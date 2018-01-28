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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Леганес - Эспаньол
Леганес - Эспаньол: обзор матча 28 января 2018
Леганес
28.01.2018, воскресенье, 14:00
Испания. Примера, 21 тур
3 : 2
Завершен
Эспаньол
11'
М. Эрмосо (АГ)
69'
М. Анхель Герреро
82'
М. Эрмосо (АГ)
49'
М. Наварро
88'
М. Эрмосо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Леганес - Эспаньол
90'
+3
Желтая карточка
Л. Баптистао
Желтая карточка
У. Бустинса
90'
+3
88'
ГОЛ! 3:2!
М. Эрмосо
86'
Желтая карточка
С. Дардер
ГОЛ в свои ворота! 3:1!
М. Эрмосо
82'
74'
Желтая карточка
О. Дуарте
ГОЛ! 2:1!
М. Анхель Герреро
Пас отдал
Р. Гарсия
69'
Желтая карточка
М. Анхель Герреро
62'
49'
ГОЛ! 1:1!
М. Наварро
Пас отдал
Д. Лопес
40'
Желтая карточка
Э. Гранеро
ГОЛ в свои ворота! 1:0!
М. Эрмосо
11'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Леганес
25
Иван Куэльяр
ВР
15
Рауль Гарсия
ЛЗ
21
Мартин Мантовани
ЦЗ
5
Унаи Бустинса
ЦЗ
2
Хосеба Сальдуа
ПЗ
6
Жерар Гумбау
ОП
24
Хосе Наранхо
ЦП
5
Дарко Брашанац
ЦП
7
Омар
ЦП
18
Габриэл
ЦП
10
Мигель Анхель Герреро
ЦФ
Главный тренер
Игор Ока
Эспаньол
13
Диего Лопес
ВР
24
Аарон Мартин
ЛЗ
22
Марио Эрмосо
ЦЗ
6
Оскар Дуарте
ЦЗ
22
Марк Наварро
ПЗ
5
Давид Лопес
ОП
23
Эстебан Гранеро
ЦП
4
Виктор Санчес
ЦП
9
Серхио Гарсия
ЦФ
7
Жерар Морено
ЦФ
12
Лео Баптистао
ЦФ
Главный тренер
Эдер Сарабия
Леганес
13
Нерео Чампанье
ВР
15
Диего Рико
ЛЗ
6
Эсекьель Муньос
ЦЗ
2
Тито
ЦЗ
39
Нордин Амрабат
ЦФ
12
Клаудио Бове
ЦФ
Эспаньол
13
Пау Лопес
ВР
5
Налдо
ЦЗ
21
Марк Рока
ОП
10
Серхи Дардер
ЦП
14
Хосе Мануэль Хурадо
ЦП
21
Хави Лопес
ЦП
21
Оскар Мелендо
ПВ
4-1-4-1
25
Куэльяр
15
Гарсия
21
Мантовани
5
Бустинса
2
Сальдуа
6
Гумбау
24
Наранхо
7
Омар
18
Габриэл
5
Брашанац
10
Герреро
4-1-2-3
13
Лопес
22
Наварро
22
Эрмосо
6
Дуарте
24
Мартин
5
Лопес
23
Гранеро
4
Санчес
12
Баптистао
7
Морено
9
Гарсия
Остались в запасе
Леганес
Эспаньол
13
Нерео Чампанье
ВР
15
Диего Рико
ЛЗ
6
Эсекьель Муньос
ЦЗ
2
Тито
ЦЗ
39
Нордин Амрабат
ЦФ
12
Клаудио Бове
ЦФ
Главный тренер
Игор Ока
21
Оскар Мелендо
ПВ
21
Марк Рока
ОП
13
Пау Лопес
ВР
5
Налдо
ЦЗ
10
Серхи Дардер
ЦП
14
Хосе Мануэль Хурадо
ЦП
21
Хави Лопес
ЦП
Главный тренер
Эдер Сарабия
Остались в запасе
13
Нерео Чампанье
ВР
15
Диего Рико
ЛЗ
6
Эсекьель Муньос
ЦЗ
2
Тито
ЦЗ
39
Нордин Амрабат
ЦФ
12
Клаудио Бове
ЦФ
Остались в запасе
21
Оскар Мелендо
ПВ
21
Марк Рока
ОП
13
Пау Лопес
ВР
5
Налдо
ЦЗ
10
Серхи Дардер
ЦП
14
Хосе Мануэль Хурадо
ЦП
21
Хави Лопес
ЦП
Главный тренер
Игор Ока
Главный тренер
Эдер Сарабия
Статистика матча Леганес - Эспаньол
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Леганес
Испания. Сегунда, 16 тур
Леганес
- : -
27.11.2026
Сабадель
Испания. Сегунда, 14 тур
Леганес
3 : 1
13.11.2026
Бургос
Испания. Сегунда, 13 тур
Леганес
1 : 3
07.11.2026
Альбасете
Испания. Сегунда, 12 тур
Вальядолид
4 : 3
02.11.2026
Леганес
Испания. Сегунда, 11 тур
Леганес
1 : 1
24.10.2026
Мальорка
Испания. Сегунда, 10 тур
Леганес
0 : 1
16.10.2026
Кордоба
Эспаньол
Испания. Примера, 14 тур
Эспаньол
- : -
30.11.2026
Хетафе
Испания. Примера, 12 тур
Эспаньол
0 : 0
07.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
0 : 1
30.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 10 тур
Расинг
2 : 1
24.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 9 тур
Эспаньол
0 : 1
17.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 8 тур
Малага
1 : 1
09.10.2026
Эспаньол
Информация о матче
Стадион:
Мунисипал де Бутарке
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