур
Страсбур
1 : 3
17.10.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 6 тур
Ницца
2 : 1
11.10.2026
Страсбур
Кан
Франция. Третья лига, 13 тур
Амьен
- : -
19.11.2026
Кан
Франция. Третья лига, 12 тур
Кан
1 : 0
07.11.2026
Версаль
Франция. Третья лига, 11 тур
Ле-Пюи
2 : 2
31.10.2026
Кан
Франция. Третья лига, 10 тур
Кан
2 : 1
15.10.2026
Ля Рош-сюр-Йон
Франция. Третья лига, 9 тур
Флери
3 : 2
03.10.2026
Кан
Франция. Третья лига, 8 тур
Кан
3 : 2
24.09.2026
Руан
Информация о матче
Стадион:
Стад де ла Мено
Где смотреть матч:
МАТЧ! Футбол 3
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