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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Шахтер - Манчестер Сити
Шахтер - Манчестер Сити: обзор матча 06 декабря 2017
Шахтер
06.12.2017, среда, 22:45
Лига чемпионов, группа F, 6 тур
2 : 1
Завершен
Манчестер Сити
26'
Бернард
32'
Исмаили
90+2'
С. Агуэро (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Шахтер - Манчестер Сити
90'
+2
ГОЛ с пенальти! 2:1!
С. Агуэро
57'
Желтая карточка
И. Гюндоган
ГОЛ! 2:0!
Исмаили
Пас отдал
Марлос
32'
ГОЛ! 1:0!
Бернард
Пас отдал
Марлос
26'
22'
Желтая карточка
Данило
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шахтер
30
Андрей Пятов
ВР
31
Исмаили
ЛЗ
44
Ярослав Ракицкий
ЦЗ
18
Иван Ордец
ЦЗ
91
Богдан Бутко
ЦЗ
11
Бернард
ЛВ
27
Тарас Степаненко
ОП
7
Фред
ЦП
10
Марлос
ПВ
11
Тайсон
ЦФ
14
Факундо Феррейра
ЦФ
Главный тренер
Арда Туран
Манчестер Сити
31
Эдерсон
ВР
5
Эльяким Мангала
ЦЗ
4
Тосин Адарабиойо
ЦЗ
13
Данило
ПЗ
47
Фил Фоден
ЛВ
5
Фернандиньо
ЦП
42
Яя Туре
ЦП
20
Илкай Гюндоган
ЦП
20
Бернарду Силва
АП
10
Лерой Сане
ПВ
9
Габриэл Жезус
ЦФ
Главный тренер
Энцо Мареска
Шахтер
30
Никита Шевченко
ВР
5
Давид Хочолава
ЦЗ
6
Марсио Азеведо
ЦЗ
7
Иван Петряк
ЛВ
21
Виктор Коваленко
АП
31
Дентиньо
ЦФ
Манчестер Сити
1
Клаудио Браво
ВР
30
Николас Отаменди
ЦЗ
2
Кайл Уокер
ПЗ
19
Рахим Стерлинг
ЛВ
10
Серхио Агуэро
ЦФ
4-1-1-2-2
30
Пятов
31
Исмаили
18
Ордец
91
Бутко
44
Ракицкий
27
Степаненко
7
Фред
11
Бернард
10
Марлос
14
Феррейра
11
Тайсон
3-3-3-1
31
Эдерсон
13
Данило
4
Адарабиойо
5
Мангала
5
Фернандиньо
42
Туре
20
Гюндоган
10
Сане
20
Силва
47
Фоден
9
Жезус
Остались в запасе
Шахтер
Манчестер Сити
7
Иван Петряк
ЛВ
31
Дентиньо
ЦФ
30
Никита Шевченко
ВР
5
Давид Хочолава
ЦЗ
6
Марсио Азеведо
ЦЗ
21
Виктор Коваленко
АП
Главный тренер
Арда Туран
1
Клаудио Браво
ВР
30
Николас Отаменди
ЦЗ
2
Кайл Уокер
ПЗ
19
Рахим Стерлинг
ЛВ
10
Серхио Агуэро
ЦФ
Главный тренер
Энцо Мареска
Остались в запасе
7
Иван Петряк
ЛВ
31
Дентиньо
ЦФ
30
Никита Шевченко
ВР
5
Давид Хочолава
ЦЗ
6
Марсио Азеведо
ЦЗ
21
Виктор Коваленко
АП
Остались в запасе
1
Клаудио Браво
ВР
30
Николас Отаменди
ЦЗ
2
Кайл Уокер
ПЗ
19
Рахим Стерлинг
ЛВ
10
Серхио Агуэро
ЦФ
Главный тренер
Арда Туран
Главный тренер
Энцо Мареска
Статистика матча Шахтер - Манчестер Сити
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Шахтер
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Шахтер
- : -
20.11.2026
Левый берег
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Шахтер
0 : 0
08.11.2026
Динамо К
Лига чемпионов, Общий этап
Шахтер
0 : 1
03.11.2026
Спортинг
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Шахтер
2 : 0
30.10.2026
Оболонь
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Шахтер
0 : 0
24.10.2026
Заря
Лига чемпионов, Общий этап
Интер
1 : 0
21.10.2026
Шахтер
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
- : -
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
07.11.2026
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
2 : 3
04.11.2026
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Сити
0 : 1
31.10.2026
Брайтон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Манчестер Сити
2 : 2
28.10.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Астон Вилла
2 : 1
24.10.2026
Манчестер Сити
Информация о матче
Стадион:
Арена-Львов
Где смотреть матч:
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