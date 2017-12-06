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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Реал - Боруссия Д
Реал - Боруссия Д: обзор матча 06 декабря 2017
Реал
06.12.2017, среда, 22:45
Лига чемпионов, группа H, 6 тур
3 : 2
Завершен
Боруссия Д
8'
Б. Майорал
12'
К. Роналду
81'
Л. Васкес
43'
П. Обамеянг
49'
П. Обамеянг
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Реал - Боруссия Д
ГОЛ! 3:2!
Л. Васкес
Пас отдал
Т. Эрнандес
81'
49'
ГОЛ! 2:2!
П. Обамеянг
43'
ГОЛ! 2:1!
П. Обамеянг
Пас отдал
М. Шмельцер
16'
Желтая карточка
М. Бартра
ГОЛ! 2:0!
К. Роналду
Пас отдал
М. Ковачич
12'
ГОЛ! 1:0!
Б. Майорал
Пас отдал
Иско
8'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Реал
1
Кейлор Навас
ВР
19
Тео Эрнандес
ЛЗ
19
Рафаэль Варан
ЦЗ
93
Серхио Рамос
ЦЗ
6
Начо
ЦЗ
5
Каземиро
ОП
8
Матео Ковачич
ЦП
22
Иско
АП
17
Лукас Васкес
ПВ
7
Криштиану Роналду
ЦФ
9
Борха Майорал
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Боруссия Д
1
Роман Бюрки
ВР
22
Рафаэль Геррейру
ЛЗ
19
Сократис Папастатопулос
ЦЗ
5
Марк Бартра
ЦЗ
3
Невен Суботич
ЦЗ
29
Марсель Шмельцер
ЦЗ
8
Нури Шахин
ЦП
81
Махмуд Дауд
ЦП
10
Синдзи Кагава
АП
11
Кристиан Пулишич
ПВ
7
Пьер-Эмерик Обамеянг
ЦФ
Главный тренер
Нико Ковач
Реал
1
Кико Касилья
ВР
12
Марсело
ЛЗ
14
Маркос Льоренте
ЦП
14
Лука Модрич
ЦП
25
Даниэль Себальос
ЦП
10
Марко Асенсио
ПВ
9
Карим Бензема
ЦФ
Боруссия Д
1
Роман Вайденфеллер
ВР
21
Омер Топрак
ЦЗ
23
Дан-Аксель Загаду
ЦЗ
5
Юлиан Вайгль
ОП
20
Андре Шюррле
ЦП
9
Александер Исак
ЦФ
7
Андрей Ярмоленко
ЦФ
4-1-1-2-2
1
Навас
19
Эрнандес
93
Рамос
6
Начо
19
Варан
5
Каземиро
8
Ковачич
22
Иско
17
Васкес
9
Майорал
7
Роналду
3-2-2-2-1
1
Бюрки
5
Бартра
3
Суботич
29
Шмельцер
19
Папастатопулос
22
Геррейру
8
Шахин
81
Дауд
11
Пулишич
10
Кагава
7
Обамеянг
Остались в запасе
Реал
Боруссия Д
10
Марко Асенсио
ПВ
14
Маркос Льоренте
ЦП
1
Кико Касилья
ВР
12
Марсело
ЛЗ
14
Лука Модрич
ЦП
25
Даниэль Себальос
ЦП
9
Карим Бензема
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
1
Роман Вайденфеллер
ВР
21
Омер Топрак
ЦЗ
23
Дан-Аксель Загаду
ЦЗ
5
Юлиан Вайгль
ОП
20
Андре Шюррле
ЦП
9
Александер Исак
ЦФ
7
Андрей Ярмоленко
ЦФ
Главный тренер
Нико Ковач
Остались в запасе
10
Марко Асенсио
ПВ
14
Маркос Льоренте
ЦП
1
Кико Касилья
ВР
12
Марсело
ЛЗ
14
Лука Модрич
ЦП
25
Даниэль Себальос
ЦП
9
Карим Бензема
ЦФ
Остались в запасе
1
Роман Вайденфеллер
ВР
21
Омер Топрак
ЦЗ
23
Дан-Аксель Загаду
ЦЗ
5
Юлиан Вайгль
ОП
20
Андре Шюррле
ЦП
9
Александер Исак
ЦФ
7
Андрей Ярмоленко
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Главный тренер
Нико Ковач
Статистика матча Реал - Боруссия Д
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Реал
Испания. Примера, 13 тур
Реал
- : -
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
АЕК
2 : 3
04.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Расинг
0 : 3
01.11.2026
Реал
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
Реал
4 : 1
21.10.2026
РБ Лейпциг
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
- : -
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Боруссия Д
2 : 1
07.11.2026
Эльверсберг
Лига чемпионов, Общий этап
Боруссия Д
2 : 1
04.11.2026
Бетис
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия Д
3 : 2
27.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 7 тур
Боруссия Д
1 : 0
24.10.2026
Айнтрахт
Информация о матче
Стадион:
Бернабеу
Где смотреть матч:
МАТЧ! Футбол 1
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