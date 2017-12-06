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    Расписание матчей 06-12-2017

    ноябрь 2017
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3
    декабрь 2017
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
    январь 2018
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4
    Предыдущий день Следующий день
    Клубный чемпионат мира 2017, 1/8 финала
    6 декабря, среда
    20:00
    Аль-Джазира
    1:0
    Окленд Сити
    Матч завершен
    Лига чемпионов (2017/2018), 6 тур, группа E
    6 декабря, среда
    22:45
    Марибор
    1:1
    Севилья
    Матч завершен
    6 декабря, среда
    22:45
    Ливерпуль
    7:0
    Спартак
    Матч завершен
    Лига чемпионов (2017/2018), 6 тур, группа F
    6 декабря, среда
    22:45
    Фейеноорд
    2:1
    Наполи
    Матч завершен
    6 декабря, среда
    22:45
    Шахтер
    2:1
    Манчестер Сити
    Матч завершен
    Лига чемпионов (2017/2018), 6 тур, группа G
    6 декабря, среда
    22:45
    РБ Лейпциг
    1:2
    Бешикташ
    Матч завершен
    6 декабря, среда
    22:45
    Порту
    5:2
    Монако
    Матч завершен
    Лига чемпионов (2017/2018), 6 тур, группа H
    6 декабря, среда
    22:45
    Реал
    3:2
    Боруссия
    Матч завершен
    6 декабря, среда
    22:45
    Тоттенхэм
    3:0
    АПОЭЛ
    Матч завершен
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