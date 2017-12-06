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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Ливерпуль - Спартак
Ливерпуль - Спартак: обзор матча 06 декабря 2017
Ливерпуль
06.12.2017, среда, 22:45
Лига чемпионов, группа E, 6 тур
7 : 0
Завершен
Спартак
4'
Ф. Коутиньо (П)
15'
Ф. Коутиньо
19'
Р. Фирмино
47'
С. Мане
50'
Ф. Коутиньо
76'
С. Мане
86'
М. Салах
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ливерпуль - Спартак
ГОЛ! 7:0!
М. Салах
Пас отдал
Д. Милнер
86'
ГОЛ! 6:0!
С. Мане
Пас отдал
Д. Старридж
76'
75'
Замена
А. Самедов
️️️️
К. Промес
Замена
Д. Старридж
️️️️
Р. Фирмино
72'
62'
Желтая карточка
Фернандо
Замена
Т. Александер-Арнольд
️️️️
Д. Ловрен
60'
60'
Замена
М. Пашалич
️️️️
Г. Джикия
59'
Травма
Г. Джикия
51'
Замена
Л. Мельгарехо
️️️️
З. Луиш
ГОЛ! 5:0!
Ф. Коутиньо
Пас отдал
Р. Фирмино
50'
ГОЛ! 4:0!
С. Мане
Пас отдал
Д. Милнер
47'
Замена
Д. Милнер
️️️️
А. Морено
45'
+1
Травма
А. Морено
42'
ГОЛ! 3:0!
Р. Фирмино
19'
ГОЛ! 2:0!
Ф. Коутиньо
Пас отдал
Р. Фирмино
15'
Желтая карточка
Э. Джан
6'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Ф. Коутиньо
4'
3'
Желтая карточка
Г. Джикия
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ливерпуль
1
Лорис Кариус
ВР
5
Альберто Морено
ЛЗ
6
Деян Ловрен
ЦЗ
24
Рагнар Клаван
ЦЗ
2
Джо Гомес
ПЗ
11
Филиппе Коутиньо
ЛВ
10
Садио Мане
ЛВ
23
Эмре Джан
ОП
23
Джорджиньо Вейналдум
ЦП
10
Мохамед Салах
ПВ
9
Роберто Фирмино
ЦФ
Главный тренер
Юрген Клопп
Спартак
57
Александр Селихов
ВР
35
Сердар Таски
ЦЗ
14
Георгий Джикия
ЦЗ
16
Сальваторе Боккетти
ЦЗ
38
Андрей Ещенко
ПЗ
10
Квинси Промес
ЛВ
20
Фернандо
ОП
88
Денис Глушаков
ЦП
47
Роман Зобнин
ЦП
29
Зе Луиш
ЦФ
4
Луис Адриано
ЦФ
Главный тренер
Массимо Каррера
Ливерпуль
22
Симон Миньоле
ВР
2
Трент Александер-Арнольд
ПЗ
20
Джеймс Милнер
ЦП
14
Джордан Хендерсон
ЦП
21
Алекс Окслэд-Чемберлен
ЦП
15
Даниэль Старридж
ЦФ
22
Доминик Соланке
ЦФ
Спартак
32
Артем Ребров
ВР
10
Лоренцо Мельгарехо
ЛЗ
2
Илья Кутепов
ЦЗ
32
Педро Роша
ЛВ
71
Ивелин Попов
ЦП
8
Марио Пашалич
АП
19
Александр Самедов
ПП
4-1-1-3-1
1
Кариус
5
Морено
6
Ловрен
24
Клаван
2
Гомес
23
Джан
23
Вейналдум
10
Мане
11
Коутиньо
10
Салах
9
Фирмино
4-1-2-1-2
57
Селихов
38
Ещенко
14
Джикия
16
Боккетти
35
Таски
20
Фернандо
88
Глушаков
47
Зобнин
10
Промес
4
Адриано
29
Зе Луиш
6
Ловрен
2
Александер-Арнольд
2
Александер-Арнольд
6
Ловрен
5
Морено
20
Милнер
20
Милнер
5
Морено
9
Фирмино
15
Старридж
15
Старридж
9
Фирмино
29
Зе Луиш
10
Мельгарехо
10
Мельгарехо
29
Зе Луиш
14
Джикия
8
Пашалич
8
Пашалич
14
Джикия
10
Промес
19
Самедов
19
Самедов
10
Промес
Остались в запасе
Ливерпуль
Спартак
22
Симон Миньоле
ВР
14
Джордан Хендерсон
ЦП
21
Алекс Окслэд-Чемберлен
ЦП
22
Доминик Соланке
ЦФ
Главный тренер
Юрген Клопп
32
Артем Ребров
ВР
2
Илья Кутепов
ЦЗ
71
Ивелин Попов
ЦП
32
Педро Роша
ЛВ
Главный тренер
Массимо Каррера
Остались в запасе
22
Симон Миньоле
ВР
14
Джордан Хендерсон
ЦП
21
Алекс Окслэд-Чемберлен
ЦП
22
Доминик Соланке
ЦФ
Остались в запасе
32
Артем Ребров
ВР
2
Илья Кутепов
ЦЗ
71
Ивелин Попов
ЦП
32
Педро Роша
ЛВ
Главный тренер
Юрген Клопп
Главный тренер
Массимо Каррера
Статистика матча Ливерпуль - Спартак
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
- : -
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
3 : 2
04.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ливерпуль
2 : 0
25.10.2026
Брайтон
Спартак
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо Мх
- : -
22.11.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Спартак
2 : 1
08.11.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 4
01.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 5 тур
Спартак
1 : 0
28.10.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 12 тур
ЦСКА
2 : 0
25.10.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Спартак
4 : 0
18.10.2026
Рубин
Информация о матче
Главный судья:
Шимон Марциняк
(Плоцк)
Стадион:
Энфилд Роуд
Где смотреть матч:
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