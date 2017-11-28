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АПЛ 2026/2027
Лестер - Тоттенхэм
Лестер - Тоттенхэм: обзор матча 28 ноября 2017
Лестер
28.11.2017, вторник, 22:45
Англия. Премьер-лига, 14 тур
2 : 1
Завершен
Тоттенхэм
13'
Д. Варди
45+1'
Р. Марез
79'
Г. Кейн
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лестер - Тоттенхэм
Желтая карточка
К. Шмейхель
90'
+5
89'
Желтая карточка
Э. Ламела
79'
ГОЛ! 2:1!
Г. Кейн
Пас отдал
Э. Ламела
ГОЛ! 2:0!
Р. Марез
Пас отдал
О. Ндиди
45'
+1
20'
Желтая карточка
Я. Вертонген
ГОЛ! 1:0!
Д. Варди
Пас отдал
М. Олбрайтон
13'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лестер
1
Каспер Шмейхель
ВР
33
Бен Чилвел
ЛЗ
2
Дэнни Симпсон
ЦЗ
5
Уэс Морган
ЦЗ
5
Гарри Магуайр
ЦЗ
10
Висенте Иборра
ЦП
4
Онини Ндиди
ЦП
11
Марк Олбрайтон
ПП
26
Рияд Марез
ПВ
30
Синджи Оказаки
ЦФ
9
Джейми Варди
ЦФ
Главный тренер
Рассел Мартин
Тоттенхэм
1
Уго Льорис
ВР
3
Дэнни Роуз
ЛЗ
14
Ян Вертонген
ЦЗ
6
Дэвинсон Санчес
ЦЗ
15
Эрик Дайер
ЦЗ
92
Серж Орье
ПЗ
8
Мусса Дембеле
ЦП
17
Мусса Сиссоко
ЦП
8
Деле Алли
АП
24
Кристиан Эриксен
АП
9
Гарри Кейн
ЦФ
Главный тренер
Роберто Де Дзерби
Лестер
29
Бен Хамер
ВР
12
Даниэль Амарти
ЦЗ
15
Александар Драгович
ЦЗ
10
Демарай Грей
ЛВ
8
Хамза Чодури
ЦП
10
Энди Кинг
ЦП
19
Ислам Слимани
ЦФ
Тоттенхэм
13
Михел Ворм
ВР
4
Бен Дэвис
ЛЗ
8
Хуан Фойт
ЦЗ
2
Киран Триппьер
ПЗ
7
Хын-Мин Сон
ЛВ
9
Эрик Ламела
ПВ
12
Фернандо Льоренте
ЦФ
4-3-1-2
1
Шмейхель
33
Чилвел
5
Морган
5
Магуайр
2
Симпсон
10
Иборра
4
Ндиди
11
Олбрайтон
26
Марез
9
Варди
30
Оказаки
3-2-2-2-1
1
Льорис
14
Вертонген
6
Санчес
15
Дайер
92
Орье
3
Роуз
8
Дембеле
17
Сиссоко
8
Алли
24
Эриксен
9
Кейн
Остались в запасе
Лестер
Тоттенхэм
12
Даниэль Амарти
ЦЗ
10
Демарай Грей
ЛВ
29
Бен Хамер
ВР
15
Александар Драгович
ЦЗ
8
Хамза Чодури
ЦП
10
Энди Кинг
ЦП
19
Ислам Слимани
ЦФ
Главный тренер
Рассел Мартин
13
Михел Ворм
ВР
4
Бен Дэвис
ЛЗ
8
Хуан Фойт
ЦЗ
2
Киран Триппьер
ПЗ
7
Хын-Мин Сон
ЛВ
9
Эрик Ламела
ПВ
12
Фернандо Льоренте
ЦФ
Главный тренер
Роберто Де Дзерби
Остались в запасе
12
Даниэль Амарти
ЦЗ
10
Демарай Грей
ЛВ
29
Бен Хамер
ВР
15
Александар Драгович
ЦЗ
8
Хамза Чодури
ЦП
10
Энди Кинг
ЦП
19
Ислам Слимани
ЦФ
Остались в запасе
13
Михел Ворм
ВР
4
Бен Дэвис
ЛЗ
8
Хуан Фойт
ЦЗ
2
Киран Триппьер
ПЗ
7
Хын-Мин Сон
ЛВ
9
Эрик Ламела
ПВ
12
Фернандо Льоренте
ЦФ
Главный тренер
Рассел Мартин
Главный тренер
Роберто Де Дзерби
Статистика матча Лестер - Тоттенхэм
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Лестер
Англия. Первая лига, 16 тур
Хаддерсфилд Таун
- : -
21.11.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 14 тур
Лестер
2 : 2
31.10.2026
Стивенидж
Англия. Первая лига, 8 тур
Лестер
3 : 0
27.10.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 13 тур
Лутон Таун
2 : 1
24.10.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 12 тур
Бромли
0 : 4
20.10.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 11 тур
Лестер
2 : 1
17.10.2026
Донкастер Роверс
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Тоттенхэм
- : -
21.11.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Лидс
1 : 0
07.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Тоттенхэм
3 : 1
19.10.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Манчестер Юнайтед
1 : 1
10.10.2026
Тоттенхэм
Информация о матче
Стадион:
Кинг Пауэр
Где смотреть матч:
МАТЧ! Футбол 2
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