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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Байер - Майнц
Байер - Майнц: обзор матча 28 января 2018
Байер
28.01.2018, воскресенье, 17:30
Германия. Бундеслига, 20 тур
2 : 0
Завершен
Майнц
48'
Л. Бэйли
68'
Венделл (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Байер - Майнц
ГОЛ с пенальти! 2:0!
Венделл
68'
67'
Желтая карточка
Д. Донати
ГОЛ! 1:0!
Л. Бэйли
48'
18'
Желтая карточка
Н. Де Йонг
Желтая карточка
Л. Бэйли
2'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Байер
1
Бернд Лено
ВР
18
Венделл
ЛЗ
4
Джонатан Та
ЦЗ
5
Свен Бендер
ЦЗ
8
Ларс Бендер
ПЗ
14
Юлиан Баумгартлингер
ОП
20
Чарлес Арангис
ЦП
8
Юлиан Брандт
АП
17
Леон Бэйли
ЦФ
31
Кевин Фолланд
ЦФ
Главный тренер
Каспер Хьюлманд
Майнц
42
Александер Хак
ЦЗ
22
Абду Диалло
ЦЗ
18
Даниель Бросински
ПЗ
2
Джулио Донати
ПЗ
5
Жан-Филипп Гбамен
ОП
46
Данни Латца
ЦП
8
Суат Сердар
ЦП
34
Найджел Де Йонг
ЦП
11
Йосинори Муто
ЦФ
19
Робин Квайсон
ЦФ
Главный тренер
Урс Фишер
Байер
28
Рамазан Озкан
ВР
4
Панайотис Рецос
ЦЗ
39
Бенджамин Хенрикс
ПЗ
31
Доминик Кор
ЦП
38
Карим Беллараби
ПВ
14
Адмир Мехмеди
ЦФ
29
Кай Хаверц
ЦФ
Майнц
24
Янник Хут
ВР
16
Штефан Белл
ЦЗ
17
Геррит Хольтманн
ЛВ
44
Александру Максим
ЦП
8
Пабло де Бласис
ЦФ
11
Энтони Уджа
ЦФ
4-1-1-1-2
1
Лено
18
Венделл
4
Та
5
Бендер
8
Бендер
14
Баумгартлингер
20
Арангис
8
Брандт
31
Фолланд
17
Бэйли
4-1-3-2
2
Донати
42
Хак
22
Диалло
18
Бросински
5
Гбамен
46
Латца
8
Сердар
34
Де Йонг
19
Квайсон
11
Муто
Остались в запасе
Байер
Майнц
28
Рамазан Озкан
ВР
4
Панайотис Рецос
ЦЗ
39
Бенджамин Хенрикс
ПЗ
31
Доминик Кор
ЦП
38
Карим Беллараби
ПВ
14
Адмир Мехмеди
ЦФ
29
Кай Хаверц
ЦФ
Главный тренер
Каспер Хьюлманд
17
Геррит Хольтманн
ЛВ
24
Янник Хут
ВР
16
Штефан Белл
ЦЗ
44
Александру Максим
ЦП
8
Пабло де Бласис
ЦФ
11
Энтони Уджа
ЦФ
Главный тренер
Урс Фишер
Остались в запасе
28
Рамазан Озкан
ВР
4
Панайотис Рецос
ЦЗ
39
Бенджамин Хенрикс
ПЗ
31
Доминик Кор
ЦП
38
Карим Беллараби
ПВ
14
Адмир Мехмеди
ЦФ
29
Кай Хаверц
ЦФ
Остались в запасе
17
Геррит Хольтманн
ЛВ
24
Янник Хут
ВР
16
Штефан Белл
ЦЗ
44
Александру Максим
ЦП
8
Пабло де Бласис
ЦФ
11
Энтони Уджа
ЦФ
Главный тренер
Каспер Хьюлманд
Главный тренер
Урс Фишер
Статистика матча Байер - Майнц
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Байер
Германия. Бундеслига, 10 тур
Байер
- : -
21.11.2026
Падерборн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Кельн
1 : 2
08.11.2026
Байер
Лига Европы, 4 тур
Байер
0 : 1
05.11.2026
Марсель
Германия. Бундеслига, 8 тур
Байер
2 : 4
31.10.2026
Штутгарт
Германия. Кубок, 1/16 финала
Байер
5 : 2
28.10.2026
Нюрнберг
Германия. Бундеслига, 7 тур
Хоффенхайм
3 : 0
25.10.2026
Байер
Майнц
Германия. Бундеслига, 10 тур
Аугсбург
- : -
22.11.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Эльверсберг
4 : 1
30.10.2026
Майнц
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бохум
2 : 0
27.10.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 7 тур
Майнц
2 : 3
24.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 6 тур
Шальке-04
0 : 1
17.10.2026
Майнц
Информация о матче
Стадион:
Бай-Арена
Где смотреть матч:
МАТЧ! Футбол 3
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