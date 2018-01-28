декабрь 2017
январь 2018
Турция. Суперлига (2017/2018), 19 тур
28 января, воскресенье
13:30
Матч завершен
28 января, воскресенье
16:00
Матч завершен
28 января, воскресенье
19:00
Матч завершен
Испания. Сегунда (2017/2018), 24 тур
28 января, воскресенье
22:00
Матч завершен
Испания. Примера (2017/2018), 21 тур
Италия. Серия А (2017/2018), 22 тур
28 января, воскресенье
17:00
Матч завершен
Голландия. Эредивизие (2017/2018), 20 тур
Греция. Суперлига (2017/2018), 19 тур
28 января, воскресенье
16:00
Матч завершен
28 января, воскресенье
18:15
Матч завершен
28 января, воскресенье
20:30
Матч завершен
Англия. Кубок (2017/2018), 1/16 финала
Бельгия. Про-Лига (2017/2018), 24 тур
Шотландия. Премьер-Лига (2017/2018), 24 тур
28 января, воскресенье
17:00
Матч завершен
Франция. Лига 1 (2017/2018), 23 тур
Германия. Бундеслига (2017/2018), 20 тур
28 января, воскресенье
20:00
Матч завершен
Товарищеские матчи 2018
28 января, воскресенье
18:00
Матч завершен