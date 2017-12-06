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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Марибор - Севилья
Марибор - Севилья: обзор матча 06 декабря 2017
Марибор
06.12.2017, среда, 22:45
Лига чемпионов, группа E, 6 тур
1 : 1
Завершен
Севилья
10'
М. Таварес
75'
Гансо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Марибор - Севилья
Желтая карточка
М. Милец
77'
75'
ГОЛ! 1:1!
Гансо
Желтая карточка
Д. Богар
50'
Желтая карточка
А. Пихлер
35'
ГОЛ! 1:0!
М. Таварес
Пас отдал
М. Милец
10'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Марибор
33
Ясмин Ханданович
ВР
28
Митя Вилер
ЦЗ
4
Марко Шулер
ЦЗ
6
Жан-Клод Биллонг
ЦЗ
22
Мартин Милец
ЦЗ
39
Дамьян Богар
ЦП
8
Алекс Пихлер
ЦП
4
Блаж Врховец
ЦП
8
Марван Кабха
ЦП
9
Маркос Таварес
ЦФ
Главный тренер
Радован Каранович
Севилья
15
Серхио Рико
ВР
18
Серхио Эскудеро
ЛЗ
24
Симон Кьер
ЦЗ
25
Габриэль Меркадо
ЦЗ
2
Клеман Лангле
ЦЗ
19
Гидо Писсаро
ЦП
11
Эвер Банега
ЦП
7
Михаэль Крон-Дели
ЦП
7
Пабло Сарабия
ПВ
32
Хоакин Корреа
ЦФ
10
Виссам Бен-Йеддер
ЦФ
Главный тренер
Луис Гарсия Пласа
Марибор
14
Мартин Крамарич
ЛВ
30
Валон Ахмеди
ЦП
18
Матей Палчич
ЦП
10
Дино Хотич
ЦП
22
Даре Вршич
ЦП
Севилья
13
Давид Сорья
ВР
16
Хесус Навас
ПЗ
30
Йоханнес Гайс
ЦП
10
Гансо
ЦП
20
Франко Васкес
АП
3
Нолито
ЦФ
10
Луис Муриэль
ЦФ
4-4-1
33
Ханданович
28
Вилер
6
Биллонг
22
Милец
4
Шулер
39
Богар
4
Врховец
8
Кабха
8
Пихлер
9
Таварес
4-3-1-2
15
Серхио Рико
24
Кьер
25
Меркадо
2
Лангле
18
Эскудеро
19
Писсаро
11
Банега
7
Крон-Дели
7
Сарабия
10
Бен-Йеддер
32
Корреа
Остались в запасе
Марибор
Севилья
14
Мартин Крамарич
ЛВ
30
Валон Ахмеди
ЦП
18
Матей Палчич
ЦП
10
Дино Хотич
ЦП
22
Даре Вршич
ЦП
Главный тренер
Радован Каранович
13
Давид Сорья
ВР
16
Хесус Навас
ПЗ
30
Йоханнес Гайс
ЦП
10
Гансо
ЦП
20
Франко Васкес
АП
3
Нолито
ЦФ
10
Луис Муриэль
ЦФ
Главный тренер
Луис Гарсия Пласа
Остались в запасе
14
Мартин Крамарич
ЛВ
30
Валон Ахмеди
ЦП
18
Матей Палчич
ЦП
10
Дино Хотич
ЦП
22
Даре Вршич
ЦП
Остались в запасе
13
Давид Сорья
ВР
16
Хесус Навас
ПЗ
30
Йоханнес Гайс
ЦП
10
Гансо
ЦП
20
Франко Васкес
АП
3
Нолито
ЦФ
10
Луис Муриэль
ЦФ
Главный тренер
Радован Каранович
Главный тренер
Луис Гарсия Пласа
Статистика матча Марибор - Севилья
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
0
Матчи команд
Марибор
Словения. Первая Лига, 16 тур
Марибор
- : -
22.11.2026
НК Нафта Лендава
Словения. Первая Лига, 15 тур
Браво
2 : 1
07.11.2026
Марибор
Словения. Первая Лига, 14 тур
Марибор
0 : 1
31.10.2026
Олимпия
Словения. Первая Лига, 13 тур
Копер
4 : 0
27.10.2026
Марибор
Словения. Первая Лига, 12 тур
Марибор
0 : 0
18.10.2026
Целе
Словения. Первая Лига, 11 тур
Бринье Гросуплье
1 : 2
11.10.2026
Марибор
Севилья
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
- : -
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Севилья
0 : 0
06.11.2026
Алавес
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
2 : 0
26.10.2026
Осасуна
Испания. Примера, 9 тур
Реал
4 : 1
18.10.2026
Севилья
Испания. Примера, 8 тур
Леванте
3 : 3
12.10.2026
Севилья
Информация о матче
Стадион:
Людски врт
Где смотреть матч:
МАТЧ! Футбол 2
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