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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
СПАЛ - Интер
СПАЛ - Интер: обзор матча 28 января 2018
СПАЛ
28.01.2018, воскресенье, 14:30
Италия. Серия А, 22 тур
1 : 1
Завершен
Интер
90'
А. Палоски
48'
Ф. Викари (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол СПАЛ - Интер
Желтая карточка
А. Палоски
90'
+1
ГОЛ! 1:1!
А. Палоски
Пас отдал
М. Антенуччи
90'
48'
ГОЛ в свои ворота! 0:1!
Ф. Викари
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
СПАЛ
1
Алекс Мерет
ВР
15
Тиаго Сионек
ЦЗ
34
Франческо Викари
ЦЗ
27
Фелипе
ЦЗ
29
Мануэль Лаццари
ПЗ
14
Федерико Матиелло
ПЗ
27
Ясмин Куртич
ЦП
28
Паскуале Скьяттарелла
ЦП
43
Федерико Вивиани
ЦП
33
Альберто Грасси
ЦП
7
Мирко Антенуччи
ЦФ
Главный тренер
Луиджи Ди Бьяджо
Интер
1
Самир Ханданович
ВР
13
Жоао Миранда
ЦЗ
14
Милан Шкриньяр
ЦЗ
33
Данило Д'Амброзио
ПЗ
2
Жоау Канселу
ПЗ
5
Иван Перишич
ЛВ
77
Марсело Брозович
ОП
6
Борха Валеро
ЦП
15
Матиас Весино
ЦП
87
Антонио Кандрева
ПП
9
Мауро Икарди
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Киву
СПАЛ
1
Альфред Гомис
ВР
5
Саули Вяйсянен
ЦЗ
4
Филиппо Коста
ЦЗ
3
Букари Драме
ЦЗ
18
Бартош Саламон
ЦЗ
24
Маттиа Витале
ЦП
9
Альберто Палоски
ЦФ
90
Федерико Бонаццоли
ЦФ
10
Сержио Флоккари
ЦФ
Интер
46
Томмазо Берни
ВР
93
Даниэле Паделли
ВР
29
Дальберт
ЛЗ
5
Юто Нагатомо
ЛЗ
17
Лисандро Лопес
ЦЗ
13
Андреа Раноккия
ЦЗ
18
Давиде Сантон
ПЗ
14
Янн Карамо
ЛВ
12
Рафинья
ЦП
21
Роберто Гальярдини
ЦП
23
Эдер
ЦФ
9
Андреа Пинамонти
ЦФ
3-2-4-1
1
Мерет
15
Сионек
34
Викари
27
Фелипе
29
Лаццари
14
Матиелло
27
Куртич
43
Вивиани
33
Грасси
28
Скьяттарелла
7
Антенуччи
4-1-3-1-1
1
Ханданович
2
Канселу
13
Миранда
14
Шкриньяр
33
Д'Амброзио
77
Брозович
87
Кандрева
15
Весино
6
Валеро
5
Перишич
9
Икарди
Остались в запасе
СПАЛ
Интер
1
Альфред Гомис
ВР
5
Саули Вяйсянен
ЦЗ
4
Филиппо Коста
ЦЗ
3
Букари Драме
ЦЗ
18
Бартош Саламон
ЦЗ
24
Маттиа Витале
ЦП
9
Альберто Палоски
ЦФ
90
Федерико Бонаццоли
ЦФ
10
Сержио Флоккари
ЦФ
Главный тренер
Луиджи Ди Бьяджо
14
Янн Карамо
ЛВ
29
Дальберт
ЛЗ
46
Томмазо Берни
ВР
93
Даниэле Паделли
ВР
5
Юто Нагатомо
ЛЗ
17
Лисандро Лопес
ЦЗ
13
Андреа Раноккия
ЦЗ
18
Давиде Сантон
ПЗ
12
Рафинья
ЦП
21
Роберто Гальярдини
ЦП
23
Эдер
ЦФ
9
Андреа Пинамонти
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Киву
Остались в запасе
1
Альфред Гомис
ВР
5
Саули Вяйсянен
ЦЗ
4
Филиппо Коста
ЦЗ
3
Букари Драме
ЦЗ
18
Бартош Саламон
ЦЗ
24
Маттиа Витале
ЦП
9
Альберто Палоски
ЦФ
90
Федерико Бонаццоли
ЦФ
10
Сержио Флоккари
ЦФ
Остались в запасе
14
Янн Карамо
ЛВ
29
Дальберт
ЛЗ
46
Томмазо Берни
ВР
93
Даниэле Паделли
ВР
5
Юто Нагатомо
ЛЗ
17
Лисандро Лопес
ЦЗ
13
Андреа Раноккия
ЦЗ
18
Давиде Сантон
ПЗ
12
Рафинья
ЦП
21
Роберто Гальярдини
ЦП
23
Эдер
ЦФ
9
Андреа Пинамонти
ЦФ
Главный тренер
Луиджи Ди Бьяджо
Главный тренер
Кристиан Киву
Статистика матча СПАЛ - Интер
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
СПАЛ
Италия. Кубок, 2 раунд
Дженоа
1 : 0
18.10.2022
СПАЛ
Италия. Кубок, 1 раунд
Эмполи
1 : 2
06.08.2022
СПАЛ
Италия. Кубок, 1 раунд
Беневенто
2 : 1
14.08.2021
СПАЛ
Италия. Кубок, 1/4 финала
Ювентус
4 : 0
27.01.2021
СПАЛ
Италия. Кубок, 1/8 финала
Сассуоло
0 : 2
14.01.2021
СПАЛ
Интер
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
- : -
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Интер
2 : 0
08.11.2026
Комо
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 3
03.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Венеция
0 : 2
28.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 8 тур
Интер
2 : 1
25.10.2026
Фиорентина
Информация о матче
Стадион:
Паоло Мацца
Где смотреть матч:
МАТЧ! Футбол 2
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