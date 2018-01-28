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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Клубы
Зенит - Гуанчжоу Эвергранд
Зенит - Гуанчжоу Эвергранд: обзор матча 28 января 2018
Зенит
28.01.2018, воскресенье, 18:00
Товарищеские матчи
4 : 1
Завершен
Гуанчжоу Эвергранд
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Зенит - Гуанчжоу Эвергранд
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Зенит
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Рубин
- : -
21.11.2026
Зенит
Товарищеские матчи
Зенит
3 : 0
15.11.2026
Трабзонспор
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Крылья Советов
0 : 3
02.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 5 тур
Балтика
2 : 3
29.10.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Зенит
2 : 0
25.10.2026
Динамо Мх
Гуанчжоу Эвергранд
Товарищеские матчи
Зенит
4 : 1
28.01.2018
Гуанчжоу Эвергранд
Клубный чемпионат мира, Матч за 3-е место
Санфречче Хиросима
2 : 1
20.12.2015
Гуанчжоу Эвергранд
Клубный чемпионат мира, 1/2 финала
Барселона
3 : 0
17.12.2015
Гуанчжоу Эвергранд
Клубный чемпионат мира, 1/4 финала
Америка
1 : 2
13.12.2015
Гуанчжоу Эвергранд
Товарищеские матчи
Гуанчжоу Эвергранд
6 : 2
06.07.2014
Гамбург
Информация о матче
Стадион:
Газпром Арена
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Зенит
Гуанчжоу Эвергранд
«Рубин» потроллил «Зенит» перед матчем в Казани
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