Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Барселона - Алавес
Барселона - Алавес: обзор матча 28 января 2018
Барселона
28.01.2018, воскресенье, 22:45
Испания. Примера, 21 тур
2 : 1
Завершен
Алавес
72'
Л. Суарес
84'
Л. Месси
23'
Д. Гуидетти
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Барселона - Алавес
89'
Замена
Э. Демирович
️️️️
Р. Дуарте
ГОЛ! 2:1!
Л. Месси
84'
75'
Замена
М. Эль-Хаддади
️️️️
Д. Гуидетти
ГОЛ! 1:1!
Л. Суарес
Пас отдал
А. Иньеста
72'
Замена
П. Алькасер
️️️️
Ф. Коутиньо
66'
63'
Замена
А. Педраса
️️️️
Э. Перес
Замена
Ж. Альба
️️️️
Л. Динь
52'
Замена
С. Роберто
️️️️
Н. Семеду
52'
27'
Желтая карточка
Р. Дуарте
23'
ГОЛ! 0:1!
Д. Гуидетти
Пас отдал
И. Гомес
22'
Желтая карточка
М. Вакасо
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Барселона
1
Марк-Андре тер Стеген
ВР
12
Люка Динь
ЛЗ
14
Самуэль Умтити
ЦЗ
3
Жерар Пике
ЦЗ
27
Нельсон Семеду
ПЗ
11
Филиппе Коутиньо
ЛВ
8
Андрес Иньеста
ЦП
18
Паулиньо
ЦП
11
Иван Ракитич
ЦП
10
Лионель Месси
ПВ
9
Луис Суарес
ЦФ
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Алавес
1
Фернандо Пачеко
ВР
5
Рубен Дуарте
ЛЗ
3
Гильермо Марипан
ЦЗ
5
Виктор Лагвардия
ЦЗ
4
Алексис
ПЗ
30
Эрнан Перес
ЛП
10
Альваро Медран
ЦП
22
Мубарак Вакасо
ЦП
11
Ибаи Гомес
ПП
11
Джон Гуидетти
ЦФ
19
Рубен Собрино
ЦФ
Главный тренер
Абелардо Фернандес
Барселона
24
Яспер Силлессен
ВР
18
Жорди Альба
ЛЗ
22
Йерри Мина
ЦЗ
22
Алейш Видаль
ПЗ
5
Серхио Бускетс
ОП
6
Серджи Роберто
ЦП
9
Пако Алькасер
ЦФ
Алавес
1
Антонио Сивера
ВР
23
Альфонсо Педраса
ЛЗ
26
Адриан Дигес
ЦЗ
2
Карлос Вигарай
ЦЗ
20
Мартин Агиррегабирия
ПЗ
16
Мунир Эль-Хаддади
ЦФ
10
Эрмедин Демирович
ЦФ
4-3-2-1
1
тер Стеген
12
Динь
14
Умтити
3
Пике
27
Семеду
8
Иньеста
18
Паулиньо
11
Ракитич
11
Коутиньо
10
Месси
9
Суарес
4-4-2
1
Пачеко
4
Алексис
3
Марипан
5
Лагвардия
5
Дуарте
11
Гомес
10
Медран
22
Вакасо
30
Перес
19
Собрино
11
Гуидетти
27
Семеду
6
Роберто
6
Роберто
27
Семеду
12
Динь
18
Альба
18
Альба
12
Динь
11
Коутиньо
9
Алькасер
9
Алькасер
11
Коутиньо
30
Перес
23
Педраса
23
Педраса
30
Перес
11
Гуидетти
16
Эль-Хаддади
16
Эль-Хаддади
11
Гуидетти
5
Дуарте
10
Демирович
10
Демирович
5
Дуарте
Остались в запасе
Барселона
Алавес
24
Яспер Силлессен
ВР
22
Йерри Мина
ЦЗ
22
Алейш Видаль
ПЗ
5
Серхио Бускетс
ОП
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
20
Мартин Агиррегабирия
ПЗ
1
Антонио Сивера
ВР
26
Адриан Дигес
ЦЗ
2
Карлос Вигарай
ЦЗ
Главный тренер
Абелардо Фернандес
Остались в запасе
24
Яспер Силлессен
ВР
22
Йерри Мина
ЦЗ
22
Алейш Видаль
ПЗ
5
Серхио Бускетс
ОП
Остались в запасе
20
Мартин Агиррегабирия
ПЗ
1
Антонио Сивера
ВР
26
Адриан Дигес
ЦЗ
2
Карлос Вигарай
ЦЗ
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Главный тренер
Абелардо Фернандес
Статистика матча Барселона - Алавес
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Барселона
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
- : -
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Испания. Примера, 11 тур
Барселона
6 : 1
31.10.2026
Алавес
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
4 : 2
20.10.2026
Барселона
Алавес
Испания. Примера, 13 тур
Алавес
- : -
21.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 12 тур
Севилья
0 : 0
06.11.2026
Алавес
Испания. Примера, 11 тур
Барселона
6 : 1
31.10.2026
Алавес
Испания. Примера, 10 тур
Алавес
1 : 1
23.10.2026
Малага
Испания. Примера, 9 тур
Сельта
2 : 1
18.10.2026
Алавес
Испания. Примера, 8 тур
Алавес
1 : 2
10.10.2026
Атлетико
Информация о матче
Главный судья:
Игнасио Иглесиас Вильянуэва
(Пуэнтедеуме)
Стадион:
Камп Ноу
Где смотреть матч:
МАТЧ ТВ
Новости команд
Все
Барселона
Алавес
Флик попросил «Барселону» усилить зимой две позиции
Вчера, 20:08
Колыванов оценил, сможет ли Батраков заиграть в «Барселоне» и «Баварии»
Вчера, 11:18
3
Ла Лига: шансы «Алавеса» и «Депортиво» на победу в матче 13-го тура
Вчера, 10:26
Сафонов – в топ-10 самых дорогих вратарей мира
18 ноября
1
Опубликован список номинантов на звание лучшего игрока года от Globe Soccer Awards
18 ноября
Флик попросил «Барселону» усилить зимой две позиции
Вчера, 20:08
Колыванов оценил, сможет ли Батраков заиграть в «Барселоне» и «Баварии»
Вчера, 11:18
3
Сафонов – в топ-10 самых дорогих вратарей мира
18 ноября
1
Опубликован список номинантов на звание лучшего игрока года от Globe Soccer Awards
18 ноября
«Барселона» и «Бавария» просмотрят Батракова: подробности
17 ноября
1
Ла Лига: шансы «Алавеса» и «Депортиво» на победу в матче 13-го тура
Вчера, 10:26
«Севилья» – «Алавес»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 6 ноября 2026
6 ноября
Ла Лига Испания: шансы «Севильи» и «Алавеса» на победу в матче 12 тура
5 ноября
Примера. «Барселона» поглумилась над «Алавесом» (6:1), Ямаль и Рафинья оформили по дублю
1 ноября
«Барселона» – «Алавес»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 31 октября 2026
31 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+