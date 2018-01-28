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    Расписание матчей 28-01-2018

    декабрь 2017
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
    январь 2018
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4
    февраль 2018
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 1 2 3 4
    Предыдущий день Следующий день
    Турция. Суперлига (2017/2018), 19 тур
    28 января, воскресенье
    13:30
    Йени Малатьяспор
    1:0
    Сивасспор
    Матч завершен
    28 января, воскресенье
    16:00
    Акхисар Беледиеспор
    1:1
    Антальяспор
    Матч завершен
    28 января, воскресенье
    19:00
    Трабзонспор
    1:1
    Фенербахче
    Матч завершен
    Испания. Сегунда (2017/2018), 24 тур
    28 января, воскресенье
    14:00
    Леонеса
    2:1
    Севилья
    Матч завершен
    28 января, воскресенье
    18:00
    Спортинг
    2:0
    Химнастик
    Матч завершен
    28 января, воскресенье
    20:00
    Альмерия
    0:0
    Нумансия
    Матч завершен
    28 января, воскресенье
    20:00
    Уэска
    1:0
    Осасуна
    Матч завершен
    28 января, воскресенье
    22:00
    Тенерифе
    0:0
    Вальядолид
    Матч завершен
    Испания. Примера (2017/2018), 21 тур
    28 января, воскресенье
    14:00
    Леганес
    3:2
    Эспаньол
    Матч завершен
    28 января, воскресенье
    18:15
    Атлетико
    3:0
    Лас-Пальмас
    Матч завершен
    28 января, воскресенье
    20:30
    Севилья
    1:1
    Хетафе
    Матч завершен
    28 января, воскресенье
    22:45
    Барселона
    2:1
    Алавес
    Матч завершен
    Италия. Серия А (2017/2018), 22 тур
    28 января, воскресенье
    14:30
    СПАЛ
    1:1
    Интер
    Матч завершен
    28 января, воскресенье
    17:00
    Дженоа
    0:1
    Удинезе
    Матч завершен
    28 января, воскресенье
    17:00
    Кротоне
    1:1
    Кальяри
    Матч завершен
    28 января, воскресенье
    17:00
    Наполи
    3:1
    Болонья
    Матч завершен
    28 января, воскресенье
    17:00
    Торино
    3:0
    Беневенто
    Матч завершен
    28 января, воскресенье
    17:00
    Фиорентина
    1:4
    Верона
    Матч завершен
    28 января, воскресенье
    20:00
    Милан
    2:1
    Лацио
    Матч завершен
    28 января, воскресенье
    22:45
    Рома
    0:1
    Сампдория
    Матч завершен
    Голландия. Эредивизие (2017/2018), 20 тур
    28 января, воскресенье
    14:30
    Утрехт
    0:0
    Аякс
    Матч завершен
    28 января, воскресенье
    16:30
    Рода
    2:1
    Экселсиор
    Матч завершен
    28 января, воскресенье
    16:30
    Фейеноорд
    3:1
    АДО Ден Хааг
    Матч завершен
    28 января, воскресенье
    18:45
    Виллем II
    0:2
    АЗ Алкмаар
    Матч завершен
    Греция. Суперлига (2017/2018), 19 тур
    28 января, воскресенье
    16:00
    Панетоликос
    0:1
    ПАОК
    Матч завершен
    28 января, воскресенье
    18:15
    Атромитос
    1:0
    Ларисса
    Матч завершен
    28 января, воскресенье
    18:15
    Ксанти
    2:1
    Левадиакос
    Матч завершен
    28 января, воскресенье
    18:15
    Паниониос
    0:1
    ПАС
    Матч завершен
    28 января, воскресенье
    20:30
    Астерас
    1:1
    Олимпиакос
    Матч завершен
    Англия. Кубок (2017/2018), 1/16 финала
    28 января, воскресенье
    16:30
    Челси
    3:0
    Ньюкасл
    Матч завершен
    28 января, воскресенье
    19:00
    Кардифф
    0:2
    Манчестер Сити
    Матч завершен
    Бельгия. Про-Лига (2017/2018), 24 тур
    28 января, воскресенье
    16:30
    Гент
    2:0
    Брюгге
    Матч завершен
    28 января, воскресенье
    20:00
    Стандард
    3:3
    Андерлехт
    Матч завершен
    28 января, воскресенье
    22:00
    Остенде
    2:3
    Локерен
    Матч завершен
    Шотландия. Премьер-Лига (2017/2018), 24 тур
    28 января, воскресенье
    17:00
    Росс Каунти
    1:2
    Рейнджерс
    Матч завершен
    Франция. Лига 1 (2017/2018), 23 тур
    28 января, воскресенье
    17:00
    Лилль
    2:1
    Страсбур
    Матч завершен
    28 января, воскресенье
    19:00
    Бордо
    3:1
    Лион
    Матч завершен
    28 января, воскресенье
    23:00
    Марсель
    2:2
    Монако
    Матч завершен
    Германия. Бундеслига (2017/2018), 20 тур
    28 января, воскресенье
    17:30
    Байер
    2:0
    Майнц
    Матч завершен
    28 января, воскресенье
    20:00
    Ганновер-96
    0:1
    Вольфсбург
    Матч завершен
    Товарищеские матчи 2018
    28 января, воскресенье
    18:00
    Зенит
    4:1
    Гуанчжоу Эвергранд
    Матч завершен
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