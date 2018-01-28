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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Рома - Сампдория
Рома - Сампдория: обзор матча 28 января 2018
Рома
28.01.2018, воскресенье, 22:45
Италия. Серия А, 22 тур
0 : 1
Завершен
Сампдория
80'
Д. Сапата
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Рома - Сампдория
87'
Желтая карточка
Н. Мурру
80'
ГОЛ! 0:1!
Д. Сапата
Пас отдал
Н. Мурру
Желтая карточка
А. Флоренци
79'
Желтая карточка
А. Коларов
57'
39'
Желтая карточка
Б. Берешиньски
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рома
1
Алиссон
ВР
44
Костас Манолас
ЦЗ
15
Жуан
ЦЗ
11
Александар Коларов
ЦЗ
24
Алессандро Флоренци
ПЗ
92
Стефан Эль-Шаарави
ЛВ
44
Раджа Наингголан
ЦП
8
Кевин Строотман
ЦП
7
Лоренцо Пеллегрини
АП
7
Дженгиз Ундер
ПВ
10
Эдин Джеко
ЦФ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Сампдория
2
Эмилиано Вивиано
ВР
29
Никола Мурру
ЛЗ
26
Матиас Сильвестре
ЦЗ
67
Джанмарко Феррари
ЦЗ
18
Бартош Берешиньски
ЦЗ
34
Лукас Торрейра
ОП
17
Карол Линетти
ЦП
8
Эдгар Баррето
ЦП
11
Гастон Рамирес
АП
10
Джанлука Капрари
ЦФ
91
Дуван Сапата
ЦФ
Рома
1
Лукаш Скорупски
ВР
18
Богдан Лобонц
ВР
33
Эмерсон
ЛЗ
15
Эктор Морено
ЦЗ
17
Федерико Фасио
ЦЗ
16
Даниэле Де Росси
ЦП
33
Бруно Перес
ЦП
8
Жерсон
ЦП
92
Грегор Дефрель
ЦФ
8
Диего Перотти
ЦФ
Сампдория
1
Кристиан Пуджиони
ВР
22
Андреа Тоццо
ВР
13
Васко Реджини
ЛЗ
23
Иван Стринич
ЦЗ
27
Михал Томич
ПЗ
7
Джакопо Сала
ЦП
82
Леонардо Капецци
ЦП
11
Рикардо Альварес
ЦП
26
Валерио Верре
ЦП
27
Фабио Квальярелла
ЦФ
9
Давид Ковнацки
ЦФ
4-2-3-1
1
Алиссон
44
Манолас
15
Жуан
11
Коларов
24
Флоренци
44
Наингголан
8
Строотман
92
Эль-Шаарави
7
Пеллегрини
7
Ундер
10
Джеко
4-1-2-1-2
2
Вивиано
26
Сильвестре
67
Феррари
18
Берешиньски
29
Мурру
34
Торрейра
17
Линетти
8
Баррето
11
Рамирес
91
Сапата
10
Капрари
Остались в запасе
Рома
Сампдория
1
Лукаш Скорупски
ВР
18
Богдан Лобонц
ВР
33
Эмерсон
ЛЗ
15
Эктор Морено
ЦЗ
17
Федерико Фасио
ЦЗ
16
Даниэле Де Росси
ЦП
33
Бруно Перес
ЦП
8
Жерсон
ЦП
92
Грегор Дефрель
ЦФ
8
Диего Перотти
ЦФ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
27
Михал Томич
ПЗ
7
Джакопо Сала
ЦП
1
Кристиан Пуджиони
ВР
22
Андреа Тоццо
ВР
13
Васко Реджини
ЛЗ
23
Иван Стринич
ЦЗ
82
Леонардо Капецци
ЦП
11
Рикардо Альварес
ЦП
26
Валерио Верре
ЦП
27
Фабио Квальярелла
ЦФ
9
Давид Ковнацки
ЦФ
Остались в запасе
1
Лукаш Скорупски
ВР
18
Богдан Лобонц
ВР
33
Эмерсон
ЛЗ
15
Эктор Морено
ЦЗ
17
Федерико Фасио
ЦЗ
16
Даниэле Де Росси
ЦП
33
Бруно Перес
ЦП
8
Жерсон
ЦП
92
Грегор Дефрель
ЦФ
8
Диего Перотти
ЦФ
Остались в запасе
27
Михал Томич
ПЗ
7
Джакопо Сала
ЦП
1
Кристиан Пуджиони
ВР
22
Андреа Тоццо
ВР
13
Васко Реджини
ЛЗ
23
Иван Стринич
ЦЗ
82
Леонардо Капецци
ЦП
11
Рикардо Альварес
ЦП
26
Валерио Верре
ЦП
27
Фабио Квальярелла
ЦФ
9
Давид Ковнацки
ЦФ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Статистика матча Рома - Сампдория
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Рома
Италия. Серия А, 12 тур
Парма
- : -
21.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 11 тур
Рома
3 : 0
07.11.2026
Сассуоло
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Италия. Серия А, 9 тур
Рома
4 : 2
27.10.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 8 тур
Наполи
3 : 3
24.10.2026
Рома
Сампдория
Италия. Серия В, 12 тур
Сампдория
- : -
21.11.2026
Беневенто
Италия. Серия В, 11 тур
Каррарезе
0 : 1
08.11.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 10 тур
Сампдория
2 : 0
31.10.2026
Виртус Энтелла
Италия. Серия В, 9 тур
Асколи
2 : 0
27.10.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 8 тур
Зюйдтироль
1 : 1
24.10.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 7 тур
Сампдория
1 : 2
18.10.2026
Ареццо
Информация о матче
Стадион:
Олимпико
Где смотреть матч:
МАТЧ! Футбол 2
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